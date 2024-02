In questo articolo vi parleremo di quelle che secondo noi sono alcune delle migliori armi presenti al momento in Helldivers 2

Come in praticamente tutti gli sparatutto, anche in Helldivers 2 le armi ricoprono un ruolo molto importante. Nel gioco sono presenti davvero tanti equipaggiamenti diversi, ognuno con le proprie statistiche e particolarità uniche.

Alcuni utenti meno esperti però potrebbero trovare delle difficoltà nel raccapezzarsi in questo mare di fucili e pistole. Per aiutare i giocatori in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo quali sono le migliori armi da utilizzare in Helldivers 2.

Strumenti affidabili | Helldivers 2: le migliori armi del gioco

Come vi abbiamo già anticipato, le armi di Helldivers 2 sono davvero molte e ognuna di esse è specializzata per far fronte a determinate situazioni. Per iniziare però vogliamo parlarvi di quegli equipaggiamenti che si adattano bene ad ogni frangente e che vi permetteranno di non trovarvi mai in difficoltà. Qui di seguito potrete trovare quelle che in generale possono essere considerate le migliori armi di Helldivers 2:

SG-225 Spezzaossa Lo Spezzaossa è un fucile a pompa automatico estremamente potente che vi permetterà di infliggere ingenti danni ai nemici senza rinunciare al rateo di fuoco. Ovviamente per usarlo in modo efficace è necessario avvicinarsi un po’ ai nemici ma, se non avete paura di combattere in prima linea, quest’arma vi permetterà di abbattere velocemente anche i nemici più resistenti.

AR-23 Liberatore Se lo Spezzaossa non fa per voi, come arma primaria alternativa potete puntare al Liberatore. Questo fucile d’assalto automatico è l’arma base che avrete in dotazione all’inizio del gioco, ma nonostante ciò risulta comunque tremendamente efficace in un gran numero di situazioni. Grazie ad un buon range, un basso rinculo e un danno moderato, quest’arma vi permetterà di affrontare efficacemente qualsiasi minaccia senza correre troppi rischi.

P-19 Redentore Le armi secondarie non sono certamente gli strumenti di morte più efficaci del gioco, ma in alcuni casi potrebbero comunque esservi utili. In generale tutte le armi di questa categoria sono abbastanza simili tra loro, ma noi vi consigliamo di puntare sul Redentore. Questa mitraglietta infatti ha un rateo di fuoco molto elevato che vi aiuterà a tenere a bada i nemici più piccoli, una caratteristica molto utile nelle situazioni di crisi.

G-12 Altamente Esplosiva Passando alle granate, noi vi suggeriamo di utilizzare quelle base disponibili all’inizio del gioco. Il danno di questi esplosivi infatti è abbastanza alto e vi permetterà di infliggere seri danni anche ai nemici ben corazzati.

Cannone a rotaia Infine concludiamo con quella che sicuramente è la migliore arma ottenibile con gli stratagemmi: il cannone a rotaia. Questo lento fucile a colpo singolo è in grado di sparare potentissimi proiettili penetranti in grado di disintegrare le corazze nemiche. Inoltre, come se non bastasse, volendo è possibile incrementarne maggiormente la potenza caricando i colpi (anche se in questo caso c’è il rischio che l’arma vi esploda in mano).



Ammazza insetti | Helldivers 2: le migliori armi del gioco

Ora che vi abbiamo parlato delle migliori armi in generale, è il momento di passare a quelle che si adattano meglio a combattere i Terminidi. Per decimare questi prolifici insetti infatti è necessario puntare a equipaggiamenti con un buon rateo di fuoco e una grande area d’effetto. Qui di seguito potrete trovare le migliori armi da utilizzare contro i Terminidi:

Spezzaossa incendiario Come sicuramente avrete già capito dal precedente paragrafo, lo Spezzaossa è un’arma davvero fenomenale. Quando vi trovate ad affrontare i Terminidi però potrebbe essere più conveniente utilizzare la sua variante incendiaria. Il fuoco infatti è molto efficace contro alcuni tipi di insetti e può aiutarvi a tenere sotto controllo le orde in modo più efficace.

Mitragliatrice La mitragliatrice è un’arma ottenibile tramite gli stratagemmi che risulta davvero ottima contro gli insetti. Questo grosso fucile infatti ha un buon rateo di fuoco, dei caricatori molto capienti e un danno elevato che vi permetteranno di devastare sia folti gruppi di nemici che singoli avversari molto potenti.

Lanciafiamme Il lanciafiamme è un’altra arma ottenibile con gli stratagemmi che può essere molto forte contro i Terminidi. A differenza della mitragliatrice è più situazionale e non molto efficace contro i bersagli più duri ma, se dovete difendere delle strettoie dall’avanzata degli insetti, non troverete un’arma più efficace e soprattutto soddisfacente.



Abbatti macchine | Helldivers 2: le migliori armi del gioco

Infine ovviamente è arrivato il momento di parlare delle armi più adatte a combattere gli Automaton. Questi robot al momento sono considerati i nemici più pericolosi del gioco e di conseguenza è importante essere equipaggiati al meglio prima di affrontarli. Qui di seguito potrete trovare le migliori armi da utilizzare contro gli Automaton:

SG-225 Spezzaossa Ancora una volta lo Spezzaossa ci tiene a ribadire il suo posto come una delle migliori armi del gioco. Dato che i robot sono molto resistenti, questo fucile a pompa vi permetterà di sconfiggerli in modo abbastanza rapido.

Cannone a rotaia Ovviamente insieme allo Spezzaossa non poteva mancare anche il cannone a rotaia. Quest’arma eccezionale infatti vi permetterà di eliminare dalla distanza e con pochissimi colpi anche le più potenti unità d’élite dei robot.

Fucile antimateriale Se il vostro livello non vi permette ancora di sbloccare il cannone a rotaia, allora il fucile antimateriale rappresenta una valida alternativa. Questo cecchino infatti ha un’elevata penetrazione delle armature e se lo userete per centrare i punti deboli degli Automaton potrete eliminarli con pochissimi colpi.

Cannone laser I robot sono particolarmente deboli alle armi ad energia e questo rende il cannone laser uno strumento molto utile per combatterli. Quest’arma infatti ha tanti vantaggi, come la possibilità di essere utilizzata da grandi distanze e il fatto che non richiede munizioni per essere usata. Certo, non sarà tanto efficace quanto il cannone a rotaia per togliere di mezzo i nemici d’élite, ma è perfetta per tenere a bada grandi gruppi di Automaton.



Pronti al massacro | Helldivers 2: le migliori armi del gioco

Qui termina la nostra guida dedicata alle migliori armi di Helldivers 2. Ora non vi resta altro da fare che trovare quelle che si adattano meglio al vostro stile di gioco e iniziare a massacrare tutte le creature che si oppongono alla libertà della Super Terra. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata alle altre guide dedicate presenti sul sito:

