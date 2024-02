Campionato WEC 2024: ecco dove vedere gratis il campionato

Ci siamo, il giorno del grande campionato si avvicina. Non sai dove vederlo? Allora sei nel posto giusto, qui scoprirai dove vedere il campionato WEC 2024 e goderti tutte le gare!

Il fatidico giorno in cui inizierà il campionato WEC, organizzato come sempre dall’Automobile Club de l’Ouest, è sempre più vicino. Ora vedremo chi riuscirà a fare colpo e chi riuscirà a ottenere l’ambito primo posto nel campionato. Ci sono dei contendenti non da poco, anzi, molto competitivi che sono pronti a tutto pur di dare il massimo per vincere la coppa. Un’esempio è la McLaren con la sua nuova 720S GT3. Ma oltre alla McLaren ci sono ben 37 auto pronte a competere, tra cui 19 Hypercar e 14 costruttori, tra cui Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Lamborghini, BMW, Isotta Fraschini e Alpine. In questa guida scoprirai qual è il modo e dove vedere il campionato WEC in modo del tutto gratuito.

Ecco dove vedere gratis il campionato WEC 2024 e tutte le gare

Per vedere il campionato ci sono varie opzioni che puoi scegliere. Innanzitutto c’è FIAWEC.TV, la piattaforma streaming pensata appositamente per godersi tutte le gare. Puoi decidere di seguire il campionato sul sito ufficiale oppure dall’app per Android o iOS. Lo streaming mostrerà tutte le 72 ore di gara previste in 8 eventi, incluse anche le Qualifiche e le Prove Libere 3 di ogni gara, e la diretta integrale di tutte le sessioni della 24 ore di Le Mans 2024. Tra le altre cose è possibile vedere anche la selezione onboard camera tra Hypercar e GT3, il live timing e il replay immediato delle gare. Ma non solo, potrai anche ascoltare la gara tramite la radio direttamente sul tuo telefono.

La telecronaca è disponibile in francese e in inglese con la coppia formata da Martin Haven e Graham Goodwin. Per seguire il campionato c’è il Pass Season 2024 al costo di 59,99 euro e include tutte le gare, Le Mans inclusa. Oppure 17,99 per il Pack Le Mans 2024 e infine quello da 8,99 euro per i pacchetti delle altre gare. Per noi italiani, inoltre, sarà possibile seguire il campionato anche su Eurosport e su Discovery Plus a prezzi davvero ottimi. Per quelli che non sono abbonati a Sky, c’è anche l’alternativa di Now TV, con il pacchetto sport a 9,99 euro al mese. Il campionato inizierà il 2 marzo con la 1812 km del Qatar, a seguire la seconda tappa a Imola il 21 aprile. Per la 24 ore di Le Mans dovremo aspettare il 15/16 giugno.

Speriamo che questa guida vi sia stata d’aiuto! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e molto altro.