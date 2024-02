Palworld: arriva la patch per il pieno supporto alla tastiera

La fortunata opera di Pocketpair: Palworld, ottiene una nuova patch con supporto alla tastiera e molti altri miglioramenti

Dopo un mese dall’uscita di Palworld arriva una nuova vasta patch che include un supporto rifinito alla tastiera e molteplici altre correzioni. Fino ad ora non si poteva modificare la configurazione della tastiera se non tramite il sistema integrato in Steam, fatto che aveva suscitato amarezza nei giocatori PC. Lo sviluppatore nipponico è corso immediatamente ai ripari e ha provveduto ad inserire la feature tanto richiesta.

Ma le buone notizie non finiscono qui! Numerosi sono infatti i bug risolti, in particolare quelli inerenti al salvataggio dei file che tendeva ad accumulare dati del tutto inutili. Inoltre viene raffinato il sistema delle gilde che permette di cacciare persone sgradite dai propri gruppi di allevatori di pal e migliora l’accuratezza delle azioni di raccolta. Infine i pal saranno più aggressivi, e qualora sia necessario attaccheranno anche se la base non è in stato di allerta.

Al di la della patch sul supporto alla tastiera, cos’è Palworld?

Palworld, al di là della patch per la tastiera, è un titolo dallo straordinario successo e un ibrido tra survival e monster collector che ha recentemente superato i 25 milioni di giocatori. Prodotto dai giapponesi di Pocketpair vanta un sistema di costruzione per le basi, numerose creature che vagano per il mondo ed un buono numero di ostici boss. Per di più si possono minare materiali, disboscare ampie aree e reclamare territori. Tutto per costruire la dimora dei sogni.

Quindi, freschi di questo nuovo update, riprendete ad allenare le vostre schiere di pal e ritornate nelle isole da loro abitate. I vostri sforzi saranno maggiormente premiati, poiché il bug che impediva ai mostriciattoli di apprendere nuove mosse non si trova più nel codice di gioco.

