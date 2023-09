Foto di viaggio: tecniche fotografiche comuni per aiutarti a scattare foto di viaggio rilassate e naturali

Il modo più importante per registrare il viaggio è scattare foto, scattare una bellissima serie di foto, per commemorare gli anni e i tempi, per commemorare questo meraviglioso viaggio

Nel momento dell’incontro con la bellezza, abbiamo una forte urgenza di coglierla, di farla nostra, di farne una parte importante della nostra vita. Ma la bellezza è fugace e spesso scompare per sempre. Abbiamo catturato un bellissimo momento di viaggio. In questo blog discuteremo delle tecniche per scattare foto e catturare momenti meravigliosi.

Scatta una foto con un cartello stradale

Scattare foto ai segnali stradali e ai segnali di stop può essere davvero divertente ovunque andiamo, i segnali stradali possono sapere dove ci troviamo e scattare foto ai punti di riferimento locali ogni volta che andiamo è ancora più significativo.

Impara a posare naturalmente in casa

Oltre alle riprese in esterni, durante i nostri viaggi ci imbattiamo spesso in camere d’albergo o hotel famosi e ricchi di caratteristiche locali, quindi è necessario imparare un po’ di posa in interni. Ad esempio, in Norvegia, per consentire agli ospiti di godersi al massimo lo scenario naturale norvegese, ogni camera ha una o due grandi facciate continue in vetro e finestre trasparenti dal pavimento al soffitto, che rompono il senso di distanza tra la stanza e la natura. . Sotto la calda e morbida luce del sole, il respiro più originale della foresta arriva al viso, che è una sorta di abito bianco in cui possiamo trasformarci e integrarci con lo scenario, sentendo la bellezza del viaggio.

Alba e tramonto

Mezz’ora prima dell’alba e mezz’ora dopo il tramonto non sono solo molto ricercate dai fotografi di paesaggio, ma sono anche estremamente adatte per la fotografia di ritratto. Le circa due ore prima del tramonto sono chiamate “l’ora d’oro”. Circa un’ora dopo il tramonto è chiamata l’Ora Blu. Durante queste due ore e mezza, il cielo è più colorato e il sole non è troppo luminoso da causare una sovraesposizione del cielo. Quando viaggi, puoi anche provare a trovare l’alba e il tramonto locali e scattare foto del tramonto e del tramonto che appartengono a lì. L’alba e il tramonto, sia con una fotocamera che con un telefono con una buona funzione fotografica, come Oppo, possono presentare una bellezza senza pari. Tutto è più bello in oro.

Costumi e oggetti di scena

Pensaci un po’ più prima di viaggiare, puoi migliorare notevolmente la bellezza delle foto di ritratto. Nello specifico, è meglio avere in anticipo una certa conoscenza del paesaggio locale e abbinare ad esso gli abiti. Ad esempio, se vai in Giappone, Taiwan o Cina con caratteristiche fresche, l’abbigliamento che indossi è meglio bianco, cotone e lino. Se vuoi andare sull’isola entusiasta, è meglio indossare colori vivaci, che non solo riflettano una bella figura ma appaiano anche più vivaci e adorabili.

Colore e sfondo del costume

Conclusione

Le foto sono un mezzo per ricordare il passato; viaggiare significa fare molte cose grandi e piccole, significative o insignificanti, con i propri cari; tutti questi sono degni di essere fotografati e registrati e, un giorno, nel futuro, di vedere come siamo diversi in quel momento. Questa è probabilmente l’intenzione originale più semplice e il significato della fotografia di viaggio.