BitPay e Wix collaborano per abilitare i pagamenti crittografici. Quali saranno gli sviluppi? Scopriamolo in questo approfondimento

Ecco cosa succede quando due grandi aziende si mettono insieme a collaborare per facilitare la crittografia.

Punti chiave

BitPay ha firmato un accordo di crittografia con Wix

Wix offre una soluzione per l’elaborazione dei pagamenti in criptovalute e bitcoin

Il mercato globale delle criptovalute è del 70% più grande della sua capitalizzazione di mercato.

BitPay, la piattaforma di pagamento blockchain più famosa al mondo e Wix, una piattaforma SaaS globale che ti aiuta a costruire, gestire e far crescere la tua presenza online, hanno annunciato l’aggiunta della criptovaluta BitPay alla piattaforma di e-commerce Wix.

L’interfaccia di pagamento Blockchain di BitPay si integra perfettamente con la piattaforma di e-commerce di Wix, consentendo ai commercianti Wix di offrire ai clienti opzioni di pagamento utilizzando bitcoin e altre criptovalute.

La capitalizzazione di mercato globale per le criptovalute sopra menzionate supera $ 1,4 trilioni. Questo è quasi il 70% della capitalizzazione di mercato delle criptovalute in tutto il mondo.

I consumatori di Wix E-Commerce possono ora utilizzare BitPay per effettuare pagamenti in criptovaluta sui siti ospitati da Wix.

Secondo Businesswire, Stephen Pair, CEO di BitPay, ha dichiarato che Wix è la piattaforma di sviluppo web più popolare con oltre 210 milioni di utenti. Questo è un passo importante nell’integrazione della criptovaluta. Le aziende possono entrare rapidamente nel mercato e attingere all’enorme mercato delle criptovalute per acquisire ulteriori vendite.

Le vendite del commerciante saranno aumentate dall’integrazione

I commercianti Wix possono ora utilizzare questa integrazione per aumentare le loro vendite attirando i clienti per la prima volta che utilizzano bitcoin o un’altra criptovaluta. Secondo lo studio di BitPay, i commercianti che offrono pagamenti in criptovaluta spesso sperimentano un aumento di 2 volte del valore dell’ordine. Il valore medio dell’ordine per gli acquirenti è 2 volte superiore a quello degli utenti di valuta fiat.

Secondo Businesswire, Omer Shatzky è il responsabile della fatturazione e dei pagamenti di Wix e dice che secondo lui BitPay offre ai commercianti accesso a un intero mercato di clienti che invece di pagare in modo tradizionale, preferiscono pagare in bitcoin e altri pagamenti in criptovaluta. Secondo lui é un modo per attingere ai mercati in crescita delle criptovalute

I commercianti che utilizzano Wix possono ora effettuare pagamenti in criptovalute facendo clic su BitPay nelle impostazioni della dashboard e quindi creando un account BitPay. Le commissioni di elaborazione di BitPay sono limitate all’1% e non richiedono alcuna integrazione aggiuntiva.

Il servizio sarà inizialmente disponibile per gli utenti Wix e i commercianti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Brasile.

Informazioni su BitPay

BitPay è stata fondata nel 2011 e celebra il suo decimo anniversario nel 2021. BitPay è un pioniere nell’elaborazione dei pagamenti blockchain. Offre servizi che riducono gli addebiti per frode, eliminano gli storni di addebito e consentono pagamenti senza confini in criptovaluta. BitPay ha raccolto oltre 70 milioni di dollari dalle migliori società di investimento.

Wix

Wix è una piattaforma di creazione di siti Web basata su cloud che ha oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo. Wix consente a milioni di persone, aziende e organizzazioni di creare siti Web che mostrano i loro marchi, flussi di lavoro e attività. Il quartier generale di Wix è a Tel Aviv in Israele. Ci sono 13 uffici in 7 paesi, 9 negli Stati Uniti.