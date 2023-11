Recensione Suunto Race: uno smartwatch estremo!

Recensione completa del nuovo Suunto Race, il top di gamma di Suunto per gli smartwatch sportivi, ecco perché è uno dei migliori!

Gli smartwatch, a differenza di qualche anno fa, sono diventati accessori indispensabili nella vita di tutti i giorni, ecco quindi che Suunto ci delizia col suo ultimo arrivato Suunto Race. Uno smartwatch (o dovremmo dire uno sportwatch) davvero al vertice della categoria. Scopriamo insieme come si comporta nell’utilizzo quotidiano!

Scheda tecnica | Recensione Suunto Race

Display: AMOLED da 1,43″ 466 x 466, 1000 nits, in cristallo zaffiro

AMOLED da 1,43″ 466 x 466, 1000 nits, in cristallo zaffiro Materiali: Poliammide rinforzata con fibra di vetro (cassa), Titanio grado 5 (ghiera), Silicone (cinturino)

Poliammide rinforzata con fibra di vetro (cassa), Titanio grado 5 (ghiera), Silicone (cinturino) Memoria : 16/32 GB

: 16/32 GB Connettività: Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU, microfono, speaker

Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU, microfono, speaker Altro: accelerometro, giroscopio, sensore FC, barometro, bussola

accelerometro, giroscopio, sensore FC, barometro, bussola Batteria: fino a 26 giorni

fino a 26 giorni Dimensioni e peso: 49 x 49 x 13.3 mm – 69g

Qualità costruttiva e design | Recensione Suunto Race

La qualità costruttiva di questo Suunto Race si percepisce sin dalla prima accensione. Con un design che strizza l’occhio ai cronografi più tradizionali, l’impiego di materiali come il titanio grado 5 per la ghiera e la poliammide rinforzata con fibra di vetro per la cassa, oltre al pannello in zaffiro, regalano una sensazione di robustezza da primo della classe, per quanto contribuiscano a raggiungere uno spessore non trascurabile di 13,3mm e un peso di ben 69g (non per polsi esili dunque).

Presente, ovviamente, la resistenza contro acqua e polvere (impermeabile fino a 100mt) e nei range di temperatura -20° C/+55° C. I pulsanti da “cronografo” trovano reale utilità nella navigazione dei menù (seppur quest’ultima rimanga poco intuitiva, ma ne parleremo dopo), mentre la ghiera in titanio permette di utilizzare lo smartwatch senza necessariamente dover interagire con il display (utile in caso di utilizzo con i guanti). Inoltre, sulla cassa, trova alloggiamento l’apprezzatissima combinazione di speaker+microfono, per una dotazione hardware completa che estende notevolmente le funzionalità del dispositivo.

Display e hardware | Recensione Suunto Race

Suunto Race è dotato di un display principale AMOLED da 1,43″ e risoluzione 466×466. La qualità del pannello è al vertice della categoria, con un’ottima resa persino sotto l’illuminazione diretta del sole grazie ai 1000 nits di picco, dei quali può beneficiare anche l’app ‘torcia’. Neri profondissimi e risposta al tocco perfetta, al netto di qualche perdita di frame negli spostamenti rapidi tra i menù. Eccezionale anche il feedback della vibrazione, preciso e potente, che ci accompagna nella navigazione dell’interfaccia.

Purtroppo non ci è dato sapere l’esatto SoC alla base di questo Suunto Race, tuttavia come accennato abbiamo riscontrato performance variabili a seconda dell’operazione richiesta (nulla che non si possa sistemare via software). La memoria interna si attesta sui 16/32 GB, ampiamente sufficiente per qualsiasi tipo di utilizzo. A proposito di hardware, microfono e speaker di sistema permettono di avere accesso a numerose funzioni extra come la comoda possibilità di impostare sveglie o timer sonori. Stranamente non è ancora possibile effettuare chiamate Bluetooth (ma potrebbe trattarsi di una limitazione solo temporanea).

Piccola menzione anche per il GPS, eccelso e dall’aggancio rapidissimo, in costante aggiornamento per una precisione assoluta, merito del GP Multi-GNSS, ovvero della possibilità di agganciarsi a 5 differenti sistemi (GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS). A questo si aggiunge la possibilità di scaricare mappe per l’utilizzo offline, grazie alla capiente memoria interna. Buone anche le misurazione relative al battito cardiaco e al monitoraggio del sonno, quest’ultimo ad esempio vi mostrerà tutte le fasi e i dati direttamente sullo smartwatch con estrema precisione.

Software e app companion | Recensione Suunto Race

Proprietario il software installato a bordo del nuovo Suunto Race, completo di tutto il necessario ma contemporaneamente ancora non molto intuitivo. Per farvi un esempio, non sempre il pulsante per entrare o uscire da un’app è il medesimo, ma varia a seconda delle istruzioni dettate sul display. Ciò non vi permette di utilizzare il dispositivo per ‘memoria muscolare’ e vi obbliga di volta in volta a controllare come eseguire una determinata azione. In ogni caso, ruotando la ghiera verso l’alto è possibile accedere alle 95 attività di allenamento presenti, mentre verso il basso si accede al menù delle applicazioni. L’unica limitazione risiede nella gestione delle watchfaces, solamente 10, che permettono però una buona personalizzazione ed integrazione con la modalità Always-On.

Tra le altre funzionalità software abbiamo poi la possibilità di rispondere alle notifiche con messaggi preimpostati, personalizzabili tramite l’app companion. Quest’ultima, denominata semplicemente ‘Suunto‘, risulta completa e chiara nelle varie schermate. Da essa è possibile configurare lo smartwatch, le notifiche, le mappe offline, i widget (schermate rapide) e accedere allo store SuuntoPlus. Nella home è presente invece un riepilogo delle vostre attività recenti, che potete consultare singolarmente nel dettaglio.

Autonomia

Suunto Race è dotato di una batteria sufficientemente grande da garantire almeno 10 giorni di utilizzo con uso medio (frequenza cardiaca sempre attiva e svariati allenamenti) e, come dichiarato dal produttore, fino a 26 giorni di utilizzo come semplice orologio. Altrettanto buono è risultato essere il consumo in stand-by, costante e mai eccessivo.

Conclusioni e prezzo

Suunto Race è uno dei migliori sportwatch attualmente in circolazione, grazie alle capacità in ambito sportivo e ad un hardware completo sotto ogni punto di vista. Tuttavia, si perde un po’ nell’utilizzo quotidiano, a causa di un software non molto intuitivo.

Potete trovarlo sul sito ufficiale a partire da 449,00€ per la variante Stainless steel, e a 549,00€ per la variante Titanium. Non un prodotto per tutti ma perfetto per pochi, e se siete tra questi, allora l’acquisto è più che consigliato! Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!

Suunto Race Orologio Sportivo Digitale per Uomo, Schermo AMOLED, GPS Activity Tracker, Smartwatch Impermeabile, Monitoraggio Salute Cardiofrequenzimetro Contapassi, Autonomia 26 Giorni (Nero) 【Orologio Alta Qualità】SUUNTO RACE Orologio con display luminoso Amoled da 1,43 pollici in vetro zaffiro di grado militare, ad alta risoluzione. Touchscreen di facile utilizzo con corona digitale per un facile scorrimento. Cassa in acciaio inossidabile di alta qualità, robusta e durevole