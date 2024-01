HitPaw Photo AI si aggiorna: disponibile la funzionalità Ritratto AI!

Recentemente, HitPaw Photo AI si è aggiornato con una nuova funzionalità: siete appassionati delle modifiche ai ritratti con l’Intelligenza Artificiale? Questo articolo fa per voi

HitPaw Photo AI, come abbiamo già detto nell’articolo speciale di presentazione del software (cliccate qui se non ve lo ricordate!) è la naturale evoluzione contemporanea di HitPaw Photo Enhancer (e vi abbiamo parlato anche di lui, lo trovate qui!). Photo AI è in grado di sfruttare le potenzialità degli algoritmi delle recenti intelligenze artificiale per modificare le vostre foto, rimuovendo lo sfondo od oggetti indesiderati, ad esempio, oppure generare un’immagine da zero con pochi semplici click. Questo, però, voi già lo sapevate. Quel che probabilmente vi è ancora oscuro è che HitPaw Photo AI si è recentemente aggiornato, con la possibilità di creare ritratti, dalle vostre foto, sullo stile che più preferite.

Ritratto AI: la nuova funzionalità di HitPaw Photo AI è ora disponibile

Potete effettuare questa nuova operazione anche con la versione di prova di HitPaw Photo AI. Una volta scaricato ed installato il software, troverete la nuova funzione nella colonna a sinistra dello schermo, proprio come potete vedere nell’immagine qua sotto.

Scegliete lo stile che più preferite fra i ventisei attualmente disponibili: dal tema natalizio (forse ormai un po’ tardivo) a quello piratesco, passando per il sempreverde Joker, al calcio o al matrimonio. Qua sotto ne avete una panoramica completa.

Selezionando in basso “Creare”, il software vi chiederà di inserire tre vostri ritratti per la generazione dell’immagine con HitPaw Photo AI. Si raccomanda anche che siano foto senza alcun tipo di ostruzione e molto nitide. Una volta selezionate le vostre tre foto, lasciate che l’algoritmo lavori e generi per voi dei nuovi ritratti!

HitPaw Photo AI è uno dei migliori software attualmente disponibili per migliorare, modificare e generare nuove immagini a partire da zero. Qua sotto un breve riepilogo delle sue tante funzionalità:

Ripulire le foto dalle imperfezioni o da oggetti indesiderati

Rimozione dello sfondo

Correzione colore AI

Ottimizzazione dell’illuminazione

Aumento della nitidezza delle foto

AI Anime Upscaler

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!