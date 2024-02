Autismo: nuovi studi per la diagnosi con l’intelligenza artificiale

Gli studi condotti dalle università di San Paolo e Louisville evidenziano che la diagnosi dell’autismo ha un potenziale trasformativo grazie all’intelligenza artificiale, la tecnologia rivoluziona la medicina

L’autismo rappresenta una sfida significativa per la comunità medica e per le famiglie coinvolte. Una delle principali difficoltà è la diagnosi precoce, ma nuove ricerche provenienti dall’Università di San Paolo in Brasile e dall’Università di Louisville negli Stati Uniti indicano che l’intelligenza artificiale (IA) potrebbe offrire soluzioni innovative a questo problema. Attualmente, la diagnosi precoce dell’autismo è complessa e richiede competenze specializzate. Tuttavia, la difficoltà nel rilevare segnali precoci può ritardare l’intervento terapeutico, compromettendo il risultato a lungo termine per i pazienti. Le potenzialità dell’IA nell’ambito medico sono in continua crescita. Dalla traduzione plurilingue alla diagnosi assistita, l’IA sta rivoluzionando la pratica medica, offrendo soluzioni più efficienti e accurate. Un team di ricercatori dell’Università di San Paolo ha condotto uno studio innovativo utilizzando l’IA per diagnosticare l’autismo. Attraverso l’analisi di risonanze magnetiche funzionali ed elettroencefalogrammi, sono stati in grado di addestrare algoritmi di Machine Learning con una precisione senza precedenti.

I risultati dello studio per diagnosticare l’autismo con l’intelligenza artificiale

Le mappe cerebrali ottenute hanno permesso ai ricercatori di identificare alterazioni specifiche associate all’autismo con una precisione superiore al 95%, aprendo la strada a diagnosi più tempestive e accurate. L’implementazione pratica di queste scoperte potrebbe rivoluzionare la diagnosi e il trattamento dell’autismo, migliorando la qualità della vita dei pazienti e riducendo lo stigma sociale associato alla condizione. Parallelamente, l’Università di Louisville ha condotto una ricerca focalizzata sull’applicazione dell’IA nella diagnosi dell’autismo nei bambini. Utilizzando una tecnica avanzata di risonanza magnetica con tensore di diffusione, hanno ottenuto risultati altamente promettenti.

Questa tecnica consente di analizzare le connessioni cerebrali nei bambini, rivelando pattern distintivi associati all’autismo. I risultati hanno dimostrato un’elevata sensibilità e specificità nella diagnosi, aprendo nuove prospettive per la pratica clinica. L’adozione diffusa dell’intelligenza artificiale potrebbe rivoluzionare il modo in cui affrontiamo l’autismo, consentendo interventi precoci e personalizzati che massimizzano il potenziale dei pazienti.

