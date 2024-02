Intervista a Eliseo Chiarelli: la musica come arma nella vita

Il contesto musicale italiano è pieno di autori emergenti pronti a realizzare un sogno troppo grande per stare in un cassetto. Ci siamo così confrontati con Eliseo Chiarelli, in una interessante intervista

Qualsiasi forma d’arte permette di crescere giorno dopo giorno, trasformando una semplice passione in una ragione di vita. Nato a Crotone il 23 Febbraio 1998, Eliseo Chiarelli ha voluto raccontare la sua storia d’amore con la musica attraverso un’intervista intensa e molto costruttiva. Quasi 26 anni per un giovane artista che vuole fare del suo sogno una splendida realtà.

Intervista: Eliseo Chiarelli si racconta

C’è sempre curiosità quando ci si confronta con un artista. La prima domanda che viene spontanea è la seguente: com’è nata la passione per la musica?

La passione per la musica è nata grazie ai miei genitori che all’età di 6 anni mi hanno iscritto a scuola di musica e mi hanno fatto studiare il pianoforte. Da lì è nata la passione ed ho voluto imparare e studiare sempre più strumenti, prima la chitarra da autodidatta e poi la batteria. Alla fine, dopo aver suonato diversi strumenti, è nata la necessità di usarli per musicare i miei pensieri e i miei sentimenti.

Una passione che è cresciuta sempre di più.

Prosegue la conoscenza del giovane cantante. Cosa vuoi esprimere con i tuoi testi? Come ti senti quando riesci a raccontarti attraverso una canzone?

Esattamente me stesso, nulla di più nulla di meno. Scrivo perché ho necessità di farlo, scrivo per sfogarmi, per ridere, per piangere, scrivo perché scrivendo sono e resto vivo.

Scrivo perché mi racconto da solo e, forse, più di tutto, serve a me per conoscermi un po’ di più.

Intervista a Eliseo Chiarelli: i suoi progetti e la sua vita fuori dalle note musicali

Una “carriera” che sta per cominciare, ma le aspettative sono alte, poiché realizzare un sogno è sempre gratificante. A breve realizzerai il tuo “sogno nel cassetto”, visto che è in previsione il primo album della tua carriera da cantante. Raccontaci qualcosa a riguardo.

Beh in realtà il 23 Febbraio (tra qualche giorno) uscirà il mio terzo disco da cantautore – dal titolo Cuore – e forse sarà il disco più intimo e vero che io abbia mai scritto. I primi due hanno i rispettivi titoli: EP Senza nome e Un po’ d’amore e un po’ di rivoluzione.

Questa volta c’è davvero tanto di me e la scrittura di questi brani mi ha aiutato a superare diversi momenti difficili vissuti in questi ultimi anni.

Un percorso che mi è servito per crescere canzone dopo canzone.

Abbiamo parlato dell’ambito musicale e va benissimo così. Ma adesso una domanda più “personale”. Chi c’è dietro l’artista Eliseo Chiarelli?

Eliseo Chiarelli è un giovane che senza la musica non riesce a vivere, che nella vita lavorativa fa tutt’altro e deve dimostrarsi un po’ meno fragile di come potrebbe trasparire dai testi, ma che appunto si rivela nella sua verità attraverso le canzoni.

Alla fine l’arte è questo, poter esprimersi senza censure.

Eliseo Chiarelli: obiettivi e sogni

Una bella intervista, che mostra una parte di Eliseo Chiarelli: un ragazzo umile, educato e con i piedi per terra ma, che ci piace definire, con la “testa per aria”, piena di sogni da realizzare. Venerdì 23 Febbraio 2024 arriverà il suo nuovo album dal titolo Cuore, tutto da scoprire per conoscere al meglio il giovane artista classe ’98.

Di seguito i contatti social per seguirlo in maniera più costante:

