Tra le varie opzioni che si possono utilizzare per rendere il party con gli amici più divertente è quello di giocare con una bella colonna sonora in sottofondo. O magari semplicemente far ascoltare i tuoi gusti musicali e condividerli, dipende da te. In questa guida scoprirai come mettere la musica su Discord.

La musica è la nostra compagna di vita, è in grado di rendere tutto più coinvolgente e, perché no, anche divertente! Se hai seguito le altre guide di Discord che abbiamo pubblicato, avrai ben capito che usare Discord è estremamente facile e intuitivo. La stessa cosa vale anche, per l’appunto, per quando vuoi ascoltare musica in compagnia dei tuoi amici o mettere un bel background musicale adatto alle tue sessioni di gaming in loro compagnia. Ci sono davvero pochi passaggi da seguire, ma per farlo ci sono anche vari metodi!

Collegare Spotify | Discord: come mettere la musica

Il primo metodo che ti consigliamo è quello di collegare Spotify, l’app per ascoltare musica più famosa al mondo, a Discord. Con questo collegamento puoi condividere canzoni o intere playlist con i tuoi amici. Farlo, come abbiamo già detto, è molto semplice. Ma non solo, i tuoi amici potranno riprodurre e ascoltare le canzoni che tu riproduci. Attenzione però, questa cosa è possibile farla solo se i tuoi amici hanno Spotify Premium. Per collegarlo, come prima cosa, accedi a Discord e seleziona “impostazioni” e poi “collegamenti“. A questo punto seleziona l’icona di Spotify e poi conferma di voler collegare il tuo account Spotify a Discord. Una volta confermato, Spotify ti manderà una notifica di avvenuta connessione e potrai ascoltare musica con gli amici.

Bot per la musica | Discord: come mettere la musica

L’altro metodo, molto facile e anche più classico, è quello di usare i bot per la musica. Abbiamo già parlato dei bot di Discord e come aggiungerli in questa guida. Di bot creati appositamente per far partire la musica al server e rendere le partite più movimentate e ritmate ce ne sono davvero molti. Questi bot sono comodissimi non solo per ascoltare musica, ma letteralmente per ricevere continuamente assistenza e permettere di rimanere con le mani e le dita a riposo senza che tu debba fare nulla. Il bot, infatti, si occuperà personalmente di quello che normalmente dovresti fare tu manualmente ed è anche molto facile ed intuitivo da usare.

Installare i bot

Installare un bot per la musica per il tuo server Discord è davvero molto semplice, come bere un bicchiere d’acqua. Innanzitutto vai sul sito web del bot musicale che vorresti installare e fai clic sul pulsante “invita” o “aggiungi al server“. A questo punto seleziona il server su cui lo vorresti installare e clicca su “autorizza“, dopodiché configura le autorizzazioni del bot. In generale i bot richiedono l’autorizzazione per inviare messaggi, gestirli e connettersi ai canali vocali. Segui le istruzioni specifiche del bot per configurarlo correttamente. Una volta fatto, il bot musicale verrà aggiunto al server Discord e potrai utilizzarlo. Ti basta utilizzare i comandi del bot musicale per riprodurre la musica.

Speriamo che la guida ti sia stata d’aiuto! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e molto altro. Buon divertimento!