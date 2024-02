FUJIFILM presenta la nuova Fujifilm Fujifilm X100VI una fotocamera unica nel suo genere, giunta ora al suo nuovo e attesissimo modello di sesta generazione: scopriamo insieme tutti i dettagli

Nel 2011 Fujifilm ha presentato X100 il primo modello della serie. La Serie X100 ha saputo conquistare una posizione unica, acclamata dai clienti di tutto il mondo per il suo mirino ibrido all’avanguardia, per il design curato e raffinato, per l’operatività intuitiva e per l’elevata qualità dell’immagine con una riproduzione dei colori impareggiabile.

Pur mantenendo l’iconico design e le dimensioni compatte, la Fujifilm X100VI è equipaggiata con il nuovo sensore X-Trans CMOS 5 HR da 40,2 megapixel e il motore di elaborazione delle immagini X-Processor 5 High Speed per offrire un’elevata qualità dell’immagine e prestazioni elevate. Inoltre, per la prima volta in un prodotto della serie X100, è stata incorporata la nuova funzione di stabilizzazione dell’immagine IBIS “in-body image stabilization”, con un’efficienza massima fino a 6,0 stop. Questa funzione consente agli utilizzatori di X100VI di divertirsi scattando in una gamma assai ampia di contesti e situazioni. Con questa funzione si mantengono le dimensioni compatte e il peso contenuto che caratterizzano questa serie, aumentati solo minimamente rispetto al modello precedente.

Ecco la nuova FUJIFILM X100VI: unica nel suo genere

X100VI è una fotocamera digitale che combina il design e le funzionalità peculiari e uniche che hanno contraddistinto da sempre la serie X100 con caratteristiche tecniche volte a fornire una qualità dell’immagine eccezionale, offrendo al contempo a un’ampia gamma di utilizzatori, dai fotografi professionisti ai creativi appassionati, la gioia di possedere una meraviglia autentica della fotografia.

Per celebrare il 90° anniversario di Fujifilm nel 2024, verrà lanciata anche una X100VI in edizione limitata in un totale di 1.934 unità in tutto il mondo. Queste esclusive unità numerate di X100VI sono confezionate in una scatola speciale che include una raffinata tracolla, un copri pulsante di scatto e cartoline storiche. Sul corpo della fotocamera è inciso il logo del marchio aziendale della fondazione di Fujifilm nel 1934, insieme a un numero di serie univoco.

Ecco la nuova FUJIFILM X100VI: unica nel suo genere | Specifiche tecniche

X-Trans™ CMOS 5 HR e X-Processor 5 offrono un’elevata qualità d’immagine e prestazioni elevate

X100VI è dotata di sensore X-Trans CMOS 5 HR retroilluminato da 40,2 megapixel. Il sensore ha un’esclusiva struttura dei pixel che consente di catturare in modo efficiente più luce rispetto a qualsiasi fotocamera della serie X100 precedente. Inoltre, ISO 125, che sul modello precedente X100V era solo un’opzione di sensibilità estesa, è ora disponibile nativamente.

La combinazione di questo sensore con l’obiettivo 23mmF2.0, che è stato progettato anche per sensori a più alta risoluzione, permette a X100VI di fornire immagini nitide e ad alta risoluzione. X100VI è dotata di un totale di 20 modalità di simulazione pellicola, inclusa la nuova modalità “REALA ACE”, per dare alle immagini una gamma diversificata di toni distintivi. La modalità “REALA ACE” offre una riproduzione fedele dei colori e tonalità ad alto contrasto, rendendola adatta a qualsiasi soggetto e situazione.

X100VI incorpora un impressionante algoritmo di previsione della messa a fuoco automatica per una messa a fuoco affidabile, anche durante la registrazione di soggetti in continuo movimento. X100VI utilizza l’AF con rilevamento del soggetto di X-Processor 5 per tracciare con precisione una serie di soggetti. Costruito utilizzando la tecnologia AI di deep learning, rileva animali, uccelli, automobili, motociclette, biciclette, aeroplani, treni, insetti e droni.

Prestazioni elevate e migliorate per espandere ulteriormente le possibilità di utilizzo

X100VI è la prima fotocamera della Serie X100 a incorporare una funzione di stabilizzazione dell’immagine interna a 5 assi con un massimo di 6,0 stop. Il sistema di nuova concezione prevede un leggero aumento di peso e dimensioni rispetto ai precedenti modelli della Serie X100, ma senza comprometterne la mobilità.

Il “mirino ibrido avanzato” permette di passare liberamente dal mirino ottico (OVF) al mirino elettronico (EVF), perseguendo lo stile fotografico a telemetro che è stato un segno distintivo della Serie X100. L’EVF è dotato di un pannello OLED ad alta risoluzione con circa 3,69 milioni di punti, per una migliore e coinvolgente esperienza di ripresa. La funzione “Electronic Range Finder” (ERF) riesce a far visualizzare simultaneamente un piccolo EVF sull’OVF, consentendo al fotografo di inquadrare il soggetto nell’OVF e ingrandire l’area di messa a fuoco nel piccolo EVF, aumentando così le capacità del mirino.

Per la prima volta nella Serie X100, X100VI è in grado di registrare filmati 6.2K/30P.La fotocamera è inoltre dotata di una funzione di AF tracking durante la registrazione di filmati per garantire la creazione di contenuti di alta qualità.

X100VI supporta Frame.io Camera to Cloud senza bisogno di accessori aggiuntivi. La fotocamera consente il collegamento in modalità wireless a una connessione Internet attiva, l’autenticazione su Frame.io e il caricamento automatico di foto e video subito dopo la creazione, accelerando notevolmente il flusso di lavoro dallo scatto alla modifica finale.

Design sofisticato con il massimo della bellezza funzionale

Come per il precedente modello X100V, l’alluminio viene utilizzato per le superfici superiore e inferiore del corpo di X100VI. L’alluminio, che ha un elevato grado di libertà di formatura, viene pressato e lavorato per ottenere bordi affilati e la superficie viene finemente sabbiata per ottenere una struttura liscia. Inoltre, sulla superficie viene utilizzato alluminio anodizzato per fornire un aspetto di alta qualità. Il monitor LCD inclinabile ultrasottile di X100VI può essere chiuso perfettamente a filo con il corpo macchina, un design preso in prestito da X100V. Il suo design elegante e integrato nel corpo consente una varietà di stili di ripresa e inquadrature da diverse angolazioni, come dall’alto o dal basso. Le elevate prestazioni di risposta del touchscreen, unite all’operatività intuitiva di X100VI, lo rendono anche altamente funzionale.

La forma dell’impugnatura è stata messa a punto per migliorare l’ergonomia. I pulsanti sul retro di X100VI sono stati spostati in una posizione facile da azionare con la mano destra, per riprese estremamente confortevoli anche guardando attraverso il mirino.

Accessori esclusivi per una maggiore versatilità di utilizzo

La resistenza agli agenti atmosferici di X100VI è garantita quando l’anello adattatore opzionale AR-X100 e il filtro di protezione PRF-49 vengono utilizzati insieme all’obiettivo dell’X100VI. Ciò consente all’utente di continuare a realizzare immagini in condizioni meteorologiche difficili e di sentirsi tranquillo quando la natura prende una svolta inaspettata.

Il paraluce opzionale LH-X100 di Fujifilm è compatibile anche con X100VI. Oltre ad essere leggero e realizzato con precisione in metallo lavorato, il paraluce è sapientemente progettato e include una fessura così da schermare la luce in modo efficace e al contempo a non ostruire il campo visivo quando si guarda attraverso il mirino. Due diversi tipi convertitori ottici consentono all’utente di modificare la lunghezza focale senza modificare le prestazioni ottiche di X100VI, espandendo così il campo d’impiego:

Wide Conversion Lens (WCL-X100 II)

WCL-X100 II è un obiettivo di conversione grandangolare dedicato che moltiplica la lunghezza focale di 0,8x circa, convertendolo in 28mm (equivalente al formato 35mm). Tele Conversion Lens (TCL-X100 II). TCL-X100 II è un obiettivo di conversione tele dedicato che restringe il campo visivo moltiplicando la lunghezza focale di circa 1,4x, convertendolo in 50mm (equivalente al formato 35mm).

La custodia in vera pelle LC-X100V disponibile come accessorio opzionale conferisce a X100VI un aspetto lussuoso. La scheda di memoria e la batteria possono essere inserite e rimosse senza rimuovere la fotocamera dalla custodia.

Prezzi e disponibilità

La Fujifilm X100VI è disponibile dal 20 febbraio 2024 al prezzo consigliato di 1849,99 euro. Mentre la X100VI Limited Edition sarà disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 2.249,99 euro iva inclusa.