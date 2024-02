AVM rivoluziona la Casa Digitale: connessione 10Gb, 5G e Wi-Fi 7 al MWC 2024

AVM, l’esperto europeo delle comunicazioni, ha presentato al MWC di Barcellona la sua nuova gamma di prodotti FRITZ! progettati per la connettività domestica veloce attraverso 5G, fibra, DSL e cavo

I visitatori della fiera dal 26 al 29 febbraio avranno l’opportunità di esplorare da vicino queste soluzioni presso lo stand 7E35 del Padiglione 7.

AVM presenta FRITZ! innovativi al MWC 2024: 5G, fibra e DSL

AVM ha introdotto il FRITZ!Box 5690 Pro, un dispositivo innovativo che supporta connessioni in fibra ottica e DSL. Dotato di un potente Mesh tri-band, inclusa la banda 6 GHz per Wi-Fi, il FRITZ!Box 5690 Pro offre il supporto per Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7, con una porta LAN/WAN da 2,5 gigabit e opzioni avanzate per Smart Home tramite DECT ULE, Zigbee e Matter.

Il primo router all-in-one per Internet via cavo con Wi-Fi 7 e Zigbee:

AVM presenta il FRITZ!Box 6670 Cable, progettato per il mercato tedesco, che supporta Wi-Fi 7 per connessioni via cavo con velocità gigabit. Questo modello cable per connessioni DOCSIS 3.1 è ideale per streaming, giochi, Smart Home o lavoro da casa.

10 gigabit/s per le connessioni in fibra ottica:

Con il FRITZ!Box 5690 XGS-PON, AVM introduce uno standard elevato per l’Internet in fibra ultraveloce, con velocità di 10 gigabit/s. Il dispositivo supporta Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6, con una porta WAN/LAN da 10 gigabit, offrendo un gateway completo per applicazioni digitali a casa.

Velocità 5G per la casa:

Il FRITZ!Box 6860 5G consente connessioni Internet veloci e affidabili tramite il 5G e supporta velocità di trasferimento dati fino a 1,3 gigabit/s. Dotato di Wi-Fi Mesh secondo lo standard Wi-Fi 6, offre una copertura wireless efficiente in tutta la casa, oltre a funzionalità Smart Home e telefonia avanzata.

Velocità Gigabit con Wi-Fi 7 per Internet DSL:

Il FRITZ!Box 7682 è progettato per portare l’alta velocità della fibra ottica nelle abitazioni attraverso le linee in rame esistenti. Supporta G.fast per connessioni fino a 1 Gbit/s e supervectoring 35b per 300 Mbit/s, insieme a Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6.

Novità: maggiore flessibilità nel Wi-Fi Mesh:

AVM introduce un’estensione del FRITZ!Mesh Repeater per un sistema Mesh più flessibile e scalabile all’interno delle reti esistenti, indipendente dal router.

Smart Home con DECT ULE, Zigbee e Matter:

Tutti i nuovi prodotti FRITZ! offrono un’esperienza Smart Home completa grazie al supporto di DECT ULE. Inoltre, i modelli FRITZ!Box 5690 Pro e 6670 Cable supportano anche Zigbee e sono predisposti per lo standard Matter.

Internet in fibra ottica semplificato con FRITZ!OS 7.80:

Il nuovo FRITZ!OS 7.80, disponibile per vari modelli FRITZ!Box, offre maggiore trasparenza per connessioni in fibra ottica stabili e veloci, semplificando la connessione a Internet in fibra ottica. Questa versione sarà utilizzata presso lo stand AVM.

