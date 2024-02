Cane e TV: cosa ama guardare l’amico a quattro zampe

Se hai notato il tuo cane incollato davanti alla TV, potresti chiederti cosa lo intrighi tanto dietro lo schermo luminoso

Non è solo una questione di attrazione visiva, ma sembra che i cani abbiano preferenze ben definite quando si tratta di programmi televisivi. Uno studio condotto da Freya Mowat, oftalmologa veterinaria dell’Università del Wisconsin-Madison, ha portato alla luce interessanti scoperte sul comportamento televisivo dei cani. La ricerca non solo fornisce informazioni divertenti ma ha anche implicazioni serie per la comprensione della vista canina e lo sviluppo di metodi diagnostici più efficaci. Durante lo studio, sono stati coinvolti oltre 1600 cani provenienti da diverse parti del mondo. A questi sono stati mostrati diversi video per valutare le loro reazioni e preferenze. I risultati sono stati sorprendenti e rivelatori. Contrariamente alle aspettative, i cani non sono attratti solo dalla luminosità dello schermo, ma dimostrano un interesse reale per certi tipi di contenuti. Gli animali sembrano preferire programmi che includono altri animali, come documentari sulla natura o video con cani protagonisti.

Il cane interagisce con la TV: implicazioni per la salute

I cani sembrano interagire attivamente con la televisione, manifestando comportamenti come avvicinarsi allo schermo, produrre suoni e seguire i movimenti sullo schermo. Questi comportamenti suggeriscono un coinvolgimento attivo e un’attenzione particolare da parte dei cani di fronte ai contenuti televisivi. L’età e la condizione visiva sembrano influenzare le preferenze televisive dei cani. Gli animali più giovani sembrano essere più interessati e reattivi ai contenuti televisivi rispetto ai cani più anziani. Inoltre, i cani con problemi di vista tendono a seguire meno i video rispetto a quelli con una visione normale.

Oltre alla curiosità sul comportamento televisivo dei nostri amici pelosi, lo studio ha importanti implicazioni per la salute e il benessere dei cani. Il monitoraggio dell’attenzione e dell’interesse dei cani per i contenuti televisivi potrebbe essere utilizzato come indicatore per valutare la loro salute visiva e cognitiva nel tempo. La ricerca in questo campo è ancora in corso, ma i risultati finora ottenuti sono promettenti e potrebbero portare a una migliore comprensione della visione e del comportamento del cane di fronte alla TV.

