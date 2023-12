Natale 2023 si avvicina e così anche l’esigenza di trovare il regalo perfetto! Ecco i migliori regali di Natale di Canon per tutti gli amanti della fotografia e non solo!

Idee regalo di Natale: i migliori regali Canon | PIXMA TS3550i

Stampa, copia e scansiona con la stampante multifunzione per la casa e l’ufficio. Compatta, economica e facile da usare, PIXMA TS3550i è il prodotto ideale per ogni ambiente ed è compatibile con PIXMA Print Plan, un abbonamento mensile per l’inchiostro in base alle pagine stampate. Stampa nitida di testo e foto, può stampare anche da smartphone.

Prezzo suggerito al pubblico € 59,99

Idee regalo di Natale: i migliori regali Canon | EOS R100

Per ricordi che durano per sempre EOS R100 è la fotocamera perfetta per chi vuole avvicinarsi alla fotografia di qualità. Pensata per catturare i momenti speciali passati con famigliari e amici e trasformarli in storie tangibili da apprezzare per sempre. La qualità d’immagine eccezionale consente di realizzare stampe nitide e brillanti, così che ogni scatto possa diventare un’opera d’arte da esporre con orgoglio.

Prezzo suggerito, con obiettivo kit RF-S 18-45mm F4.5.-6.3 IS STM è €739,99.

Idee regalo di Natale: i migliori regali Canon | PowerShot V10

La rivoluzione del vlogging con PowerShot V10, ovvero una vlogging camera per chi desidera condividere le proprie avventure con amici e follower, senza dover trasportare attrezzature ingombranti. Con un design compatto e tascabile, PowerShot V10 è una soluzione unica nel suo genere, che coniuga microfoni di elevata qualità con filtro antivento e supporto verticale integrato. La rivoluzionaria vlogging camera consente di realizzare video di qualità professionale per le community, grazie alla registrazione in 4K UHD con stabilizzazione digitale e a un’ottica grandango lare dall’ampia apertura.

Prezzo suggerito al pubblico € 489,99.

Idee regalo di Natale: i migliori regali Canon |SELPHY Square QX10

Per stampare da smartphone le foto del cuore e realizzare stampe dettagliate e brillanti in formato quadrato direttamente dallo smartphone. Con l’applicazione gratuita SELPHY Photo Layout di Canon, inoltre, gli utenti possono dare libero sfogo alla creatività aggiungendo sticker, cornici e bordi per rendere ogni foto un’opera unica al mondo.

Prezzo suggerito al pubblico € 159,99

Idee regalo di Natale: i migliori regali Canon | Zoemini 2

Piccole stampe, grandi risultati! Senza inchiostro, senza fili e così compatta da poter essere tenuta in tasca, Canon Zoemini 2 è una stampante fotografica sempre a portata di mano. Con l’app Canon Mini Print personalizzi le foto inserendo testi, bordi, filtri e altro ancora. Zoemini 2 può trasformare anche le immagini del tuo smartphone in stampe adesive condivisibili, resistenti all’acqua e agli strappi. Tecnologia Bluetooth, stampa senza inchiostro ZINK e ricarica rapida tramite USB-C in soli 50 minuti.

Prezzo suggerito al pubblico € 129,99.