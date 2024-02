Inter-Atalanta: dove vedere la partita?

Ultima gara da recuperare per chiudere la giornata 21: ma dove vedere Inter-Atalanta? Scopriamolo con questo articolo

I diritti tv sono una pura normalità per il mondod del calcio, con numerosi innovazioni che hanno cambiato completamente volto a questo sport. La Serie A è suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se questo sembra rappresentare un vantaggio per le società grazie a sponsor e introiti, appare algi occhi di tifosi e utenti un vero e proprio ostacolo. Questi infatti si ritrovano costretti a cercare numerose informazioni per seguire al meglio i match. L’obiettivo di questo articolo è dunque il seguente: spiegare dove vedere Inter-Atalanta e raccontarne le probabili formazioni.

Il recupero della giornata 21 si chiude con un autentico big match, forse uno dei più belli di questa stagione: la Dea vuole la Champions, i nerazzurri possono archiviare la pratica scudetto.

Dove vedere Inter-Atalanta: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Prima con 66 punti in classifica, l’Inter è nettamente in testa con nove lunghezze sulla Juventus, la quale ha una gara in più. Un solo ko in tutto il campionato con il miglior attacco e la miglior difesa (63 gol fatti e 12 reti subite). Dall’altro lato c’è l’Atalanta, quinta in classifica con 46 punti. La Dea arriva da un pareggio contro il Milan ed è pronta a prendersi la Champions League. Importante sfida che potrebbe dare un segnale alle avversarie. Scopriamo quindi dove poter vedere Inter-Atalanta, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è ritagliata il suo spazio nel mondo del calcio e, poco alla volta, è divenuta una piattaforma di rilievo. Attualmente infatti solamente DAZN può permettere l’intera visione del calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con le partite di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, il quale garantisce l’utilizzo dell’applicazione da due dispositivi simultaneamente. Occorrerà compiere pochi passaggi, come cliccare sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Soffermandosi sulla tematica Sky, la carta dei servizi appare molto diversa. Il pacchetto presenta tre partite di Serie A per ogni giornata in programma, passando poi alle sfide del campionato femminile e ai match delle squadre estere. A ciò si aggiungono gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione può poi contare sulla presenza di altre discipline sportive, quali NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP- L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, con il link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la questione piattaforme, diamo una risposta concreta al quesito più frequente: Inter-Atalanta sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Mercoledì 28 Febbraio alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio San Siro di Milano. Ricordiamo l’importanza di possedere una VPN per essere del tutto protetti durante il viaggio su internet.

Inter-Atalanta, probabili formazioni

Uno dei match più belli che il campionato possa presentare: Simone Inzaghi affronta Gian Piero Gasperini.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.

Quale sarà l’esito finale? Dateci un riscontro in merito. Per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo social e web, cotninuate a seguire tuttotek.it.