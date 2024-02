Recensione Helldivers 2: massacri per la libertà

In questa recensione vi parleremo di Helldivers 2, il nuovo sparatutto in terza persona cooperativo di Sony e Arrowhead Games Studios

Helldivers è un twin stick shooter cooperativo del 2015 sviluppato da Arrowhead Games Studios e pubblicato da Sony. Il titolo ai tempi ebbe un grande successo e nonostante il genere un po’ di nicchia riuscì in breve tempo a creare una grande community di fan affezionati.

Adesso a distanza di quasi 9 anni il team ha finalmente pubblicato Helldivers 2, un sequel diretto che però applica grossi cambiamenti al gameplay. Questo sequel infatti si è trasformato in uno sparatutto in terza persona, cambiando quindi sensibilmente il modo in cui va giocato. In questa recensione vi andremo a parlare nel dettaglio di Helldivers 2, andando ad analizzare approfonditamente tutti gli aspetti del gioco.

Basilare ma soddisfacente | Recensione Helldivers 2

Di base il gameplay di Helldivers 2 è abbastanza in linea con quello di un qualunque altro TPS. Il titolo utilizza una classica telecamera sopra la spalla e un sistema di puntamento che qualsiasi giocatore con un minimo di esperienza avrà sicuramente già visto innumerevoli volte.

Nonostante sia molto semplice, lo shooting però risulta comunque molto efficace. Il gunplay è davvero ottimo e sparare con le varie armi da fuoco del titolo sarà sempre estremamente soddisfacente. Questa sensazione viene accentuata dall’ottimo uso che Arrowhead Games fa del feedback aptico del DualSense e anche dalla grande qualità degli effetti e dell’audio.

All’apparenza la semplicità del sistema di shooting di Helldivers 2 potrebbe portarvi a considerarlo come un titolo molto arcade ma, per quanto in parte un po’ lo sia, sparare non sarà sempre una passeggiata. Nel gioco infatti sono presenti davvero tante armi e ognuna di esse richiede un approccio diverso per poter essere utilizzata al meglio. Ad esempio per poter sparare in maniera efficace con un lancia granate è necessario tenere in conto la traiettoria curva del proiettile, mentre per poter controllare l’estremo rinculo di una mitragliatrice pesante è fondamentale restare fermi e abbassarsi. Questo è un aspetto fondamentale del gioco, specialmente considerando che per sconfiggere rapidamente alcuni nemici sarà necessario mirare con precisione ai loro punti deboli. Per fortuna durante le sparatorie è quasi sempre possibile entrare nella modalità di mira in prima persona, feature molto utile per poter controllare al meglio la vostra arma.

Guerra di squadra | Recensione Helldivers 2

Vista la sua semplicità, il sistema di shooting sarà davvero molto facile da imparare e padroneggiare. Sul campo di battaglia però non vi basterà saper sparare per sopravvivere, ma sarà fondamentale anche sapere come comportarsi. Per i giocatori infatti è fondamentale in primis imparare come muoversi tra immense orde di nemici senza essere sopraffatti e soprattutto senza intralciare i propri alleati. Helldivers 2 è un titolo che pone davvero tantissima enfasi sul gioco di squadra e per riuscire a superare le missioni più difficili sarà quindi fondamentale cooperare con i propri compagni. Collaborare con gli altri giocatori infatti non servirà solamente a tenere a bada i nemici, ma anche a completare rapidamente alcuni obiettivi e addirittura ad utilizzare in maniera efficace specifici equipaggiamenti.

Poter contare sui propri alleati è un gran vantaggio, ma allo stesso tempo se non si è abbastanza coordinati potrebbe trasformarsi in un rischio. In Helldivers 2 è sempre attivo il fuoco amico e questo vuol dire che se non presterete abbastanza attenzione potreste finire col mettere in seria difficoltà tutta la vostra squadra. Morire in questo titolo infatti è un grosso problema, dato che in ogni missione i respawn sono limitati e una volta esauriti tutti dovrete aspettare quasi due minuti prima di poterne ottenere uno extra.

Tenere conto della posizione dei vostri alleati è sempre importante, ma lo è ancora di più quando si utilizzano gli stratagemmi. Gli stratagemmi sono delle abilità di supporto molto potenti che saranno fondamentali per mantenere il controllo del campo di battaglia. Ad esempio alcuni vi consentiranno di richiamare dei potentissimi attacchi aerei, altri vi forniranno degli equipaggiamenti speciali, mentre altri ancora vi permetteranno di richiamare airdrop di munizioni oppure riportare in vita i compagni morti.

Alcuni stratagemmi sono fissi e tutti i giocatori potranno usarli, mentre altri invece sono personali e potrete equipaggiarli in base alle vostre preferenze. Quello che però accomuna tutti gli stratagemmi è il fatto che per utilizzarli è necessario immettere una specifica sequenza di tasti direzionali. Questa sorta di piccolo minigioco è davvero divertente e aggiunge un grado di sfida in più al gioco. Riuscire ad immettere la sequenza giusta in movimento o mentre ci si trova nel mezzo di una battaglia molto concitata non è affatto facile, e prima di poterlo fare in modo consistente sarà necessario un bel po’ di allenamento.

Proteggere la libertà | Recensione Helldivers 2

L’obiettivo principale di Helldivers 2 è quello di proteggere lo stile di vita della Super Terra e per farlo ovviamente è necessario massacrare tutte le popolazioni aliene che osano avvicinarsi troppo a noi. Ai giocatori viene affidato un ordine principale comune all’incirca ogni settimana e per raggiungerlo sarà necessario che tutta la community si impegni a fondo. Queste missioni vanno dalla liberazione di settori invasi dai nemici fino alla difesa di pianeti sotto attacco, e le performance dei giocatori contribuiranno attivamente alla sua riuscita o al suo fallimento.

Avere degli obiettivi comuni è molto bello e contribuisce a creare un forte senso di comunità, ma ovviamente quello che interessa maggiormente ai giocatori sono le attività sul campo. Per procedere verso il completamento dell’ordine principale infatti è necessario completare delle operazioni. Le operazioni non sono altro che un raggruppamento di diverse missioni e per completarle è necessario svolgerle tutte senza fallirne neanche una.

Le missioni che i giocatori dovranno affrontare sono davvero molto coinvolgenti e soprattutto varie. In alcuni casi dovrete attivare diversi terminali su un pianeta per lanciare in orbita un missile, in altri dovrete far evacuare dei civili, mentre in altri ancora potreste dovervi infilare in delle tane aliene per distruggere tutte le loro uova. Durante le missioni inoltre sono presenti sempre tantissimi punti di interesse colmi di risorse e obiettivi secondari che potranno essere completati per migliorare il punteggio finale. Questa valutazione è davvero molto importante, dato che influisce direttamente sulla ricompensa e questo spinge i giocatori ad impegnarsi sempre al massimo per cercare di completare il maggior numero possibile di missioni extra senza essere sopraffatti dai nemici.

Le missioni poi risultano ancora più varie grazie ai tanti tipi di pianeti su cui potrete svolgerle. In base al bioma del mondo in cui vi trovate infatti ci saranno sempre dei modificatori come visibilità ridotta o maggiori difficoltà nel surriscaldare le armi, e ovviamente potrete imbattervi anche in tanti pericoli ambientali come baratri o piante esplosive.

Quello che però contribuisce maggiormente alla varietà delle missioni sono i nemici appartenenti alle due fazioni presenti al momento nel gioco. Da un lato abbiamo i Terminidi, violenti insetti giganti che puntano a soverchiare il nemico grazie alla loro superiorità numerica, mentre dall’altro ci sono gli Automaton, resistentissimi robot che possono contare su armi da fuoco avanzatissime. Entrambe le fazioni possono contare su un gran numero di unità differenti e in base a quella che state affrontando dovrete utilizzare degli approcci completamente differenti. Tutta questa varietà contribuisce a creare un loop di gameplay molto valido che resta sempre fresco anche dopo tante ore di gioco.

Avanzamento libero | Recensione Helldivers 2

Di base tutti gli Helldivers partono in missione con un set di equipaggiamento abbastanza semplice. Ogni soldato infatti può portare con se un fucile primario, un’arma secondaria e una manciata di granate di vario tipo. Prima di ogni missione poi è possibile equipaggiare fino a quattro stratagemmi diversi in base alle vostre preferenze e agli obiettivi della missione. Infine è possibile anche indossare delle armature che in base alla loro tipologia si contraddistinguono per statistiche e bonus passivi diversi.

All’inizio del gioco avrete a disposizione dell’attrezzatura di base tra cui scegliere, ma ovviamente gli strumenti più avanzati dovranno prima essere sbloccati. Per quanto riguarda gli stratagemmi, prima di poterli ottenere è necessario raggiungere un livello specifico e poi acquistarli con la valuta principale del gioco (ottenibile al completamento delle missioni). In più le varie categorie di stratagemmi possono anche essere potenziate con dei bonus passivi. Per farlo però è necessario utilizzare i campioni, cioè dei materiali di diverse rarità che possono essere raccolti durante le missioni sul campo.

Per quanto riguarda le armi e le armature invece il discorso è ben diverso, dato che per sbloccare questi equipaggiamenti è necessario avanzare nel proprio titolo di guerra. Il titolo di guerra è una sorta di battle pass permanente che vi permetterà di ottenere varie ricompense in cambio di medaglie, un’altra valuta ottenibile sempre al termine delle missioni. Il pass è diviso in livelli, ognuno contenente specifici oggetti, e per accedere a quelli più avanzati dovrete prima spendere abbastanza medaglie.

Di base questo sistema di avanzamento è abbastanza classico ma il discorso diventa un po’ più delicato nel momento in cui oltre al titolo di guerra base se ne aggiunge uno premium. Il gioco infatti come praticamente tutti i game as a service possiede una valuta a pagamento (chiamata super crediti) utilizzabile per acquistare alcuni oggetti e anche un pass esclusivo. Questo potrebbe portare alcuni giocatori a temere che Helldivers 2 sia un titolo pay to win, dato che oltre a oggetti cosmetici è possibile acquistare anche armi ed armature uniche. Fortunatamente però sotto questo punto di vista Arrowhead ha fatto un lavoro davvero eccezionale, assicurandosi di non creare squilibri tra i giocatori free e quelli premium.

Tutti gli equipaggiamenti presenti nei pass a pagamento sono ben bilanciati e non vanno a sovrastare nettamente quelli base. Inoltre i giocatori che non vogliono spendere altri soldi avranno sempre la possibilità di accumulare super crediti semplicemente giocando. La valuta premium infatti si può ottenere anche tramite alcune ricompense del titolo di guerra base e addirittura sul campo mentre completate le missioni. Questo vuol dire che i giocatori veramente appassionati che dedicano molto tempo al gioco avranno sempre la possibilità di ottenere contenuti premium senza spendere un soldo.

Qualche problemino tecnico | Recensione Helldivers 2

Dal punto di vista grafico Helldivers 2 è un titolo davvero ottimo che riesce a fornire ai giocatori una buona qualità visiva senza però andare ad intaccare le prestazioni. Durante la nostra prova avvenuta su PS5 infatti il gioco ha mantenuto sempre i 60FPS in maniera molto stabile, con leggeri cali solamente nelle situazioni davvero molto concitate.

Il titolo inoltre ci ha soddisfatto ampiamente anche dal lato artistico. Nonostante siano molto classici, i design degli equipaggiamenti, delle location e soprattutto dei nemici risultano davvero splendidi e curati. Anche le animazioni dei personaggi e degli avversari sono molto fluide e ben realizzate, e in più il team di sviluppo ha saputo sfruttare davvero bene le feature del DualSense per fornire ai giocatori un’esperienza più immersiva senza compromettere il gameplay. Infine ci teniamo a segnalarvi che, come la maggior parte delle produzioni Sony, anche Helldivers 2 possiede un ottimo doppiaggio italiano.

Purtroppo però il titolo presenta anche alcuni problemini tecnici su cui non possiamo sorvolare. Durante la nostra prova infatti ci siamo imbattuti davvero spesso in bug di varia gravità che hanno compromesso un po’ l’esperienza generale. Ad esempio ci è capitato spesso di restare incastrati nelle pareti, vedere i modelli dei nemici distorcersi oltre misura e, praticamente una volta su tre, unendoci alla partita di un altro giocatore siamo rimasti bloccati dietro il portello criogenico della nave. In più durante la nostra prova il titolo è crashato davvero molto spesso e tante volte abbiamo dovuto lottare contro l’instabilità dei server. Ovviamente, essendo Helldivers 2 un game as a service, è quasi certo che problemi di questo tipo saranno risolti abbastanza in fretta, ma in ogni caso ci teniamo a mettere in guardia i giocatori intenzionati a giocarlo in questo periodo.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Helldivers 2. All’inizio è sempre molto difficile dare un giudizio sui game as a service, dato che il loro valore effettivo potrà essere compreso solamente col tempo, però di sicuro possiamo dire che il nuovo gioco di Arrowhead Games Studios promette davvero bene. Il titolo infatti vanta un sistema di shooting tanto immediato quanto soddisfacente e un gameplay loop estremamente vario che non risulta pesante anche dopo tante ore di gioco.

Helldivers 2 inoltre fa un lavoro egregio anche per quanto riguarda la progressione del personaggio. Il sistema di monetizzazione del gioco infatti non è affatto predatorio e mette sullo stesso piano sia i giocatori non vogliono spendere un centesimo che quelli disposti a pagare per ottenere tutto subito. Questi elementi rappresentano una base davvero molto solida e, se il team di sviluppo saprà supportare Helldivers 2 con aggiornamenti costanti e di qualità, sicuramente in futuro lo vedremo come uno dei migliori esempi di game as a service sul mercato.

