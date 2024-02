Non-Recensione Palworld: “Che male c’è, che c’è di male?”

In questo speciale dedicato a Palworld vogliamo andare a discuterne con voi togliendogli le vesti ufficiali da recensione e analizzandone alcuni aspetti cruciali: e no, non è Pokémon con le pistole, anche basta

Che Palworld sia stato o meno un fuoco di paglia solo il tempo ce lo dirà. Tutto dipenderà dalla capacità degli sviluppatori, i ragazzi di Pocket Pair, di aggiornare con costanza, dedizione e tanto nuovo contenuto questo figlioccio nato non per amore dell’arte videoludica, quanto per divertire, incuriosire e, soprattutto, guadagnare. Un successo strepitoso, confermato dal numero sempre crescente di copie vendute nonostante fosse disponibile anche tramite Game Pass, che ha investito un gioco che ha inizialmente saputo far parlare di sé esclusivamente associandolo ad uno dei franchise di Nintendo (fra virgolette, visto che non è propriamente suo): Pokémon. E seppur sia vero che una recensione non ha senso scriverla, visto che il gioco è ancora in Accesso Anticipato, vogliamo comunque parlarvi seriamente di Palworld. E facciamolo, via.

Prima di iniziare, qualche guida

Prima di passare alla nostra Non-Recensione di Palworld, vi ricordiamo che abbiamo già coperto molti aspetti del gioco tramite guide potenzialmente molto utili. Ve ne lasciamo un breve elenco con le più importanti qua sotto:

No, non è Pokémon con le pistole, basta | Non-Recensione Palworld

Vogliamo partire dall’elefante nella stanza? Partiamo dall’elefante della stanza: “Palworld è Pokémon con le pistole”. Sì, ma decisamente anche no. Seppur sia vero che, mossi i primi passi nel mondo di gioco, l’associazione col franchise di Game Freak venga quasi naturale a causa dei modelli dei vari Pal, le somiglianze fra i due titoli finiscono decisamente qui (non vogliamo approfondire il discorso “intelligenza artificiale” e “plagio”: ci sarà un luogo diverso). Anzi, ci spingiamo a dire che la natura prevalentemente da survival di Palworld lo fa essere molto più simile a un Ark, che a Pokémon.

Nel mondo di Palworld dovremo, semplicemente, sopravvivere. I Pal, questi graziosi esseri viventi che tanto somigliano, nelle fattezze, ai nintendiani Pokémon, possono sì essere utilizzati per combattere accanto al giocatore in battaglia, ma anche per una miriade di altri compiti. Potrete, letteralmente, utilizzarli come forza lavoro e fargli raccogliere legna, pietra e ogni tipologia di materiale che potrebbe esservi utili. Quelli di elemento fuoco possono tenere vive le fiamme della vostra fornace o cuocere su di un falò gli alimenti da voi consegnati, gli elementi ghiaccio invece sono deputati a mantenere freschi quelli già cucinati. Insomma: schiavismo in piena regola.

Schiavisti in piena regola | Non-Recensione Palworld

La grande mole di risorse che raccoglieremo (e faremo raccogliere) nel mondo di Palworld ci consentiranno di evolvere sia il nostro equipaggiamento, sia la nostra base operativa. Proprio come in Ark, infatti, assisteremo a una vera e propria crescita evolutiva dell’essere umano, e passeremo dall’avere fra le mani una mazza di legno per colpire in testa i Pal avversari, per abbassarne i punti vita e poterli poi catturare con una Sfera Pal, a vari tipi di bocche da fuoco, correlate con altrettante variazioni sul tema in campo di proiettili, con i quali sconfiggere Pal sempre più forti e poter ampliare le nostre possibilità di resa.

L’evoluzione avverrà tramite l’impiego di Punti Tecnologia, che otterrete in quantità variabile quando salirete di livello. L’accumulo di punti esperienza è molto veloce con la cattura dei Pal, ma potrete ottenerne anche raccogliendo risorse, aprendo forzieri e scovando collezionabili. Nella realtà dei fatti, qualsiasi azione intraprenderete in Palworld vi consentirà di ottenere punti esperienza, con un certo grado di proporzionalità rispetto alla difficoltà dell’azione, ovviamente. E lo stesso faranno i Pal che avrete in squadra, per un massimo di sei ogni volta, che otterranno la vostra stessa quantità di esperienza sempre in base alle azioni svolte nel corso dell’esplorazione del mondo di gioco.

I Pal richiederanno però un certo grado di attenzione, specialmente quelli che impiegherete all’interno della base. Qualche coccola e carezza, insomma, a partire da una banale mangiatoia e un letto su cui poter dormire, fino ad arrivare a strutture più complesse come le terme. Dovrete anche avere a disposizione medicine di vario tipo, craftabili con l’apposito banco di lavoro, per curare una vasta gamma di patologie a cui possono andare incontro i vostri Pal.

C’è un po’ di Link qua e là | Non-Recensione Palworld

Per quel che riguarda l’esplorazione della mappa di gioco, possiamo tranquillamente affermare che, pur essendo molto ampia già da ora che è in accesso anticipato, la puntuale e più che frequente presenza di punti di viaggio rapido non rende il backtracking noioso, anzi. Dovrete comunque prepararvi di tutto punto ogni volta che partirete per una spedizione, perché vi potrà facilmente capitare di ritrovarvi in punti più ostici, come gli accampamenti dei banditi (sì, ci sono ovviamente anche nemici umani) o covi di Pal più forti del normale.

In sé, i richiami maggiori di Palworld per quello che riguarda l’esplorazione sono decisamente nei confronti di The Legend of Zelda: Breath of The Wild (trovate qui la nostra recensione!) che ha saputo creare un nuovo genere di mappe open world. L’utilizzo della stamina è dunque fondamentale per scalare enormi parete rocciose, nuotare in acqua per lunghi tragitti ed utilizzare l’aliante per gettarvi da alture sempre più elevate. E potrete anche usare i Pal come alianti, che ve ne pare?

Dungeon e comparto tecnico: migliorabilissimi | Non-Recensione Palworld

Disseminati per la mappa di gioco ci saranno moltissimi dungeon di varia natura e che doneranno ricompense piuttosto interessanti. I dungeon sono, a nostro parere, la meccanica di gioco peggio implementata in tutto Palworld, proprio per come sono stati strutturati. Enormi stanzoni pieni di nemici che portano ad altri stanzoni pieni di nemici e così via, finché non si giunge al “boss” finale del dungeon, lo si sconfigge e si prende la ricompensa. Tutti uguali, confusionari (perché sprovvisti di mappa) e poco stimolanti, se non per le risorse e i punti esperienza ottenibili semplicemente tappandosi il naso.

Tecnicamente parlando siamo di fronte a un titolo mediocre, lo diciamo chiaramente. Noi abbiamo provato la versione Xbox di Palworld e forse su PC girerà decisamente meglio, ma i problemi sono proprio alla base e non sul fronte dell’ottimizzazione. Il mondo di gioco privo di dettagli di qualsiasi genere si salva solo grazie alla palette cromatica e a qualche scorcio suggestivo qua e là. Le animazioni sono basilari, le hitbox dei Pal sono completamente casuali (anche se ammettiamo che con gli aggiornamenti queste sembrano essere migliorate) e a volte possiamo assistere a qualche bel glitch grafico di poco conto. Insomma: tutto migliorabile sotto questo punto di vista, ma sinceramente non ci aspettavamo nulla di più. E magari una soundtrack di sottofondo nel corso dell’esplorazione non avrebbe fatto male.

Ma quindi?

Ark, Pokémon, Breath of the Wild. Da quanto detto finora, vi sarete decisamente accorti che Palworld è un’accozzaglia di titoli. Così derivativo da non tentare nemmeno la strada dell’originalità anche per quanto già affermato dallo stesso creatore, che ha confermato di non voler creare qualcosa di nuovo, ma qualcosa che potesse vendere e divertire i videogiocatori. Che sia o meno etico creare qualcosa da questo presupposto, e visto che non ci troviamo in sede di recensione, ci chiediamo: ma è davvero sbagliato divertirsi con Palworld?

Perché ammettiamolo: le carte in tavola per avere un titolo assuefacente e coinvolgente ci sono tutte persino per un single-player, figuriamoci per un titolo come Palworld che potete spolpare anche in multiplayer. Che cosa ci sarebbe di male, allora, nel divertirsi per decine, se non centinaia, di ore nel gioco creato da Pocket Pair? A nostro parere: assolutamente nulla. Non possono e non devono esistere solo i The Last of Us o i Final Fantasy VII Rebirth, non possono esistere solo giganti dell’industria che sfornano titoli da milioni di dollari di budget. Esistono anche i Palworld della situazione, che monopolizzano il pubblico per un periodo e poi… chi lo sa? Dipenderà tutto quanto, come già detto, da come si giocherà questa carta Pocket Pair. Questa carta milionaria chiamata Palworld.

Palworld è attualmente disponibile su PC e Xbox Series X | S, nonché scaricabile gratuitamente per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!