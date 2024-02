Final Fantasy VII Rebirth: come iniziare a giocare

In questa guida vi spiegheremo come iniziare il vostro viaggio in Final Fantasy VII Rebirth e vi daremo trucchi e consigli per affrontare le vaste distese che giacciono fuori da Midgar

Sono passati quattro lunghi anni ed è finalmente giunto il momento di continuare il viaggio di Cloud e compagni. Final Fantasy VII Remake è stato un enorme successo di critica e pubblico e per tale ragione le aspettative sul suo seguito sono altissime. Oggi vi daremo una serie di dritte che vi consentiranno di esplorare al meglio la nuova fatica di Square Enix. Poichè ora Midgar e i suoi torreggianti reattori non sono che un ricordo e territori irti di pericoli si stagliano all’orizzonte. Se non volete perdervi nell’immenso nuovo mondo esplorabile e desiderate affrontarne al meglio le sfide questa guida su come iniziare Final Fantasy VII Rebirth fa proprio al caso vostro.

Esplorare con attenzione | Final Fantasy VII Rebirth: come iniziare

Sono terminate le scorribande dell’Avalanche attraverso le architetture cittadine dominate dal palazzo della Shinra. Ora, infatti, si sono schiusi dinanzi al party innumerevoli luoghi ed altrettanti destini e potrebbe capitare a chiunque di sentirsi spaesato. Noi vi consigliamo di mantenere la calma e di mettere cura certosina nell’esplorazione delle varie location che raggiungerete.

Ciò che queste nascondono è troppo importante per essere lasciato indietro e vi pentireste amaramente di aver perduto qualcosa. Da nuove materie a utilissimi amuleti, da evocazioni a missioni secondarie: sono molteplici i contenuti imbastiti da Square Enix e sarebbe veramente un peccato non goderseli a dovere. Per di più si corre il rischio di giungere ai contenuti principali con un livello troppo basso, tale da compromettere l’esperienza.

Completare gli incarichi di Chadley | Final Fantasy VII Rebirth: come iniziare

Coloro che hanno giocato il capitolo precedente avranno fatto di certo conoscenza con il giovane Chadley. Egli, in quanto ex dipendente della Shinra, non ha perduto l’interesse per le ricerche e vi invia a completare incarichi in giro per il mondo, promettendovi laute ricompense. Anche in questo capitolo come nel primo Chadley reca con sé materie rare che non possono essere ottenute altrimenti.

Alcune di queste sono capaci di cambiare totalmente l’esperienza e di facilitare considerevolmente l’abbattimento dei nemici più coriacei. Il giovane, inoltre, vi permetterà di entrare nelle simulazioni: vere e proprie arene digitali dove sfidare le creature più riconoscibili della serie e guadagnarsi evocazioni uniche. Dunque, se desiderate affinare al millimetro le sinergie del vostro arsenale e chiedere l’aiuto di divinità prodigiose, cercate il giovane in ogni luogo che visitate. Non ve ne pentirete.

Sbloccare tutte le torri e i chocobo | Final Fantasy VII Rebirth: come iniziare

Abbiamo già visto quanto sia importante esplorare in maniera certosina la mappa nella precedente parte della nostra guida su come iniziare Final Fantasy VII Rebirth. Adesso vi daremo un paio di consigli per semplificarvi grandemente la vita nel farlo.

Infatti, sono copiose all’interno dell’ambiente di gioco le classiche torri, presenti nella maggior parte degli open world odierni. Scalarle, come è spesso il caso, consente di diradare la nebbia in ampi spazi dell’overworld e di permettere l’approccio a decine di incarichi secondari.

Ma svelare ciò che è celato è inutile se non si può raggiungerlo. Per fortuna accorrono in nostro aiuto gli iconici e immancabili chocobo, che possono essere sbloccati recandosi al chocobo ranch e semplificano notevolmente le fasi esplorative.

Stabilire delle gerarchie | Final Fantasy VII Rebirth: come iniziare

Fin da subito è fortemente consigliato stabilire quale ruolo ricopriranno i vari membri del nostro party. Avere le idee chiare sulle sinergie da utilizzare e sulle potenzialità di ciascuno permette di ottimizzare a monte le build prescelte e scegliere su cosa concentrarsi attivamente.

Generalmente sarebbe consigliabile avere in squadra almeno un mago, un DPS ed un tank. Il primo può svolgere il duplice compito di rilasciare pesanti incantesimi elementali e di risanare i compagni feriti. Il secondo è necessario allorché compaiono esseri fortemente resistenti alle magie e scalfibili solamente a suon di botte. Infine, è vitale che qualcuno possa sopportare le angherie dei nemici e curare tramite pozioni il team quando la situazione rischia di precipitare nonché assorbire le mosse più potenti dei vari avversari.

Mantenersi versatili | Final Fantasy VII Rebirth: come iniziare

Nel passo precedente di questa guida su come iniziare Final Fantasy VII Rebirth abbiamo compreso le funzioni specifiche dei vari membri del party; ora scopriremo come mantenere, ugualmente, la capacità di adattarsi ai più disparati tiri della sorte.

Sia per ragioni narrative, sia per indisponibilità degli stessi, certi personaggi potrebbero essere assenti per alcune porzioni del titolo. Qualora si debba obbligatoriamente utilizzare un team predeterminato diventa vitale possedere personaggi dalle duplici funzioni. Pur stabilendo precise gerarchie, dunque, bisogna affidare compiti molteplici a chiunque, sia predisponendoli ad un uso preciso, sia lasciandogli la possibilità di ricoprirne altri all’occorrenza.

Fate in modo dunque che qualsiasi combinazione possa giovare di un guaritore, essenziale negli scontri più lunghi, e di un personaggio abile nell’ingaggiare i nemici distanza. Il rischio è di non poter colpire affatto il nemico che vi si parerà davanti.

Prendere le evocazioni bonus | Final Fantasy VII Rebirth: come iniziare

Square Enix ha predisposto una serie di evocazioni bonus per coloro che hanno giocato il capitolo precedente o la demo, le quali son capaci di cambiare totalmente il corso degli scontri. Adesso vi spiegheremo cosa giocare per ottenerle.

Per coloro che han giocato Final Fantasy VII Remake sarà disponibile il poderoso spirito dei mari: Leviatano mentre i possessori di Episode Intermission, l’espansione con protagonista Yuffie, potranno contare sulla furia tonante del barbuto Ramuh. Infine, chi ha provato la demo gratuita, già ora disponibile su PS5 otterrà l’amuleto Kupo ed il kit di sopravvivenza.

Usare il più possibile la transmutazione | Final Fantasy VII Rebirth: come iniziare

Nel vostro girovagare vi capiterà di imbattervi in un’immane quantità di loot vario. All’interno di questo, un ruolo importante hanno le risorse che vi serviranno per craftare numerosi consumabili e pezzi di armatura. Adesso vi spiegheremo come sfruttare al meglio questa meccanica per semplificarvi la vita nelle perniciose vastità fuori da Midgar.

Nella città di Kalm potrete rinvenire il trasmutatore di oggetti. Questo è particolarmente utile poiché vi è un limite alle risorse trasportabili che presto potrebbe vanificare le vostre fatiche nel vagare di luogo in luogo. Badate bene, dunque, a ritornare ogni tanto nella cittadina per produrre l’occorrente e soddisfare di nuovo le vostre manie di raccolta e potenziamento.

Se questa guida per capire come iniziare a giocare a Final Fantasy VII Rebirth vi è piaciuta