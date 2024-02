San Valentino con promo Polaroid: dillo con un’istantanea

Il giorno della festa degli innamorati è un’occasione per creare ricordi romantici di coppia, come una foto o una playlist personalizzata e per questo, ci sono le promozioni Polaroid! Scopriamo insieme gli sconti su tutti i prodotti più gettonati

San Valentino è l’occasione giusta per regalare un’emozione, per sorprendere il proprio partner con un gesto d’amore, un dono per celebrare la passione e il desiderio di stare insieme. Polaroid ha il regalo perfetto per tutti gli innamorati: instant camera per romantici selfie, mini printer per stampare le foto dei momenti più belli e gli speaker portatili per danzare sulle note della canzone del cuore.

San Valentino con Polaroid: dillo con un’istantanea

Quelle di Polaroid sono le instant camera analogiche più iconiche e desiderate di sempre. Polaroid NOW, giunta oggi alla Generation 2, è semplice e divertente da utilizzare ed è dotata di sistema autofocus, autoscatto, flash e possibilità di doppia esposizione per dare libero sfogo alla creatività. È inoltre disponibile in diversi accattivanti colori, tra cui il rosso

La “sorella maggiore” di Polaroid Now si chiama Polaroid NOW+ Generation 2 ed è l’instant camera per chi desidera maggior controllo sul processo creativo grazie all’app per smartphone, cui si connette via Bluetooth, che offre numerose possibilità di personalizzazione ed elaborazione degli scatti. Non è tutto: dispone di 5 filtri obiettivo da applicare alla fotocamera per immagini di grande impatto. Anche questo modello è dotato di flash, messa a fuoco automatica, autoscatto e un preciso flash. La batteria interna agli ioni di litio ricaricabile offre un’autonomia sufficiente per 15 confezioni di pellicole fotografiche Polaroid i-Type.

Come non innamorarsi poi dell’instant camera più piccola al mondo? Non lasciatevi però ingannare, perché Polaroid Go Red crea grandi emozioni anche in foto di 6,6×5,4 cm. Rossa, completamente analogica, sta in una tasca ed è così sempre pronta per essere utilizzata al momento giusto. Come le sorelle maggiori, dispone di flash, doppia esposizione e realizza selfie con facilità, grazie allo specchietto dedicato.

San Valentino con Polaroid: dillo con un’istantanea | stampanti per smartphone

Quante foto scattate con lo smartphone oggi vengono dimenticate nella memoria dello smartphone? È arrivato il momento di stamparle. Sia con Polaroid LAB sia con Polaroid Hi Print sarà possibile creare vere e proprie fotografie, reali al 100%. Polaroid LAB trasforma la fotografia o una qualsiasi immagine sul display dello smartphone in un ricordo da toccare con mano e condividere con i propri cari, con gli amici e chiunque desideriamo. Bastano pochi istanti per realizzare creazioni uniche e meravigliose grazie all’app dedicata disponibile per i sistemi operativi iOs e Android.

Polaroid Hi Print è invece la mini printer fotografica da portare sempre con noi, grazie alle sue dimensioni ultracompatte, per creare stampe autoadesive di alta qualità in formato biglietto da visita. La tecnologia a sublimazione termica offre colori brillanti e un eccellente livello di dettaglio. Si connette allo smartphone via Bluetooth per infinite possibilità di personalizzazione prima dell’invio in stampa. I risultati saranno sorprendenti, l’unico limite è solo la fantasia.

San Valentino con Polaroid: dillo con un’istantanea | la colonna sonora perfetta

Se alle immagini preferite le note, la gamma di speaker Polaroid Music è ciò che fa per voi. Con un design chiaramente ispirato alle iconiche linee del brand, i quattro modelli Player P1, P2, P3 e P4 sapranno creare l’atmosfera giusta per la più romantica delle serate. Compatti, resistenti e leggeri, inondano di musica non solo la casa ma ovunque vorrete portarli. Grazie all’app Polaroid Music potrete creare la playlist perfetta per ogni occasione e gestire la riproduzione con pochi, semplici tocchi. I quattro modelli, dal più piccolo Player P1 al più generoso e potente Player P4, creeranno sempre un sound ricco e avvolgente.

Prezzi e disponibilità

I prodotti Polaroid sono distribuiti in Italia da Nital, che per San Valentino ha pensato ad imperdibili promozioni, attive dal 12 al 25 febbraio:

Polaroid NOW Gen 2 al prezzo speciale di 109,99 euro

Polaroid NOW Gen 2 Everything Box (con Color film i-Type Double pack) al prezzo speciale di 129,99 euro

Polaroid NOW+ Gen 2 al prezzo speciale di 129,99 euro

Polaroid LAB al prezzo speciale di 109,99 euro

Polaroid Hi Print al prezzo speciale di 89,99 euro

Polaroid Player P1 al prezzo speciale di 34,99 euro

Polaroid Player P2 al prezzo speciale di 79,99 euro

Polaroid Player P3 al prezzo speciale di 129,99 euro

Polaroid Player P4 al prezzo speciale di 199,99 euro

Polaroid Go Red è in vendita al prezzo al pubblico di 99,99 euro.