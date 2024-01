HitPaw Video Converter: disponibile il download di video da Netflix e Crunchyroll!

Recentemente, HitPaw Video Converter è stato aggiornato con la possibilità di effettuare download di video da Netflix e Crunchyroll: scopriamo insieme le novità in questo articolo dedicato

Di HitPaw Video Converter vi abbiamo già parlato, qualche mese fa, in una recensione software dedicata che potete trovare cliccando qui. Questo convertitore video, pur con qualche problemino di velocità nella conversione e nel download dei singoli file, si è rivelato nella nostra prova uno strumento piuttosto utile per chi cerca un prodotto simile. Tramite HitPaw Video Converter potete scaricare materiale video o audio da una gran varietà di piattaforme, come Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify o Amazon Music, direttamente da link e senza particolare sforzo.

Il nuovo aggiornamento di HitPaw aggiunge la possibilità di scaricare video da Netflix e Crunchyroll

Recentemente, il software è stato aggiornato per poter effettuare il download anche da nuove piattaforme. Nello specifico, ora potete scaricare video tramite HitPaw Video Converter anche da Netflix e Crunchyroll, per poter godere delle vostre serie e film preferiti senza necessitare della piattaforma di streaming di riferimento. Per farlo, vi basterà accedere al vostro account Netflix o Crunchyroll e seguire le semplici istruzioni a schermo date direttamente dal software.

Vi ricordiamo che HitPaw Video Converter supporta più di 500 formati video (MP4, MOV, MKV, AVI, MPEG1, 3GP…) e circa 300 formati audio (MP3, WAV, OGG…). Le forme di sottotitoli che vengono supportate sono invece SRT, SSA, ASS, VTT. Per ulteriori informazioni, inclusi i piani di abbonamento attualmente disponibili (in super sconto!) di HitPaw Video Converter, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto. Cliccate qui!

Con HitPaw Video Converter potete dunque scaricare anche video da Netflix e Crunchyroll a partire da ora! Lo strumento è dunque ancora più completo e non possiamo far altro che consigliarvene assolutamente la prova. D’altronde, ne esiste la versione di prova gratuita con (quasi) tutte le funzionalità, quindi potete anche solo provare ad affacciarvi per provarlo e poi… ci farete sapere! Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!