Recensione Persona 3 Reload: “Kneel before me”!

Scopriamo insieme, in questa prolissa recensione dedicatagli, quanto il lavoro svolto da Atlus per creare Persona 3 Reload abbia portato a risultati concreti: la terza versione dello stesso videogioco del 2008, che cosa ne sarà venuto fuori?

Quando, qualche anno fa, vi parlammo della nostra prova approfondita di Persona 5 Royal, ci siamo definiti entusiasti del titolo di Atlus che era giunto a vette che, siamo sinceri, difficilmente pensavamo ripetibili. Bene, in questa sede possiamo tranquillamente dirvi di essere fieri, felici e contenti di esserci completamente sbagliati. Non perché Persona 5 Royal sia un videogioco dal valore inferiore, guardando al passato, rispetto a quanto avevamo dichiarato nella nostra recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui, ma soltanto perché… be’ è uscito Persona 3 Reload. Parliamone, va.

The voice someone calls

Era il lontano 2008 quando un timido Persona 3 fece capolino nel gigantesco parco titoli italiano del colosso dell’epoca, PlayStation 2. Gli succedettero due edizioni migliorate ed espanse, Persona 3 FES, sempre su PlayStation 2, e Persona 3 Portable (recentemente rimasterizzata, trovate la nostra recensione qui!) su PSP. Come tutti ormai ben saprete, la serie di Persona nasce da una costa di Shin Megami Tensei e propone JRPG tipicamente orientali che mescolano sapientemente elementi da dungeon crawler ad altri di school life e dating sim. Una formula che col tempo si è via via sempre più rivelata vincente, per culminare in quel che è, a tutti gli effetti, il miglior capitolo uscito finora della serie. Ovviamente stiamo parlando di Persona 5.

Cos’è, allora, che ha fatto rimanere impresso indelebilmente Persona 3 nel cuore dei tanti appassionati? E come mai la terza riproposizione di un’opera ormai considerabile “vecchia” ha fatto così tanto parlare di sé? In primis, perché Persona 3 ha creato un universo sfaccettato e che è andato a comprendere una miriade di altri medium, dalle serie animate, ai fumetti, alle light novel. E in secondo luogo perché questo capitolo ha dalla sua, quasi senza ombra di dubbio, uno dei cast di comprimari più iconici, riconoscibili e approfonditi che il franchise abbia mai conosciuto.

Color your night | Recensione Persona 3 Reload

Persona 3 Reload è ambientato nella fittizia cittadina di Tatsumi Port Island, un’isola costruita dall’uomo che sorge intorno alla scuola superiore Gekkoukan, che è anche la stessa che frequenta il nostro anonimo protagonista (canonicamente Makoto Yuki, ed è così che lo chiameremo). Yuki e i comprimari hanno una particolare abilità: quella di poter vivere un’ora in più della giornata, la così detta Ora Buia che inizia allo scoccare della mezzanotte di ciascun giorno. In questo frangente, gli esseri umani comuni assumono, nel sonno, la forma di una bara, mentre la città si popola di creature affamate di carne e che vengono chiamate Ombre.

Come è ovvio che sia, i nostri protagonisti hanno la capacità di evocare “l’altra parte di sé”, i Persona, per poter combattere contro l’esercito di Ombre dentro e al di fuori del Tartaro, una strana struttura a forma di Torre che si erge ogni notte a mezzanotte al posto del liceo di cui parlavamo sopra. Per scoprire cosa si cela dietro l’Ora Buia e distruggere definitivamente la minaccia al genere umano, Yuki dovrà scalare con la sua squadra tutti i piani del Tartaro per giungere, finalmente alla verità.

Fearful experience | Recensione Persona 3 Reload

Quel che colpisce della narrativa, di cui non vogliamo esplorare approfonditamente gli aspetti per evitare spoiler, è che riesce ad interlacciare scene di vita quotidiana di banali studenti delle superiori, alla presa con esami, primi amori, invidie e gelosie tipiche dell’adolescenza, a temi ben più importanti e di spessore, fino ad arrivare a vere e proprie tematiche esistenzialiste. Nelle diverse decine di ore che vi serviranno per portare a termine Persona 3 Reload incapperete in temi come il suicidio, la depressione, la difficoltà del relazionarsi col prossimo e l’abbandono. Vi basti sapere che per evocare i Persona, i protagonisti utilizzano una pistola che si puntano alla testa. Non proprio una sciocchezza, specialmente per il pubblico orientale, vedere un adolescente che si spara i testa.

E se l’originale del 2008 aveva evidenti problemi di ritmo narrativo, che andava a spezzarsi tristemente in alcuni momenti dell’anno (specialmente quelli delle vacanze), Reload è andato a colmare queste mancanze aggiungendo altre interazioni con i personaggi con nuove attività, specialmente all’interno del dormitorio, che originariamente era decisamente troppo spoglio e privo di vita. Aggiunte che permettono di interagire maggiormente con i comprimari, per conoscerli meglio ed avere qualche bonus aggiuntivo sia alle doti sociali (che in questo capitolo sono “solo” 3, Fascino, Coraggio e Sapere) o qualche oggetto utile alle battaglie.

Arriviamo dunque all’elefante nella stanza: sì, mancano i contenuti aggiunti delle versioni FES e Portable, ma, a nostro parere, questo non può essere considerato un difetto di Reload, né lo rende una versione contenutisticamente inferiore rispetto alle precedenti. Poi sì, è quasi scontato che Atlus aggiungerà quanto più possibile con un DLC a pagamento (o, come è più solita fare, con un’ulteriore nuova versione del titolo), specialmente per quel che riguarda Episodio Aegis (The Answer), ma tempo al tempo. Narrativamente parlando Persona 3 Reload si può definire ben strutturato, completo e rifinito anche nei ritmi fin troppo spezzettati dell’originale. Ben fatto.

Deep mentality | Recensione Persona 3 Reload

A differenza di Persona 4 Golden (qui la nostra recensione della versione rimasterizzata) e del più recente Persona 5, il Tartaro è un insieme di mappe procedurali che variano in estetica, ma non nella sostanza. Forse, al netto di tutto, è proprio questo il punto che al giorno d’oggi funziona meno di Persona 3 Reload: il Tartaro. Essendoci abituati ai meravigliosi dungeon dei capitoli successivi, tutti diversi per tematiche ed ambientazioni, esplorare decine e decine di piani tutti simili può, alla lunga, stuccare. Rispetto all’originale, però, l’esplorazione del Tartaro in Persona 3 Reload è stata migliorata ed aggiornata in molti aspetti.

Il più banale è la presenza di oggetti distruttibili che donano tesori da rivendere o materiali da impiegare per creare nuove armi. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo tipo di forziere apribile solo utilizzando rari frammenti di luce trovabili durante l’esplorazione o donati da Elizabeth, i Frammenti del Crepuscolo, in cui sono racchiusi equipaggiamenti più potenti del normale. Inoltre, la possibilità di saltare direttamente al piano successivo, una volta scovate le scale, attraverso il viaggio rapido dona una freschezza aggiuntiva che era assente nell’originale.

Sono state aggiunte anche strade alternative alla normale esplorazione del Tartaro, di difficoltà maggiore rispetto al normale, di cui non vogliamo svelarvi molti dettagli perché particolarmente interessanti da scoprire. Interessanti anche le missioni date da Elizabeth che, se da una parte vi richiedono di zappare nemici su nemici (o fusioni su fusioni, dipende) o di trovare oggetti particolari risolvendo semplici indovinelli, dall’altra, oltre ai premi particolarmente interessanti, donano un senso di sfida aggiuntivo all’esplorazione del Tartaro.

The power of the heart | Recensione Persona 3 Reload

Per quel che riguarda il gameplay, i combattimenti a turni in Persona 3 Reload sono stati di molto snelliti dall’aggiunta di alcune meccaniche dei capitoli successivi, in particolare della Staffetta di Persona 5 Royal. Se, infatti, colpirete la debolezza nemica (individuabile a tentativi o grazie a Fuuka), sarete ricompensati da un turno aggiuntivo sfruttabile dallo stesso personaggio oppure passabile di mano ad uno dei vostri compagni o, infine, in un Assalto (un attacco particolarmente potente messo a segno da tutti i personaggi in piedi del party) se tutti i nemici in campo risultano atterrati.

Inoltre, a differenza dell’originale, è possibile controllare tutti i componenti del party, cosa che va ad eliminare quel senso di frustrazione eterno dato da un’Intelligenza Artificiale che ai tempi non era poi così performante. In Persona 3 Reload è stato anche aggiunto un nuovo, potente, attacco speciale chiamato Teurgia. Sopra la barra degli HP di ogni componente del Party è stata aggiunta una nuova sezione colorata, che viene riempita in maniera diversa in base al personaggio di riferimento. Una volta completato, è possibile scatenare un potente attacco basato sul Persona di riferimento che ignora ogni resistenza elementale e che infligge moltissimi danni. Ovviamente, il protagonista avrà a disposizione multiple Teurgie in base a quanti e quali Persona siano stati sbloccati nel Compendio.

Al netto di tutti questi miglioramenti, è innegabile dire che l’esplorazione del Tartaro è stata resa molto più accessibile e soddisfacente in Persona 3 Reload, pur rimanendo molto lontana dai fasti dei dungeon dei capitoli successivi. D’altro canto, però, questo remake risulta essere decisamente molto più semplice rispetto all’originale, specialmente nelle fasi più avanzate in cui, grazie ai poteri di Fuuka e ad una maggiore disposizione di risorse, è quasi praticamente impossibile perdere all’interno del Tartaro. Ah, e potrete esplorare da un piano di Confine all’altro senza dover interrompere la seduta giornaliera: basta sapersi organizzare un po’, ed eventualmente cambiare i membri del party.

That which comes from darkness | Recensione Persona 3 Reload

Rimaneggiato anche il sistema di ricompense della Mano Arcana, che nel gioco originale andava “pescata” fra diverse carte che si muovevano su schermo, mentre ora è selezionabile con calma fra quelle disponibili (randomicamente assegnate) alla fine di alcuni combattimenti. Tante altre opzioni di quality of life sono state integrate anche nella parte School Life del titolo, a partire dalla possibilità di teletrasportarsi da una zona all’altra sin dall’inizio del gioco. I menu sono stati aggiornati e sono ora ricchi di nuove informazioni, sia sui personaggi sia sui luoghi da esplorare.

Migliorate anche le Fusioni di Persona, che riprendono a piene mani da Persona 5 ed è dunque possibile visualizzare il risultato finale sin da subito, senza dover avviare la Fusione per ritrovarsi fra le mani qualcosa che non si voleva. Inoltre, è possibile anche selezionare abilità da trasferire dai due Persona offerti in sacrificio, particolarmente utile se si punta a completare tutte le missioni di Elizabeth (buona fortuna).

Enduring bonds | Recensione Persona 3 Reload

Abbiamo effettuato la prova di Persona 3 Reload per questa recensione sia su Xbox Series S sia su PlayStation 5. In entrambe le versioni, il frame rate si è tenuto ferreo e stabile sui 60 fps, ma mentre su Series S il gioco girava a 1080p, è su console Sony che abbiamo potuto finalmente rifarci gli occhi con la qualità Atlus, che ha riportato a lucentezza un titolo che già di suoi, nel lontano 2008, ci aveva fatto brillare l’anima. I nuovi modelli dei personaggi sono stati smussati e resi con un design più morbido ed accattivante, i giochi di luce sono eccelsi e, a fronte di qualche animazione ancora un po’ troppo goffa, ci siamo ritrovati di fronte a un design di ambientazioni e protagonisti ineccepibile.

Migliorato anche l’HUD, reso di pari livello (se non superiore, ci azzardiamo a dire) a quello di Persona 5 Royal. E non possiamo non menzionare la colonna sonora: un superbo riarrangiamento delle tracce originali, che si sposano perfettamente con una nuova direzione artistica completamente fuori scala e sull’olimpo del genere di appartenenza. Ottimi anche i doppiaggi, sia quello inglese sia quello giapponese, anche se noi i Persona li abbiamo sempre giocati in inglese per abitudine mentale. Superbo anche l’adattamento italiano, nulla da dire.

Memories of you

Siamo dunque giunti alla fine di questa più che prolissa recensione di Persona 3 Reload. Perdonerete l’entusiasmo, ma è indubbio che, se deciderete di mettere mano a questo Remake, dovrete fare i conti con una delle produzioni migliori targate Atlus degli ultimi anni. Se già la narrativa originale era su altissimi livelli, la capacità di P-Studio di tappare le lacune di ritmo ha reso ancora di più godibile l’esperienza. Videoludicamente parlando godibilissimo anche il Tartaro che, pur rimanendo “vecchio” per struttura, ora è decisamente più navigabile e meno tedioso. I giocatori più esperti, se cercano un livello di sfida alla loro altezza, dovranno però alzare la difficoltà selezionandone una più impegnativa.

In definitiva, Persona 3 Reload è il miglior modo per vivere un’esperienza storica d’impatto, che tratta temi complessi e che offre quella qualità di intrattenimento che ormai, negli ultimi anni, Atlus ha sempre più affinato. Alla ricerca di quella perfezione che ogni volta sembra aver raggiunto, ma che alla successiva cerca sempre di innalzare. E ora non possiamo far altro che aspettare Persona 6 col cuore in mano… e l’hype alle stelle.

Persona 3 Reload è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.

9.6 C'è anche il best doggo Punti a favore La versione definitiva di un capolavoro d'altri tempi

La versione definitiva di un capolavoro d'altri tempi Svecchiato e rinnovato in ogni sua sfaccettatura

Svecchiato e rinnovato in ogni sua sfaccettatura Game design ineccepibile

Game design ineccepibile Colonna sonora indimenticabile

Colonna sonora indimenticabile Il Tartaro è stato migliorato... Punti a sfavore ... ma rimane vetusto

... ma rimane vetusto Forse fin troppo semplice