In questa guida vediamo come attivare il crossplay nel nuovo Back 4 Blood sviluppato da Turtle Rock Studios: questa importante feature permetterà infatti a tutti i giocatori di qualsiasi piattaforme di giocare insieme, senza condizioni

È da poco disponibile su tutti gli store il nuovo Back 4 Blood, nuovo titolo coop sviluppato da Turtle Rock Studios, gli sviluppatori originali di Left 4 Dead, che si presenta come successore spirituale di quest’ultimo. Il gioco è disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, e una feature importante che esso presenta è il crossplay, che permette a giocatori di qualsiasi piattaforma di giocare insieme, tutti nello stesso party. Vediamo quindi di seguito come attivare questo crossplay in Back 4 Blood, così da fare in modo che voi possiate sfruttare una delle caratteristiche più interessanti di questo gioco.

Back 4 Blood, tra cooperazione e competizione

Prima di partire con la guida su come attivare il crossplay in Back 4 Blood, spieghiamo brevemente il gioco a chi non ne è al corrente. Come detto prima, si tratta del seguito spirituale della serie di Left 4 Dead, in cui 4 giocatori collaborano per sopravvivere a gigantesche e continue orde di zombie, con l’obbiettivo di ucciderne il più possibile. Il gioco quindi si presenta come uno sparatutto coop in prima persona, ma non mancheranno altri elementi interessanti.

Oltre alla presenza di una modalità in PVP a 8 giocatori, una novità interessante di Back 4 Blood rispetto ai predecessori è la presenza delle carte. Le carte sono oggetti collezionabili che offriranno diversi power up al giocatore: egli, prima di ogni partita, egli dovrà scegliere quali carte portarsi dietro, così di formare la migliore build possibile in base al proprio stile di gioco.

Partiamo da Fort Hope – Back 4 Blood: come attivare il crossplay

Un’altra feature nuova di Back 4 Blood è la presenza di un hub centrale, dentro al quale i giocatori potranno parlare con gli NPC, cercare partita tramite matchmaking e personalizzare le proprie build. Sarà proprio da questa zona che si dovrà partire per attivare il crossplay. Parlando con uno qualsiasi NPC presenti nel forte, si aprirà il menu di gioco, contenente al suo interno ben 4 tab. Accedete quindi alla sezione Gioco (o Play, in base alla lingua che avete impostato).

Una volta aperta quella sezione, andate nelle Preferenze. A questo punto, vedrete un menu con tutte le possibili impostazioni sulle preferenze di matchmaking. Si potrà scegliere se giocare in lobby privata o pubblica, nonché le preferenze sull’audio dei compagni di squadra e anche sul crossplay che abbiamo cercato finora. Una volta attivato, vedrete il risultato quando cercherete una Partita Rapida: vedrete in particolare un simbolo di due frecce incrociate seguito dalle parole “Crossplay abilitato”.

A cosa serve tutto ciò? – Back 4 Blood: come attivare il crossplay

Ci sono vari motivi per cui può tornarvi utile capire come attivare il crossplay in Back 4 Blood. Se state giocando da soli, e siete in cerca di un party tramite il matchmaking casuale, il crossplay può ampliare le vostre possibilità a dismisura, aumentando drasticamente il numero di giocatori che potrete incontrare. Oppure, se volete giocare in compagnia di amici che possiedono piattaforme diverse dalla vostra, una soluzione del genere può permettere a tutti quanti di giocare insieme, a patto chiaramente che tutti i giocatori abbiano le stesse impostazioni attivate. Fino a qualche anno fa il crossplay era realtà in pochi titoli, e adottare questo tipo di soluzione per certi giochi sembrava impossibile.

Conclusioni

Back 4 Blood, per quanto rappresenti una formula di gioco già consolidata anni orsono, può diventare una bella ventata di aria fresca nel panorama videoludico odierno. Per quanto siano sempre diffusissimi il genere degli sparatutto e il setting da apocalisse zombie, non se ne vedono tanti di titoli così lineari e incentrati sulla componente cooperativa oggigiorno. Insomma, se volete altre utili guide per migliorare la vostra esperienza su Back 4 Blood, potete vedere la nostra guida sulle migliori carte per novizi, quella su come ottenere più carte, oppure la nostra guida strategica sull’utilizzo del personaggio di Holly.

Giunti alla fine di questa guida su come attivare il crossplay in Back 4 Blood, non ci resta che augurarvi buon divertimento. Per rimanere aggiornati su tutti i titoli più importanti del momento, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo passando tramite Instant Gaming.