Anime Breakfast: Uncle from Another World, una recensione fuori dal mondo

In questa nuova puntata di Anime Breakfast andiamo a parlarvi, nel dettaglio, di Uncle from Another World, dandogli anche una valutazione finale: ebbene sì, stavolta abbiamo una recensione

TITOLO ORIGINALE: 異世界おじさん, Hepburn: Isekai Ojisan. GENERE: fantasy, comedy, isekai. NAZIONE: Giappone. REGIA: Shigeki Kawai. STUDIO: AtelierPontdarc. CAST DOPPIATORI ORIGINALI: Mikako Komatsu, Haruka Tomatsu, Ayane Sakura, Aoi Yuki, Aki Toyosaki, Kenichi Suzumura, Nobuhiko Okamoto, Hisako Kanemoto. CAST DOPPIATORI INGLESI: Jenny Yokobori, Victoria Grace, Yuzu Harada, Emily Faucret, Stephen Fu, Andrew Kishino, Courtney Lin. DURATA: 13 episodi da 25 minuti circa. DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA STREAMING: dal 06/07/2002 al 08/03/2023.

Gli Isekai (letteralmente: “mondo differente”) nascono come sottogenere di tutti i media legati al mondo giapponese, che siano manga, anime o light novel, e vengono generalmente associati al genere fantasy. Protagonisti degli Isekai sono non tanto i personaggi che li vivono, quanto i veri e propri mondi o universi paralleli da esplorare, vivere e conoscere. Se fra le prime opere possiamo citare la serie El Hazard: The Magnificient World o il manga di Yu Watase Fushigi Yugi, ad aver reso popolare il genere ci hanno pensato dapprima .hack (se ne volete sapere di più, Wikipedia è a un click di distanza), a cui poi è seguita l’esplosione definitiva con Sword Art Online. Tutta questa premessa a cosa serve? Ad introdurvi la prima vera recensione protagonista di un Anime Breakfast: quella di Uncle from Another World.

About Another World

Uncle from Another World (in giapponese 異世界おじさん, Hepburn: Isekai Ojisan), nasce come manga scritto ed illustrato da Hotondoshindeiru, la cui pubblicazione inizia nel lontano 2018 e che è ormai ferma da un po’ al decimo volume. La serie anime, prodotta da AtelierPontdarc e distribuita in occidente da Netflix, ha iniziato la serializzazione nel luglio 2022 ed ha terminato la prima stagione nel marzo 2023. Un po’ troppo lunga direte? In realtà, Uncle from Another World è composta da “soli” 13 episodi. Il dilungamento dei tempi è stato principalmente dovuto a problemi legati alla pandemia di COVID-19 e altri interni allo studio di produzione.

By Misfortune | Recensione Uncle from Another World

Fatto sta che lo scorso anno, Uncle from Another World ha terminato la sua prima stagione su Netflix e noi, in colpevole ritardo, lo abbiamo recuperato. Takafumi Takahoka è un giovane e disoccupato ragazzo che si ritrova a dover reinstaurare un rapporto con suo zio, caduto in coma 17 anni prima e risvegliatosi solo recentemente nella sua stanza d’ospedale. Il primo approccio fra i due è alquanto strambo: lo zio sembra essere impazzito e dapprima parla una lingua sconosciuta Takafumi, asserendo poi di aver passato gli ultimi 17 anni in un mondo alternativo, in cui ha anche imparato ad utilizzare la magia. Ovviamente, il giovane protagonista lo prende per pazzo e cerca di abbandonarlo al suo solitario destino. Quando però lo zio mostra a Takafumi i suoi poteri, facendo fluttuare un bicchiere d’acqua sul comodino, il giovane prende la sua decisione: vuole far diventare lo zio uno YouTuber.

La famiglia di Takafumi e di suo zio si è infatti sfaldata, nel corso del tempo, a causa dell’incidente avuto dall’uomo, travolto da un camion 17 anni prima. I continui litigi hanno allontanato il giovane ragazzo da sua madre e dal resto della sua famiglia, lasciandolo quasi completamente solo. La scoperta dei poteri dello zio sono dunque un’opportunità incredibile di migliorare la sua vita, e di crearsi una vera e propria indipendenza economica.

What’s wrong? | Recensione Uncle from Another World

Lo zio è, tutt’oggi, anche dopo 17 anni, un giovanissimo otaku: appassionato di videogiochi, specialmente i vecchi capolavori SEGA, di anime e manga, l’uomo si ritrova a scontrarsi con un progresso tecnologico inaspettato e difficile da assimilare. Non c’è problema però: Takafumi farà in modo di fargli avere fra le mani le sue vecchie (ops) console del cuore, per farlo sentire ancora a casa.

Ovviamente, Uncle from Another World non è tutto qui. Tramite l’utilizzo dei suoi poteri magici, lo zio inizia a raccontare e a mostrare le sue peripezie nell’altro mondo, Granbahamal, un luogo del tutto simile a quel che potreste immaginare se pensaste, intimamente, a un risvolto fantasy della nostra realtà. Fra orchi, elfi, esseri umanoidi, mostri leggendari, regni, cavalieri e quant’altro, vi aspettereste che lo zio, forte dei suoi incredibili poteri magici, abbia avuto un’esperienza quantomeno straordinaria nei suoi 17 anni di permanenza. Ebbene, no.

In Granbahamal, lo zio ha avuto vita tutt’altro che semplice a causa del suo aspetto fisico. Gli standard estetici delle popolazioni umanoidi del mondo parallelo sono estremamente alti: insomma, sono tutti belli. E il nostro zio cade molto fuori da quel tipo di radar, tanto che spesso viene allontanato e malmenato perché scambiato per un orco di qualche tipo. Nonostante quindi, al netto di tutte le opere compiute, possa essere effettivamente considerato un grande eroe in tantissime occasioni, non ottiene mai la gloria e l’onore che gli spettano, anzi.

Lost Memory | Recensione Uncle from Another World

Oltre al danno, la beffa, insomma. Su questa sottile linea fra la commedia e l’incessante critica alla società si sviluppano i 13 episodi di Uncle from Another World. I ricordi dello zio a Granbahamal si mischiano alle situazioni di vita quotidiana che vive insieme a Takafumi, nel costante tentativo di reinserirsi in una società che, se non gli apparteneva prima, figuriamoci ora, dopo 17 anni di coma passati in un mondo fantastico.

Oltre al mondo fantasy e alle tematiche sociali, Uncle from Another World è un gigantesco contenitore di citazioni ed easter egg sul mondo nerd ed otaku che tantissimi appassionati possono divertirsi a cogliere e rivivere. Non parliamo sicuramente di una serie epocale, né di un capolavoro del suo genere. A vederlo, Uncle from Another World ci ha ricordato molto One Punch Man (ve ne abbiamo parlato in una puntata di Anime Breakfast dedicata, la trovate qui!) per quel che riguarda il panorama shonen: una parodia che punta tantissimo sui suoi personaggi ben scritti e caratterizzati, ma soprattutto su quel senso di surrealtà che attira e al contempo diverte.

Uncle’s Power!

Concludiamo questa veloce recensione di Uncle from Another World con la consapevolezza di aver detto tutto e niente. Non vogliamo addentrarci ulteriormente nell’opera perché siamo convinti che viverla non sapendo praticamente nulla renda ancor più divertente una prima visione. Consigliatissima agli amanti del comedy e degli Isekai e a tutti coloro che cercano una serie leggera, ma non per questo insulsa. E aspettiamo la seconda stagione, che chissà se arriverà mai!

Se volete recuperare Uncle from Another World, lo trovate disponibile nel già vastissimo catalogo delle serie animate di Netflix. Nel caso lo abbiate già visto, fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

8 Fuori dal mondo Punti a favore Ironico e attualissimo

Ironico e attualissimo Un isekai che si distacca dal genere di appartenenza

Un isekai che si distacca dal genere di appartenenza Personaggi caratterizzati benissimo Punti a sfavore Siamo in ansia per la seconda stagione

