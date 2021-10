Back 4 Blood: consigli e strategie su come usare Walker al meglio

Senza dubbio uno dei più agguerriti Sterminatori presenti in Back 4 Blood è Elijah Walker, ma capire come usare al meglio le abilità di questo ex veterano di guerra potrebbe non essere così semplice quando ci si trova in mezzo alla mischia.

Il gruppo di personaggi giocabili presente in Back 4 Blood è attualmente composto da otto Sterminatori (umani sopravvissuti) e quattro Infestati (ovvero gli zombie). Ognuno di essi è caratterizzato in maniera unica, utilizzando armi ed uno stile di combattimento differente dai propri compagni. Se avete deciso di gettarvi nella mischia di Back 4 Blood con Elijah Walker, in questa guida troverete i fondamenti necessari per capire come usare al meglio le abilità di questo personaggio.

Combattere per sopravvivere

Fra i quattro Sterminatori umani che troverete disponibili fin da subito al primo avvio del gioco (gli altri quattro andranno sbloccati con il proseguire della trama), uno di essi sarà proprio l’ex veterano di guerra Elijah Walker. Ex soldato esperto di armi da fuoco, Walker ha una personalità forte e spesso si imporrà caratterialmente come leader del gruppo. Non si tratta di un personaggio particolarmente ostico da utilizzare, tuttavia oltre a rappresentare una classica unità da prima linea, Walker nasconde un’anima tattica che è importante sapere come usare al meglio per assicurarsi la vittoria in Back 4 Blood.

Il ruolo di Walker – Come usare al meglio Walker per sopravvivere in Back 4 Blood

Quest’ultimo è classificabile sostanzialmente sotto la classe soldato standard e svolge un ottimo lavoro nel tenere a bada le orde di Infestati, ma se la cava anche egregiamente nel coprire le spalle dei compagni. Si tratta in buona sostanza di un’ottima scelta se siete giocatori con uno stile di gioco diretto e votato all’azione pura in prima linea (senza però disdegnare un certo grado di tattica). In definitiva, poco importa se siete neofiti di Back 4 Blood o avete alle spalle decine di match, se sapete come usare e sfruttare al meglio le sue caratteristiche, Walker può risultare un letale compagno da avere a tutti i costi in squadra.

Le abilità di Walker – Come usare al meglio Walker per sopravvivere in Back 4 Blood

Walker è un soldato specializzato in scontri a fuoco, e come tale è dotato di alcune abilità passive che gli permettono sfoltire con successo le fila nemiche, senza però tralasciare un certo supporto alla squadra.

Le uccisioni di precisione forniscono un bonus del 20% all’accuratezza di Walker per 5 secondi

Walker infligge il 10% di danno extra

Effetto di Squadra: +10 alla salute della squadra

Le armi migliori – Come usare al meglio Walker per sopravvivere in Back 4 Blood

Fra i personaggi di Back 4 Blood, Walker è forse uno di quelli che più dimostrano di sapere benissimo come usare un’arma, e risulta quasi scontato a questo punto che il miglior equipaggiamento per quest’ultimo è costituito principalmente da armi a lungo raggio. Fra queste, fucili d’assalto come l’M16, la Carabina M4 ed il Fucile da Ranch permettono di sfruttare al meglio le doti offensive di Walker, ed al contempo di risparmiare preziose munizioni (se siete sufficientemente abili nel direzionare il fuoco verso i punti deboli dei nemici).

Un’alternativa a questi ultimi, se siete dotati di un’ottima mira, è certamente il fucile di precisione, il quale, nelle mani di giocatori capaci, può trasformarsi in uno strumento di morte in grado di fare la differenza nelle situazioni disperate. Se non ci credete provate ad entrare in una partita imbracciando un Barret M95. Non rimarrete delusi.

Migliori carte da equipaggiare – Come usare al meglio Walker per sopravvivere in Back 4 Blood

Come già detto, se il vostro stile di gioco predilige un confronto diretto col nemico, Walker farà sicuramente al caso vostro. Le doti offensive del nostro soldato possono incidere notevolmente sulle sorti di una partita, ma sta a voi decidere se optare per un gameplay più tattico o gettarvi a testa bassa nell’azione, potenziando al massimo il danno inflitto dal personaggio. In entrambi i casi qui di seguito vi elenchiamo le migliori carte da equipaggiare per sfruttare al meglio questo personaggio.

Carte Riflessi: Strategia Avventata – Iperconcentrazione – Guanti Da Tiro – Visione Tunnel – Passo Veloce – Trituratore – Sadismo – Cambio Turbo – Giberna

Strategia Avventata – Iperconcentrazione – Guanti Da Tiro – Visione Tunnel – Passo Veloce – Trituratore – Sadismo – Cambio Turbo – Giberna Carte Disciplina: Borsa Di Munizioni – Tacca Di Mira Frontale – Addestramento Militare – Cartucce Di Grosso Calibro – Acquattato – Concentrazione Massima – Controllo Del Grilletto – Movimenti Controllati – Munizioni Per Tutti – A Terra! – Cacciatore Paziente – Ricarica Potente – Gilet Tattico

Borsa Di Munizioni – Tacca Di Mira Frontale – Addestramento Militare – Cartucce Di Grosso Calibro – Acquattato – Concentrazione Massima – Controllo Del Grilletto – Movimenti Controllati – Munizioni Per Tutti – A Terra! – Cacciatore Paziente – Ricarica Potente – Gilet Tattico Carte Vigore: Killer Convinto – In Riga – Cecchino – Piano B – Coraggio Liquido – Bordata

Killer Convinto – In Riga – Cecchino – Piano B – Coraggio Liquido – Bordata Carte Fortuna: Ricarica Amministrativa

Prendi la mira e spara

Concludiamo così la nostra guida su come usare al meglio il personaggio di Elijah Walker in Back 4 Blood. Come avrete potuto intuire, si tratta di un personaggio adatto tanto ai giocatori neofiti quanto a quelli più navigati. Non c’è dubbio però che se siete veterani degli sparatutto, avete una particolare attenzione al gunplay e vi piace dedicarvi a seminare morte sul campo di battaglia, Walker sarà di certo una delle vostre prime scelte. Se invece preferite fare piazza pulita dei nemici utilizzando prevalentemente armi corpo a corpo, trovate qui la nostra guida per utilizzare al meglio la vivace, ma altrettanto letale, Holly. Se siete alla ricerca di ulteriori guide su Back 4 Blood potete trovarle all’interno del nostro sito, mentre a questo link potete leggere le nostre impressioni riguardanti il gioco.

Cosa ne pensate? Avete già avuto modo di gettarvi sul campo di battaglia di Back 4 Blood o avete intenzione di farlo a breve? Preferite il ruolo degli Sterminatori o vi siete lascati contagiare dalla furia selvaggia degli Infestati? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.