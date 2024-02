Philips Lumea S9900: un’espressione di amore e cura per la tua pelle

In occasione di San Valentino e San Faustino, Philips dedica la sua celebrazione all’amore più significativo di tutti: l’amore verso se stessi

Un gesto fondamentale, sebbene talvolta impegnativo, è imparare ad amare, apprezzare e prendersi cura di noi stessi. Amare se stessi implica riconoscere e valorizzare la persona che siamo, che siamo stati e che saremo, non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico. Inoltre, questo amore verso se stessi costituisce il primordiale passo e il fondamento necessario per instaurare e ricevere amore dagli altri.

Philips celebra l’autostima con consigli e coccole luminose

Philips Lumea Serie 9900 rappresenta un dispositivo avanzato per l’epilazione, progettato per offrire una soluzione personalizzata che assicura una pelle liscia e priva di peli per l’intero anno. Dimenticatevi l’ultima visita dall’estetista! Febbraio si presenta come il periodo ottimale per iniziare i trattamenti, poiché i primi mesi dell’anno favoriscono una preparazione ideale per mostrare una pelle impeccabile durante l’estate. Perciò, Philips Lumea diventa il regalo ideale da concedersi in queste giornate più fresche.

In occasione di una giornata dedicata all’autostima, Philips propone quattro suggerimenti per promuovere l’amore verso se stessi:

Abbandonare la sensazione continua di competizione: il cammino verso l’amore proprio inizia con l’accettazione e l’apprezzamento di chi siamo. Evitiamo confronti inutili che possono generare insicurezza, focalizzandoci invece su obiettivi realizzabili per sperimentare la gioia del progresso personale. Elaborare una lista di 10 cose che amiamo di noi stessi: rinforziamo la nostra autostima dedicando del tempo a riflettere su ciò che apprezziamo di noi. Una lista positiva non solo influenza la percezione di noi stessi, ma trasmette anche un’immagine più sicura agli altri. Praticare mezz’ora di meditazione e riflessione: la meditazione è consigliata per raggiungere la mindfulness, eliminando i giudizi e aumentando la consapevolezza del presente. Focalizzarsi su emozioni positive e pensieri costruttivi aiuta a raggiungere uno stato di benessere e gestire le emozioni negative. Coccolarsi con Philips Lumea Serie 9900: amare se stessi implica prendersi cura di sé. Philips Lumea Serie 9900, un dispositivo intelligente per l’epilazione, rappresenta un regalo ideale per sentirsi liberi ed amarsi di più. Dotato della funzione SkinAI e quattro accessori intelligenti, offre una soluzione personalizzata per una pelle liscia e depilata.

Disponibile su Philips.it al prezzo consigliato di €599,99 o in abbonamento con la soluzione Try & Buy a €34,95 al mese. Noi di tuttotek.it lo abbiamo recensito per voi, qui trovate tutti i dettagli.

