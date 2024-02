REYNATIS: il GdR d’azione arriva su PC, Switch, PS4 e PS5 in occidente

Annunciato l’arrivo in occidente del GdR d’azione di FuRyu e Natsume Atari, REYNATIS, per PC (tramite Steam), Nintendo Switch, PS4 e PS5

“Accidenti, l’occidente ha vinto”, e ha vinto pure alla grande se contiamo che NIS America porterà in occidente il GdR d’azione di FuRyu e Natsume Atari, ovvero l’avventura dark REYNATIS: le piattaforme confermate sono PC (Steam), PS4, PS5 e Nintendo Switch. Il formato per computer è fresco di annuncio, mentre in Giappone il gioco arriverà solo su console il 25 luglio. NIS America descrive il gioco come un action RPG ambientato in una Shibuya riprodotta fedelmente, dove la fantasia e la realtà si scontrano e quella dei maghi è una minoranza oppressa. Il mago Marin incontra a Shibuya l’agente Sari del MEA, un’organizzazione che tiene sotto controllo gli stregoni.

Che i giocatori decidano di vivere la loro avventura su PC, PS5, Switch o PS4, in REYNATIS lo scopo è sempre uno: nascondersi tra i civili, fare compere e affrontare le quest, sulle note della sempre straordinaria Yoko Shimomura. La trama verte sull’eterno conflitto tra libertà e sicurezza, in una Shibuya pregna di segreti dalla quale accedere al mondo fantastico di Another. La segretezza in cui opereremo ci vedrà combattere in modo furtivo o, viceversa, dando sfogo al nostro estro magico con incantesimi devastanti. Ciascuno dei sei protagonisti giocabili vanta le proprie abilità, che spaziano dalle invocazioni agli attacchi aerei. Un’avventura unica nel suo genere, insomma, se non si fosse ancora capito dal trailer qui sopra.

