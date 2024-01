Recensione Povere creature!: la scoperta di un mondo imperfetto

La nostra recensione di Povere creature!, film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone nel ruolo di Bella, una creatura neonata nel corpo di una donna che ha tutto il mondo da scoprire

TITOLO ORIGINALE: Poor Things!. GENERE: Commedia, Drammatico. NAZIONE: Stati Uniti d’America. REGIA: Yorgos Lanthimos. CAST: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael. DURATA: 141 minuti. DISTRIBUTORE: Searchlight Pictures. USCITA AL CINEMA: 25/01/2024.

Ha vinto il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, è stato insignito del Golden Globe come Miglior Film ed è ben lanciato con 11 nomination ai Premi Oscar, dove sembra impossibile che non ne vinca neppure una. Povere creature! è il nuovo stravagante film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, due nomi che non di rado mettono d’accordo pubblico e critica in un tripudio di entusiasmi.

Trama e trailer | Recensione Povere creature!

Londra vittoriana: Bella Baxter (Emma Stone) è una donna con il cervello di un neonato, impiantatogli dal paterno dottor Godwin Baxter (Willem Defoe), dopo che nella sua vita precedente si è suicidata lanciandosi nel Tamigi mentre era incinta. Il dottore avrebbe potuta salvarla, ma che senso avrebbe avuto opporsi alla sua volontà di farla finita? Condurrà allora un esperimento, supportato dal metodo scientifico, bussola del suo agire così come aveva compiuto esperimenti insensati di una cruenta comicità suo padre su di lui.

La donna dagli atteggiamenti all’inizio estremamente infantili, scoprirà man mano il mondo, crescerà esperienza dopo esperienza, farà innamorare l’assistente del medico che le si prometterà in matrimonio (Rami Youssef), scapperà per un’avventura con il focoso cialtrone Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), scoprirà il senso del vivere in tutte le sue sfaccettature, in nome di una purissima, ingenua e sboccata libertà. Dai colori di Lisbona, ai lidi crepuscolari di Alessandria d’Egitto, alla disillusa Parigi, il viaggio condurrà Bella a scoprire il positivo e il (non poco) negativo di mondo fortemente maschilista, malgrado l’illuminismo isolato del dottor Godwin e del suo assistente.

Una regia positivamente invadente | Recensione Povere creature!

Povere creature! inizia in bianco e nero e vira timidamente al colore nel primo atto, quello in cui Bella è in qualche modo chiusa nella sicurezza della sua casa, dove impara a camminare e a parlare, dove scopre la felicità attraverso l’autoerotismo, ed esplode in colori accesi e gioiosi nel viaggio che intraprende con Duncan, tipico borghese del suo tempo amatore nei vizi di una società profondamente maschilista. La scelta cromatica è ben precisa e sottolinea il percorso di formazione di una creatura che ben presto lascerà ogni forma di comune coscienza, seppur nel suo mondo continuerà a vedere il futuro con autentica innocenza.

Povere creature!, adattamento del romanzo omonimo di Alasdair Gray del 1992, è un prisma estremamente curato, semplice, lineare e leggero che però, come oggi sembra imprescindibile, cela qualcosa in più. Ogni avventura in un luogo diverso è anticipata da un brevissimo cartello di intermezzo che è assoluta video-arte riecheggiante il Cinema avanguardista di 100 anni fa. Pochi secondi che sono intima triangolazione surreale tra interiorità di Bella, cinematografia e spettatore, in cui ancora una volta la mano di Yorgos Lanthimos è particolarmente invadente. Del pari estremamente invadenti (lo diciamo con accezione quanto possibile positiva) sono gli intermezzi musicali che sottolineano gli stati d’animo della protagonista, fortemente evocativi e al limite dell’onirico. In definitiva, ogni elemento visivo e acustico del film è destinato a scandire una determinata condizione di Bella, nella quale lo spettatore non fatica a immedesimarsi.

Una Emma Stone eccezionale | Recensione Povere creature!

La vittoria ai Golden Globe e la candidatura (non sorprenderebbe la vittoria) agli Oscar per Emma Stone arrivano dopo una performance di assoluto livello. In tutta la durata del film di oltre due ore la protagonista in senso proprio è lei, ogni movimento, ogni momento è minuziosamente creato per immergere la protagonista in una storia tanto incredibile quanto realistica. In tutto Povere creature!, essenzialmente una commedia stravagante e non convenzionale, Bella è padrona di se stessa, non si lascia sopraffare da alcun uomo, vive tutto in nome di una purissima libertà, le odi al femminismo si levano alte in cielo. Cose che nel periodo vittoriano in cui si svolge il film non sembra proprio possibile, eppure la sospensione dell’incredibile è particolarmente semplice.

Bella è una donna che grazie al suo cervello da neonato ha compiuto una tabula rasa e grazie a Godwin è stata cresciuta nell’assoluto dominio dell’empirismo e del positivismo. Ha una mente che ignora qualsiasi sovrastruttura sociale e dunque ha la libertà di essere un individuo purissimo, che costringe tutti gli altri a una mediazione con i propri stigmi sociali, improvvisamente ridicolizzati. Soprattutto, quello di potere sulle donne da parte degli uomini.

Conclusioni

In questo film Lanthimos non si smentisce, dimostrando di essere un regista a dir poco peculiare con anche qualcosa da dire. Il piacere voyeurista dello shock, il silenzio, il buio, la morte, si mescolano nell’allegra commedia, che acquista, così facendo, un andamento leggero e genuino. Le ottiche fisheye, i movimenti di macchina veloci e ondulanti come fossimo su una barca, gli zoom repentini, si relazionano a inquadrature equilibrate, a volte simmetriche, altre volte coloratissime, perfettamente in linea con il senso della pellicola. Il grottesco esasperato cela in realtà un lavoro raffinato e per niente scontato in un film che merita attenzione, diretto e interpretato in maniera impeccabile.

In estrema sintesi il regista greco lancia una sua Eva in un viaggio tristemente senza tempo (non è cambiato molto, nei secoli, in materia di relazioni uomo-donna) mediante un’energia visiva esplosiva che esalta il racconto vittoriano dello scozzese Alisdair Grey alla base del film, mentre la fantasia interpretativa di Emma Stone e il lavoro immaginifico di scenografi e costumisti firmano un film che spicca sugli altri pubblicati di recente.

9 Commedia amara Punti a favore Emma Stone da Oscar

Emma Stone da Oscar Film impavido e originale

Film impavido e originale Colonna sonora e fotografia all'avanguardia Punti a sfavore Finale non all'altezza del resto del film

