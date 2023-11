Recensione Suunto Wing: per gli sportivi!

Il mercato degli auricolari true-wireless è ormai sempre più saturo, riusciranno queste Suunto Wing ad emergere per le loro caratteristiche? Scopritelo con noi nella recensione completa



Bentornati su tuttotek per la recensione delle nuove Suunto Wing, le cuffie true-wireless progettate per gli sportivi. Pratici ed ergonomici, questi auricolari offrono una notevole sensazione di stabilità e semplicità grazie al loro design open-ear e all’implementazione dei comandi rapidi tramite un comodo pulsante multifunzione.

Scheda tecnica | Recensione Suunto Wing

Design: open-ear

open-ear Posizione regolazione volume : Sugli auricolari

: Sugli auricolari Peso : 33g

: 33g Batteria : circa 10h (30h con basetta)

: circa 10h (30h con basetta) Durata ricarica : 1 ora circa

: 1 ora circa Colore : nero, rosso

: nero, rosso Altro: certificazione IP67

Confezione e qualità costruttiva | Recensione Suunto Wing

Una volta aperta la confezione, ciò che subito salta all’occhio è l’incredibile cura riposta nei dettagli, persino nella disposizione degli stessi dispositivi. Le Suunto Wing ci si presentano in un design open-ear, che favorisce l’utilizzo all’aperto, specialmente durante le attività sportive. Indossarle è semplice, veloce e sicuro, così non dovrete più preoccuparvi di ‘incastrare’ bene le vostre cuffiette prima di una corsa o una pedalata.

Al contempo, la forma degli auricolari garantisce un’ottima stabilità durante l’utilizzo (perderle è praticamente impossibile). Infine, a confermare la qualità costruttiva di questi auricolari ci pensa la certificazione contro acqua e polvere IP67, che vi consentirà di utilizzarle in completa tranquillità anche in caso di pioggia.

Altrettanto buono è il ‘case’, se così possiamo chiamarlo, di ricarica. Quest’ultimo presenta una forma triangolare e permette l’alloggiamento delle Suunto Wing in caso di scarsa autonomia. La ricarica delle cuffie avviene in circa un’ora, mentre per ricaricare la basetta (tramite il cavo magnetico in dotazione) è richiesta circa un’ora e mezza.

Audio e funzionalità | Recensione Suunto Wing

Arriviamo ora al punto cruciale, come si sentono? Partiamo col dire che il suono emesso risulta particolarmente convincente con un utilizzo standard (Youtube, Spotify, Amazon Music..), riuscendo a soddisfare anche l’utente più esigente durante l’uso quotidiano, al netto di qualche vibrazione di troppo ai volumi più elevati. Le abbiamo poi messe alla prova con file audio di alta qualità (FLAC a 24 bit/192 khz), tuttavia l’audio in uscita è risultato pressoché invariato rispetto ad un semplice MP3 320 kbps, più che giusto considerato il tipo di dispositivo. Difatti, il design open-ear a conduzione ossea non permette alle capsule audio di entrare direttamente nell’orecchio.

Il tutto ha però un riscontro positivo in termini di sicurezza (a tal proposito sono presenti anche dei LED luminosi sul lato), poiché ci permette di rimanere sempre vigili sui rumori attorno a noi, ‘sacrificando’ quindi la qualità audio per diventare un più affidabile compagno d’avventure. Per quanto riguarda invece la qualità dei microfoni, questi ultimi permetteranno chiamate sufficientemente pulite, senza alcun tipo di fruscio o interruzioni.

Gli auricolari dispongono inoltre di funzionalità extra legate al pulsante multifunzione presente su uno dei due speaker: potremo infatti rispondere alle chiamate in entrata, mettere in pausa la musica in ascolto, passare al brano successivo e accendere/spegnere i LED. Per il volume sono invece presenti due tastini dedicati. Il tutto per un quantitativo di ore sufficiente a coprire l’intera giornata, infatti grazie al case di ricarica e agli auricolari la stima di riproduzione si attesta sulle 30 ore (circa 10 per ogni ricarica).

Connessione allo smartphone

Da non sottovalutare infine la velocità di connessione Bluetooth allo smartphone, che rimane stabile e costante per tutta la durata d’utilizzo. L’unico problema è che non siamo riusciti a collegarle con l’app companion Suunto, che a detta della società dovrebbe estendere le funzionalità del dispositivo e permettere maggiore personalizzazione.

Conclusioni e prezzo

Per concludere, queste Suunto Wing riconfermano la qualità che da sempre contraddistingue i prodotti dell’azienda, grazie ad un’ottima qualità costruttiva, una buona qualità audio ed una notevole ergonomia. Potete acquistarle sul sito ufficiale al prezzo di listino di 199,00€. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!

