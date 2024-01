Donne nella Formula 1: le corse femminili

Ultimamente anche il genere femminile sta trovando posto nel campo delle corse automobilistiche su pista: qui troverete tutte le donne della Formula 1 che stanno spopolando la federazione sportiva e sono delle pilote di tutto rispetto

Non solo uomini come Thomas Neubauer (ora nella Scuderia Ferrari), nel mondo della Formula 1 ora c’è posto anche per le donne. L’ultima volta che abbiamo visto una donna in pista è stato nel 1992, con l’ex pilota automobilistica italiana Giovanna Amati, scelta dalla Brabham prima di essere rimpiazzata da Damon Hill. Negli ultimi anni, però, le pilote donne presenti in Academy sono aumentate e hanno molte opportunità di fare carriera. Ecco le candidate più promettenti.

Jessica Hawkins | Donne nella Formula 1

Jessica Hawkins, la 28enne britannica, è stata scelta da Aston Martin per un test in Ungheria nel 2023. Ha una carriera di tutto rispetto. con numerose vittorie nel campo dei kart, ma vanta anche presenze in Formula Ford, Formula 4, British Touring Car Championship, Jaquar I-Pace eTrophy e nella Mini Challenge UK Pro Class. La pilota ha anche fatto da stuntwoman in due film d’azione, ovvero Fast and Furious Live e Bond Girl.

Abbi Pulling | Donne nella Formula 1

La Academy Alpine ha scelto Abbi Pulling. La giovane britannica di 20 anni ha fatto il suo debutto in Formula 4 nel 2020, finendo in sesta posizione. La stagione successiva ha fatto un altro passo in avanti con l’ingresso nella W Series a metà 2021, arrivando in settima posizione, per poi arrivare in quarta l’anno successivo. Fa parte del programma Alpine dal 2022 ed è diventata, insieme a Aseel Al-Hamad, la prima donna a guidare una F1 in Arabia Saudita.

Lia Block | Donne nella Formula 1

Figlia di Ken Block, la giovane Lia Block è entrata da poco nel programma Williams. La ragazza è entrata nel mondo dei motori partendo dai rally. Il 2024 sarà l’anno di debutto in F1 Academy, serie creata dalla F1 per far entrare talenti femminili nelle categorie principali del Motorsport. Questa sarà un’esperienza che permetterà a Lia Block di lavorare a stretto contatto col team di F1, col supporto della Williams.

Tatiana Calderon | Donne in Formula 1

La trentenne Tatiana Calderon, nata in Colombia, sogna di entrare nella F1. Era stata scelta dal team Alfa Romeo Sauber come tester nel 2018 dopo aver avuto esperienze in F3, GP3 e F2. Durante l’ultimo lustro nel 2022, Tatiana ha anche preso parte ad alcune tappe del campionato IndyCar. Nella sua carriera però ha partecipato anche a gare di durata come la 24 Ore di Le Mans. Nel 2023 ha partecipato alla European Le Mans Series con il team Virage e nella prossima stagione prenderà parte alla 24 Ore d Daytona e altre tappe della Michelin Endurance Cup insieme al team Gradient Racing.

Maya Weug | Donne nella Formula 1

La diciannovenne spagnola Maya Weug è stata accolta alla Ferrari Driver Academy. Maya è diventata la prima ragazza ad essere ammessa a questa Academy. Questo risultato l’ha ottenuto grazie alla vittoria nella fase finale del programma Fia Girls on Track-Rising Stars, iniziativa creata per promuovere l’automobilismo femminile. Negli ultimi tre anni ha partecipato al campionato italiano con Ferrari. Quest’anno, invece, correrà con Prema nel campionato F1 Academy.

Aurelia Nobels | Donne nella Formula 1

L’ultima arrivata in casa Ferrari nella Ferrari Driver Academy è la ragazza belga di 16 anni Aurelia Nobels. La giovane ha preso parte ai campionati di Formula 4 in Danimarca e in Spagna. Nel 2023 la giovane è rimasta nella stessa categoria, ma in questo caso ha gareggiato in Italia. Una ragazza molto giovane che vanta già di un buon curriculum, sicuramente sarà un plus per la Formula 1 avere questa promettente giovane nella federazione.

Bianca Bustamante | Donne nella Formula 1

La McLaren ha seguito a ruota le mosse degli altri team di F1 e ha accolto nella propria Academy Bianca Bustamante. La diciottenne filippina ha iniziato la sua carriera con i kart, per poi passare ai campionati di Formula W, Formula 4 negli Emirati Arabi e in Italia. Dopo Bianca è passata a gareggiare nella serie junior statunitense USF Juniors. Nel 2023 ha fatto il suo ingresso nella F1 Academy, che è stato il suo ultimo passo prima di entrare in McLaren, dove potrà continuare a crescere.

Marta Garcia | Donne nella Formula 1

La F1 è anche uno dei sogni di Marta Garcia. La ragazza spagnola di 23 anni ha già una discreta esperienza. Anche lei ha iniziato con i kart e vanta vittorie come il CIK-FIA Karting Academy Trophy e il Trofeo delle Industrie. Ha subito una pausa dopo la parentesi nella Renault Sport Academy, rimanendo ferma per una stagione e tornando poi alla ribalta prima in W Series e poi è uscita trionfante nella nuova F1 Academy 2023 col team Prema. Nella prossima stagione gareggerà nel Formula Regional europea.

Doriane Pin | Donne nella Formula 1

Il team Mercedes amplia il suo programma Junior accogliendo la promettente Doriane Pin. La ventenne francese sarà il volto della scuderia tedesca nella F1 Academy, serie tutta al femminile, supportata da Iron Dames e da Prema Racing. Ha raggiunto questo traguardo grazie a risultati notevoli, come la vittoria nel Campionato francese 2019. Tre anni dopo, la giovane ha conquistato il Ferrari Challenge Europe, grazie a nove centri in 14 round. Nel 2022 ha conquistato anche l’ultima gara dell’European Le Mans Series nella classe GTE-AM. L’anno scorso, nel 2023, è passata al Mondiale Wec, insieme a Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat, arrivando in nona posizione.

Carrie Schreiner | Donne nella Formula 1

La Sauber ha accolto anche Carrie Schreiner. La tedesca di 25 anni parteciperà al Campos Racing nella serie al femminile F1 Academy 2024. Il suo talento è emerso quando ha iniziato con i kart, diventando la prima e, finora, unica donna a entrare nel campionato tedesco X30 Junior. Oltre alle esperienze in F4 tra Germania e Gran Bretagna, Carrie ha ottenuto due vittorie nel mondo GT: il titolo 2018 nel Lamborghini Super Trofeo Middle East e il primato nella propria classe alla 24 Ore del Nurburgring 2021.

Sara Matsui | Donne nella Formula 1

Un’altra pilota che è stata accolta nel team Williams è Sara Matsui. Nonostante abbia solo 13 anni, la giovanissima ragazza giapponese ha già una discreta esperienza, avuta nella trafila di serie nazionali sui kart. Nell’ultima stagione, Sara ha frequentato la Honda Racing School, arrivando all’ottavo posto nell’OK-N Junior Champions, rientrante nel programma Future Academy 2023. Nel 2024 prenderà parte alla classe OKJ con Kart Republic e alla Champions of the Future Academy, sempre con il supporto della Williams.

La storia della F1 femminile

Come abbiamo già detto, queste giovani pilote non sono le prime donne ad entrare in Formula 1. Nel corso della storia della federazione, infatti, ci sono state altre donne. La primissima a gareggiare fu Maria Teresa de Filippis, che guidò la Maserati 250F durante le qualifiche di Monaco 1958, chiudendo in decima posizione alla gara in Belgio. La prima e unica donna ad andare a punti in F1 è Lella Lombardi, sesta nel GP di Spagna nel 1975, che rappresentò un caso particolare: la gara venne interrotta a causa di un grave incidente dopo 29 giri e il punteggio fu dimezzato. Dopo di lei, ci provarono la britannica Divina Galica nel 1976 e poi Giovanna Amati nel 1992, ma nessuna di loro riuscì a qualificarsi.

Queste pilote sembrano molto promettenti e siamo curiosi di vederle in gara. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news, speciali, guide e altro dal mondo dei motori.