BLUETTI lancia SwapSolar su Indiegogo, trasformando l’esperienza outdoor

BLUETTI ha lanciato SwapSolar, il suo innovativo e rivoluzionario ecosistema, sulla piattaforma Indiegogo: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

BLUETTI, leader innovativo nelle soluzioni di accumulo di energia verde, annuncia il lancio ufficiale del suo rivoluzionario ecosistema SwapSolar su Indiegogo, avvenuto il 21 febbraio alle ore 15:00 ora italiana. Debuttato al CES 2024, SwapSolar introduce il primo frigorifero portatile MultiCooler alimentato LFP e la stazione di alimentazione intercambiabile AC180T, ridefinendo la praticità e la funzionalità per gli appassionati di outdoor.

James Ray, portavoce di BLUETTI, sintetizza l’essenza di SwapSolar:

Vogliamo che gli utenti assaporino la gioia della vita all’aria aperta. SwapSolar è il tuo biglietto per una felice vacanza in campeggio di 3-6 giorni. Accenditi e mantieni il cibo fresco, è ora di scatenarti con BLUETTI!

BLUETTI MultiCooler: frigorifero portatile 3 in 1

Il MultiCooler è un dispositivo versatile che combina la produzione di ghiaccio, la refrigerazione e il congelamento in un unico design elegante. Con una gamma di temperatura da -20℃ a +20℃ e una capacità di 40L, copre diverse esigenze di refrigerazione. Il potente compressore permette un rapido raffreddamento da 30℃ a 0℃ in soli 15 minuti, completato da una macchina del ghiaccio integrata per cubetti cristallini in pochi minuti.

Il MultiCooler pesa circa 25 kg con ruote e una barra di traino per un trasporto senza sforzo. Funziona silenziosamente a 30 dB e supporta la connettività Bluetooth per il controllo remoto. Con quattro metodi di ricarica, tra cui prese a muro, veicoli, pannelli solari e la batteria dell’AC180T (durata di 3 giorni per confezione), il MultiCooler garantisce un raffreddamento costante in viaggio.

BLUETTI AC180T: stazione di alimentazione con batterie intercambiabili

L’AC180T introduce un design a batteria rimovibile che consente agli utenti di sostituire facilmente le sue due batterie LFP da 716,8 Wh. Può funzionare con una o due batterie, mentre la potenza e la ricarica variano di conseguenza. Gli utenti possono personalizzare il proprio fabbisogno di energia in qualsiasi momento acquistando pacchi batteria aggiuntivi. L’AC180T può fornire 1.800 W di potenza per la maggior parte dei dispositivi e supporta una ricarica rapida AC da 1.440 W e una ricarica solare per un rapido ripristino.

Prezzo e disponibilità

BLUETTI offre una garanzia di 5 anni per l’AC180T e una garanzia di 2 anni per il MultiCooler. Unisciti alla campagna Indiegogo a partire dal 21 febbraio alle 15:00 CET per usufruire delle migliori offerte Super Early Bird in quantità limitate.

Chi è BLUETTI

Impegnata per un futuro sostenibile, BLUETTI offre soluzioni di accumulo di energia verde convenienti per uso interno ed esterno. Con un portafoglio di prodotti diversificato pensato per le avventure, l’alimentazione di emergenza e la vita fuori rete, BLUETTI è un leader del settore presente in oltre 100 paesi, affidato da milioni di clienti in tutto il mondo.

