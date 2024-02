Il tuo Mac è lento? 5 migliori app di pulizia per Mac

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono le cinque migliori app di pulizia per il Mac: come tenere pulito il vostro gioiellino?

Quindi, hai un Mac, vero? Ottima scelta. Elegante, potente e perfetto per attirare l’attenzione al bar. Ma anche i diamanti hanno bisogno di essere lucidati di tanto in tanto, non è vero?

E no, non sto parlando di spolverarlo con un panno (anche se non fa mai male!). Sto parlando di utilizzare un programma specifico per la pulizia del Mac.

Non preoccuparti, non ti farò leggere manuali noiosi! In questo articolo ti presenterò i migliori programmi che renderanno il tuo Mac più veloce di una Ferrari (sì, anche più veloce di quella del vicino!).

Ma prima, cerchiamo di capire perché è necessaria la pulizia del Mac.

Perché il tuo Mac si “sporca”?

Ecco le ragioni principali:

Cache e file temporanei : Le applicazioni creano file temporanei per lavorare più velocemente. Ma col tempo questi file si accumulano, come foglie in autunno, e occupano molto spazio.

Applicazioni inutilizzate : Scarichi, provi, dimentichi… Quanti “fantasmi” di applicazioni vivono sul tuo Mac? Occupano spazio prezioso! I programmi di pulizia ti aiuteranno a trovarli e eliminarli, liberando spazio per cose più importanti.

File duplicati : Copiare, scaricare… e voilà, ecco una montagna di file duplicati! Foto, documenti, musica… un vero caos! I programmi di pulizia, con i loro superpoteri, troveranno tutti i duplicati e ti aiuteranno a eliminarli, lasciando solo un originale (come il gioiello di famiglia custodito gelosamente!).

Log di sistema e vecchi backup : Il tuo Mac registra tutte le sue azioni, come un diario, e conserva con cura le copie di backup. Ma col tempo queste registrazioni e copie si accumulano occupano sempre più spazio! I programmi di pulizia ti aiuteranno a gestirli ed eliminarli, liberando spazio senza danneggiare i tuoi dati.

Cache e cronologia del browser: Più navighi in internet, più “spazzatura” si accumula nel tuo browser. Cache, cookie, cronologia… tutto questo rallenta il tuo lavoro! I programmi di pulizia spesso hanno funzioni specifiche per i browser, così puoi cancellare cache e cronologia direttamente dall’app, mantenendo la tua navigazione veloce e fluida.

Allora, sei pronto a dare una bella sistemata al tuo Mac? Stay tuned, perché la prossima volta vi parlerò dei migliori programmi di pulizia!

Migliori programmi e app di pulizia per Mac

Di seguito troverai alcune delle migliori opzioni di pulizia per Mac, sia a pagamento che gratuite. Scegli quella che più si adatta alle tue esigenze.

JWizard Cleaner | Migliori programmi e app pulizia Mac

Siete pronti a conoscere JWizard Cleaner? È un potente alleato che vi aiuterà a liberare il vostro Mac da file spazzatura, dati corrotti e cache, a ottimizzare le sue prestazioni e a dargli una nuova velocità.

JWizard Cleaner offre una serie di vantaggi che ti permetteranno di ottenere il massimo dal tuo Mac:

Navigazione più fluida: Elimina cookie, file scaricati e cronologia del browser per un’esperienza online senza ostacoli, senza fastidiosi rallentamenti o pagine che si caricano lentamente;

Posta elettronica in ordine: Pulisce i file superflui del tuo client di posta elettronica, liberando spazio e rendendolo più efficiente. Dì addio a mailbox piene di messaggi inutili e goditi una gestione più rapida e organizzata delle tue email;

Elimina i duplicati: JWizard trova e rimuove i file duplicati, liberando spazio prezioso sul tuo disco rigido.

Disinstallazione completa: Rimuove completamente le applicazioni, compresi i file e le cache correlate, per una pulizia profonda e senza residui.

Gestione dell’avvio automatico: Controlla quali applicazioni si avviano automaticamente all’accensione del Mac, ottimizzando i tempi di avvio e le prestazioni generali.

Statistiche di utilizzo: Ottieni dati dettagliati sull’utilizzo del tuo Mac, sia per le applicazioni che per la navigazione online, per una migliore consapevolezza e ottimizzazione delle tue attività.

Sviluppatori al top: Semplifica il flusso di lavoro cancellando i file Xcode inutilizzati e consentendo di concentrarsi sulla scrittura del codice. JWizard elimina le distrazioni e ti permette di lavorare con maggiore efficienza e produttività.

Smart Scan Mode: Una rivoluzione nella pulizia del tuo Mac. Con un solo clic, questa modalità esegue una pulizia completa in tutte le categorie, individuando e rimuovendo i file ridondanti per un sistema operativo efficiente. Dimentica le scansioni manuali e i complessi settaggi, JWizard si occupa di tutto con un solo tocco.

Disponibilità e prezzo

JWizard Cleaner è disponibile in 175 paesi e offre diverse opzioni di abbonamento:

1 mese: 9.99 €

3 mesi: 17.99 €

1 anno: 29.99 € (con prova gratuita)

Lingua dell’interfaccia

L’interfaccia è disponibile in 8 lingue diverse, tra cui italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e molte altre.

iMyMac PowerMyMac | Migliori programmi e app pulizia Mac

iMyMac PowerMyMac è la soluzione completa per ottimizzare le prestazioni del tuo Mac e mantenerlo al massimo della funzionalità, in modo semplice e sicuro.

Addio a lentezza e file inutili:

Libera spazio eliminando spazzatura, duplicati e immagini simili.

Rimuovi completamente le applicazioni, senza lasciare tracce.

Gestisci facilmente file grandi e obsoleti.

Proteggi la tua privacy cancellando cronologia e cookie del browser.

Ma non è tutto!

Gestisci estensioni, plug-in e servizi integrati del Mac.

Recupera spazio prezioso identificando file simili e duplicati.

Tieni il tuo Mac pulito e performante con pochi clic.

Disponibilità e prezzo

iMyMac PowerMyMac è disponibile in oltre 200 Paesi e regioni. È possibile scaricarlo gratuitamente per provare le sue funzionalità. Successivamente, il costo è di 24,95 € all’anno per un Mac.

Lingua dell’interfaccia

L’interfaccia di iMyMac PowerMyMac è in inglese, ma puoi cambiarla facilmente in una delle 14 lingue disponibili, tra cui italiano, spagnolo, francese e tedesco.

CleanMyMac X | Migliori programmi e app pulizia Mac

CleanMyMac X è la soluzione intuitiva e potente che ti serve per riportare il tuo Mac in splendida forma, con un’interfaccia visivamente accattivante che rende l’ottimizzazione un gioco da ragazzi.

Caratteristiche principali di CleanMyMac X:

Sistema Junk:

Rimozione di log di sistema, cache, file temporanei e altri elementi superflui che intasano il tuo Mac.

Eliminazione di pacchetti linguistici inutilizzati, aggiornamenti iOS e altri file di sistema che non usi.

File di grandi dimensioni e vecchi file:

Ricerca e rimozione di file voluminosi e datati che occupano spazio prezioso sul tuo disco.

Protezione malware:

Garantisce protezione 24 ore su 24 da malware, virus e altre minacce.

Disinstallatore di applicazioni:

Rimozione completa di applicazioni insieme a tutti i file, le cartelle e la cache associati.

Pulizia dei residui di applicazioni eliminate manualmente.

Modulo privacy:

Pulizia di cronologia del browser, cookie, cache e altri dati che possono tracciare la tua attività.

Rimozione di dati sensibili da applicazioni come Skype, Messaggi e Mail.

Disponibilità e prezzo

CleanMyMac X è disponibile in quasi 185 Paesi. Puoi provarlo gratuitamente, mentre la versione premium costa 29,99 € all’anno per un Mac.

Lingua dell’interfaccia

L’interfaccia è in inglese, ma puoi facilmente cambiarla in una delle 13 lingue disponibili, tra cui italiano, spagnolo e francese.

CCleaner for Mac | Migliori programmi e app pulizia Mac

Progettato per migliorare la velocità e la funzionalità, CCleaner ti permette di identificare e rimuovere file indesiderati, tra cui cache e spazzatura di sistema, tramite il suo strumento “Pulizia”.

Scegli il tuo livello di controllo:

Analizza e seleziona manualmente i file da eliminare per mantenere solo ciò che ti serve.

Affidati alla pulizia automatica di CCleaner per ottimizzare le prestazioni del tuo Mac in modo rapido e semplice.

Pieno controllo sulle tue scelte:

CCleaner ti mostra un’anteprima dei file che verranno rimossi, garantendoti la possibilità di mantenere quelli importanti. In questo modo, puoi ottimizzare il tuo sistema senza rischiare di perdere dati cruciali.

Caratteristiche principali:

Elimina cache e spazzatura di sistema che rallentano il tuo Mac

Scegli tra pulizia automatica o manuale dei file indesiderati

Visualizza un’anteprima dei file da eliminare

Mantieni il controllo su quali file conservare

Disponibilità e prezzo

CCleaner è disponibile e utilizzato in tutto il mondo. Offre una versione gratuita con funzionalità limitate. Per sbloccare tutte le funzioni, la versione Pro ha un costo di $29,95 all’anno.

Lingue dell’interfaccia

L’interfaccia iniziale è in inglese, ma CCleaner supporta oltre 60 lingue, tra cui l’italiano. Puoi facilmente tradurla nella tua lingua preferita per un’esperienza di utilizzo ancora più intuitiva.

Sensei | Migliori programmi e app pulizia Mac

Sensei arriva in tuo soccorso come un potente maestro dell’ottimizzazione, pronto a riportare il tuo Mac all’efficienza ottimale.

Vantaggi principali:

Dashboard Intuitivo: Ottieni informazioni su CPU, memoria, storage e altro, per capire con esattezza quali aree necessitano di miglioramento.

Modulo Clean: Rimuovi facilmente file ingombranti, log di sistema e cache utente che occupano spazio prezioso.

Strumento di Disinstallazione: Elimina completamente le applicazioni indesiderate, compresi file residui e dati associati che spesso rimangono nascosti.

Sensei va oltre i limiti degli altri cleaner, mostrando e gestendo anche le app scaricate, non solo quelle preinstallate.

Disponibilità e prezzo

Sensei è disponibile per tutti gli utenti Mac in tutto il mondo. È possibile provarlo gratuitamente e acquistarlo a $29 all’anno per usufruire di tutte le funzionalità.

Lingue dell’interfaccia

Attualmente, l’interfaccia di Sensei è disponibile solo in inglese.

FAQ sui programmi per la pulizia del Mac

È sicuro usare questi programmi?

In generale sì, ci sono app affidabili. Però, occhio ai furbetti! Alcune app promettono miracoli, ma nascondono malware pronti a far festa sul tuo Mac. Scegli solo software sicuri!

Le app possono cancellare file importanti?

Assolutamente sì. Pensa a un elefante in un negozio di porcellane: disastro assicurato! Se non stai attento, le app di pulizia possono cancellare file importanti insieme a quelli inutili. Scegli solo software affidabili per evitare di perdere foto di gattini, meme divertenti e documenti di lavoro.

Il programma può accelerare il Mac?

Sì, è come dare una bella dose di vitamine al tuo computer. Rimuovendo file temporanei, cache e dati ridondanti, queste app liberano spazio e migliorano le prestazioni. Però non aspettarti che il tuo Mac diventi un razzo spaziale!

Conclusione

Nel 2024, l’ottimizzazione dei Mac è diventata una battaglia all’ultimo byte! Tra gli sfidanti abbiamo l’intelligenza di JWizard Cleaner, la semplicità di Sensei, e la potenza combinata di CleanMyMac X e CCleaner. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

Scegli uno di questi “pulitori digitali” e liberati di file inutili, recupera spazio prezioso, e senti il tuo Mac correre di nuovo! Scopri anche i miglior antivirus.