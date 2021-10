Se tra le scelte dei personaggi di Back 4 Blood siete decisi al salvare delle vite, oltre a spedirle all’altro mondo, il ruolo del medico è ciò che farà per voi; in questa guida vi sveleremo come usare al meglio Doc

In Back 4 Blood avremo un roster di personaggi caratterizzato sia da Sterminatori, ovvero gli umani, che di Infestati, cioè gli zombie. Ognuno di essi avrà delle proprie abilità che li renderà unici e distinguibili, appartenendo a diverse “classi” per via del tipo di arma e stile di combattimento che andranno ad utilizzare. Sono presenti otto Sterminatori e quattro Infestati, ma le possibilità che l’elenco venga arricchito ulteriormente nel corso dei prossimi mesi è più che plausibile. In questa guida di Back 4 Blood, ci soffermeremo su come usare al meglio Doc.

C’è un dottore in sala?

Alcuni dei personaggi esistenti ed impersonabili di Back 4 Blood dovranno essere obbligatoriamente sbloccati concludendo il primo capitolo della storia del gioco, suddiviso in quattro livelli. Invece, sin da subito sarà possibile giocare con Evangelo, Walker, Holly e Mà. Nel caso volessimo giocare con Doc, dovremo iniziare il gioco e terminare le prime quattro missioni all’interno dell’Atto 1. Doc è una donna di carriera, indipendente, pragmatica e rigorosa, e scegliendo lei dovremo anche imparare come usare le sue abilità di guarigione, poiché i nemici in Back 4 Blood non proveranno alcuna pietà durante il combattimento.

Il ruolo di Doc – Back 4 Blood: come usare Doc al meglio. Consigli e strategie

Doc è, sopra ogni cosa, un medico di combattimento: ciò è evidente, sia per il nome che per l’uniforme. Ed è altrettanto evidente quanto sia dura ed incisiva quando c’è da uccidere qualche Infestato. Inoltre, rappresenta sempre una salvezza per i suoi compagni, grazie alle capacità di guaritrice che possiede. L’idea che si cela dietro il personaggio, si fonda sul fattore di inesperienza alla battaglia che lei è consapevole di avere. Per ovviare a ciò, Doc ha deciso di indossare la sua uniforme da dottoressa, poiché si tratta di una figura di elevato rilievo, soprattutto durante un’apocalisse zombie.

Le abilità di Doc – Back 4 Blood: come usare Doc al meglio. Consigli e strategie

Come già detto, Doc possiede abilità passive basate sulla cura dei compagni di squadra. Sapere come usare le sue abilità porterà numerosi vantaggi, specie sulla salute generale dei personaggi di Back 4 Blood:

Doc può curare ogni compagno con 25 punti di salute alla volta per livello

Dà un 20% in più di efficienza nella guarigione

Effetto di Squadra: +25 di resistenza ai traumi per l’intera squadra

Le migliori armi – Back 4 Blood: come usare Doc al meglio. Consigli e strategie

Per sapere che tipo di arma usare con Doc, dovremo prima prendere in considerazione come verrà strutturato il nostro team nella partita in Back 4 Blood. Lei sarebbe in realtà in grado di utilizzare qualunque arma, poiché non è specializzata in una tipologia stabilita; è però ottimale equipaggiare armi che rientrano in un range simile a quello dei compagni, in modo da potersi trovare sempre nei paraggi per curarli. Dunque, nel caso si trovasse insieme a qualcuno con in mano delle armi per la distanza, dovrebbe utilizzare fucili d’assalto, e magari anche una pistola a lungo raggio. Per distanze più ravvicinate, dovrà chiaramente regolarsi a seconda della situazione.

Le migliori carte da equipaggiare – Back 4 Blood: come usare Doc al meglio. Consigli e strategie

Poiché Doc ha un ruolo di curatrice, possiede un’elevata efficienza di cura: ciò significa che i medicinali che utilizza su di sé e su altre persone risultano più potenti. In più, procura anche una buona resistenza ai danni da trauma, rendendo la squadra più abile nel sopportare ogni potenziale danno. In modo da sfruttare appieno questo potere, dovremo decidere con attenzione come e quali carte di Back 4 Blood usare. Fortunatamente, con questo elenco avrete modo di sapere quali si addicono di più alla nostra dottoressa preferita:

Carte Riflessi: Medico Esperto – Cacciavite – Discorso d’Incoraggiamento – Medico Militare – Stimolanti – Guarigione Miracolosa – Multiutensile – Lente di Ingrandimento a Fascia

Carte Disciplina: Acquattato – Vendetta per i Caduti – Anima Pia – Terapia di Gruppo – Medico Professionista – Chirurgo da Campo – Sacrificio Motivante – Impacco – Pomata Antibiotica – A Terra! – Predatore di Supporto – Paramedico Esperto – Borsa di Pronto Soccorso

Carte Vigore: Coraggio Liquido – Cicatrice – Cecchino

Carte Fortuna: Convalescenza nel Rifugio

Seguendo il giuramento di Ippocrate

Ha così termine questa piccola guida su come usare Doc, personaggio paramedico e dunque tra i più importanti da avere in squadra. Dedicarsi agli altri per salvarli dalla morte non è un compito da tutti, e per questo bisognerà essere certi di sapere come usare Doc in modo efficace, contribuendo il più possibile al supporto della squadra mentre verranno affrontate le varie ondate zombie di Back 4 Blood. Troverete ulteriori guide su Back 4 Blood, tra cui l’utilizzo di altri personaggi e lo sblocco di nuove carte, all’interno del nostro sito, oltre che alle nostre impressioni riguardanti il gioco.

Continuate allora a seguirci su tuttoteK per altre nuove guide, oltre che per i quotidiani aggiornamenti videoludici. E se siete interessati a nuovi giochi ad un prezzo contenuto, non trattenetevi dal visitare lo store di Instant Gaming.