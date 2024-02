Recensione Suicide Squad: Kill the Justice League, potevo essere ma...

In questa recensione andremo ad esaminare Suicide Squad: Kill the Justice League, un titolo dalle mille sfaccettature

Nell’ecosistema narrativo e giornalistico del basket NBA esiste un termine che viene legato a dei particolari giocatori e a delle particolari condizioni di quegli stessi giocatori; si tratta del termine “What If”. Che cosa si intende per What If e perché può essere applicato a molti elementi di dominio pubblico?

Con What If si intende mettere in luce le potenzialità inespresse (per una serie di cause) di un determinato giocatore o, se vogliamo estendere il concetto, di una determinata situazione/opera. Nel caso di Suicide Squad: Kill the Justice League, probabilmente, questo concetto potrebbe calzare a pennello e in questa recensione e nel corso della nostra disamina, andremo a spiegare il perché, premettendo che, a nostro avviso, il titolo presenta delle caratteristiche molto positive e altre un po’ meno.

In un mondo corrotto | Recensione Suicide Squad: Kill the Justice League

Iniziamo, come di consueto, la nostra recensione – in questo caso di Suicide Squad: Kill the Justice League – trattando quella che è la trama (senza fare spoiler) e in particolar modo quella che è la gestione della narrazione. Chiaramente, l’incipit narrativo si avvicina molto a quella che può essere la storia su cui si articolano i film dedicati alla Suicide Squad. I super criminali: Harley Quinn, Deadshot, King Shark e Boomerang (qui trovate un approfondimento dedicato a questi personaggi) vengono assoldati per combattere una minaccia aliena denominata Brainiac che, a sua volta, ha corrotto i membri della Justice League.

Il tutto, dunque, si articolerà in una battaglia tra anti-eroi e gli eroi corrotti del mondo DC. Non mancheranno colpi di scena e sequenze molto interessanti con personaggi secondari sempre inerenti a quel mondo fumettistico. I dialoghi fra i personaggi sono ben scritti e rappresentano in maniera abbastanza fedele le caratteristiche storiche degli stessi e grazie ad una sceneggiatura mai banale e interessante, il ritmo della narrazione non rallenta e riesce sempre a tenere alta la soglia dell’attenzione per la scarsa decina di ore dedicate alla campagna principale.

Gunplay e/o Gameplay? | Recensione Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League è un gioco vasto ma che fondamentalmente si consuma in fretta. Questo ossimoro viene fuori nel momento in cui emerge, a sua volta, una ripetitività di fondo delle missioni e delle attività da svolgere. Che esse siano relative alla campagna principale o a delle missioni secondarie, il tutto si traduce, nella maggior parte dei casi, nel raggiungere alcuni punti d’interesse e far fuori i nemici presenti o resistere a delle vere e proprie orde.

Ciò che può offrire varietà a queste situazioni è il sistema di movimento che varia a seconda del personaggio utilizzato. Infatti, ognuno dei 4 protagonisti, può sfruttare delle proprie abilità di competenza per muoversi.

La mappa di Metropolis si sviluppa molto in altezza ed è per questo motivo che ognuno dei 4 potrà, sostanzialmente, volare e muoversi per aria, andando a riprendere, probabilmente, una delle migliori caratteristiche di un altro “game-comic“, ovvero Marvel’s Spider-Man. Nel momento in cui si entra nel vivo dell’azione e quindi in combattimento, Suicide Squad: Kill the Justice League, a nostro avviso, offre il meglio di sé.

Il gunplay di questo gioco è decisamente godibile ed è uno dei più interessanti dei TPS rilasciati sul mercato negli ultimi anni. Il feedback di ogni arma, di ogni attacco – che sia alla distanza o melee – è ottimo, così come lo è la resa di questi attacchi sul DualSense di PS5 (versione da noi testata), ottimamente sfruttato; il che non è da poco considerando la natura third party del titolo.

Games as a service…? | Recensione Suicide Squad: Kill the Justice League

Cos’è un games as a service e perché dedichiamo un paragrafo a questo concetto nella recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League? Nell’industria dei videogiochi, un game as a service rappresenta la fornitura di contenuti su un modello di entrate continue che, tradotto, significa una continua aggiunta di elementi al titolo nel tempo. Elementi come personaggi, armi, porzioni di trama ecc… che dovrebbero allungare la vita del gioco stesso.

Questo punto, a nostro avviso strettamente collegato alla natura multiplayer del gioco, rappresenta il vero snodo cruciale e negativo per quel che riguarda la valutazione del gioco stesso. Un titolo del genere, pensato per il multiplayer, rischia di morire già in partenza. Banalmente, qualsiasi videogiocatore conosce le difficoltà di portare avanti in multiplayer un titolo simile, per le mille problematiche che giocare online può comportare.

L’ideale sarebbe giocare con un gruppo d’amici, chiaro, ma chi è disposto a spendere e ad acquistare a prezzo pieno al day one questo titolo? Probabilmente solo i fan del mondo DC e in particolar modo della Suicide Squad. Offrire un’esperienza diversa, maggiormente orientata al Single Player (sulla scia di Guardiani della Galassia) avrebbe potuto fare emergere a pieno tutte le potenzialità e i tanti punti di forza di questo gioco che, tecnicamente si presenta in maniera molto solida ed è capace di divertire, nel senso più puro e (video)ludico del termine.

Metropolis: arena di guerra | Recensione Suicide Squad: Kill the Justice League

Già, Metropolis in questo titolo diventa una vera e propria arena di guerra in cui spostarsi e pestare quanti più nemici possibili. La stessa Metropolis, però, si presenta in grande spolvero in Suicide Squad: Kille the Justice League. Il lavoro tecnico e artistico fatto in questo gioco è, infatti, di ottimo livello.

Rocksteady ha lavorato alla grande innanzitutto sui modelli dei personaggi principali, sia protagonisti che antagonisti e ha lavorato anche in maniera abbastanza astuta sui nemici “base” andandoli a diversificare poco ma rendendo comunque bene la loro natura e il loro aspetto.

La città, come detto in precedenza, è molto interessante e ricorda quella decadenza delle grandi metropoli (per l’appunto) del passato, esprimendo un gusto quasi bizantino nella scelta di alcuni dettagli cromatici e di alcune architetture. Il titolo non è un concentrato di potenza grafica ma fa il suo lavoro in maniera egregia, considerando l’ampiezza della mappa e la quantità di elementi a schermo con i quali bisognerà confrontarsi.

Legandoci a questo dettaglio, la stabilità del frame-rate va assolutamente annoverata tra i punti di forza: pochissimi cali e non drastici anche nelle scene più concitate (e ce ne saranno parecchie!). Il doppiaggio, così come le musiche e tutto ciò che concerne il comparto audio si attestano su buoni livelli.

Conclusioni

Siamo arrivati alle battute finali di questa recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League e dunque, siamo di fronte ad What If? In parte sì. Questo perché, il titolo, secondo noi, offre davvero tanto di buono: a partire da una buona sceneggiatura, passando per il gunplay, finendo a quella che è la componente tecnica. Il tutto viene macchiato da una gestione un po’ ripetitiva delle attività, da un gameplay che poteva essere maggiormente approfondito: magari con delle sezioni interamente dedicate ad un singolo personaggio (ci si limita ad indicare il PG in “adrenalina” per quella missione che però, può comunque essere portata a termine da un altro dei 4) , magari con la possibilità di switchare tra i 4 protagonisti durante i fight, e invece si stagna in una ricerca di una cooperazione online che non sempre riesce e che rischia di far perdere mordente all’intera opera.

Per ulteriori notizie, aggiornamenti e recensioni dal mondo del gaming continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.