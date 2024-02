Anche quest’anno si sono tenuti i SAG Awards nell’edizione 2024, i premi consegnati dal sindacato degli attori: scopriamo insieme tutti i vincitori in questo articolo dedicato

I primi mesi dell’anno, si sa, sono pregni di premiazioni di ogni tipo. La kermesse più famosa e seguita rimane ovviamente quella degli Oscar, in ambito cinematografico, ma in queste settimane non sono mancati altri tipi di premi: dai Bafta agli Annie, dai Grammy agli Emmy, insomma, i grandi protagonisti della cinematografia o della televisione dello scorso anno hanno avuto i loro spazi per brillare. Ed è anche questo il caso dei SAG Awards 2024, di cui andiamo a vedere tutti i vincitori in questo articolo dedicato.

Aspettando gli Oscar

Anche in questa sede, ad aver spopolato nel campo dei “film” c’è Oppenheimer (qui la nostra recensione!), che si è portato a casa praticamente ogni statuetta possibile in campo attoriale (miglior cast, miglior attore protagonista e non protagonista). Il grande favorito agli Oscar è stato accompagnato, nella premiazione, da diverse serie TV molto apprezzate lo scorso anno, come Succession e The Bear. Insomma, vediamo la lista completa dei vincitori ai SAG Awards 2024 nell’elenco che segue.

Miglior attrice / attore in una miniserie o film tv | SAG Awards 2024: la lista di tutti i vincitori!

Miglior attrice in una miniserie o film tv

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior attrice in una miniserie o film tv:

Uzo Aduba (Painkiller)

Kathryn Hahn (Le piccole cose della vita)

Brie Larson (Lezioni di chimica)

Bel Powley (A Small Light)

Ali Wong (Beef – Lo scontro)

Miglior attore in una miniserie o film tv

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior attore in una miniserie o film tv:

Matt Bomer (Compagni di viaggio)

Jon Hamm (Fargo 5)

David Oyelowo (Lawmen – La storia di Bass Reeves)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel 5)

Steven Yeun (Beef – Lo scontro)

Miglior attrice / attore / cast in una serie comedy | SAG Awards 2024: la lista di tutti i vincitori!

Miglior attrice in una serie comedy

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior attrice in una serie comedy:

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel 5)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel 5)

Quinta Brunson (Abbott Elementary 2)

Ayo Edebiri (The Bear 2)

Hannah Waddingham (Ted Lasso 3)

Miglior attore in una serie comedy

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior attore in una serie comedy:

Brett Goldstein (Ted Lasso 3)

Bill Hader (Barry 2)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear 2)

Jason Sudeikis (Ted Lasso 3)

Jeremy Allen White (The Bear 2)

Miglior cast in una serie comedy

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior cast in una serie comedy:

Abbott Elementary 2

Barry 2

The Bear 2

Only Murders in the Building 3

Ted Lasso 3

Miglior attrice / attore / cast in una serie drama | SAG Awards 2024: la lista di tutti i vincitori!

Miglior attrice in una serie drama

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior attrice in una serie drama:

Jennifer Aniston (The Morning Show 3)

Elizabeth Debicki (The Crown 6)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession 4)

Miglior attore in una serie drama

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior attore in una serie drama:

Brian Cox (Succession 4)

Billy Crudup (The Morning Show 3)

Kieran Culkin (Succession 4)

Matthew Macfadyen (Succession 4)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Miglior cast in una serie drama

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior cast in una serie drama:

The Crown 6

The Gilded Age 2

The Last of Us

The Morning Show 3

Succession 4

Miglior attrice / attore non protagonista in un film | SAG Awards 2024: la lista di tutti i vincitori!

Miglior attrice non protagonista in un film

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior attrice non protagonista in un film:

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (Il colore viola)

Penélope Cruz (Ferrari)

Jodie Foster (Nyad – Oltre l’oceano)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers – Lezioni di vita)

Miglior attore non protagonista in un film

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior attore non protagonista in un film:

Sterling K. Brown (American Fiction)

Willem Dafoe (Povere creature!)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Miglior attrice / attore / cast in un film | SAG Awards 2024: la lista di tutti i vincitori!

Miglior attrice in un film

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior attrice in un film:

Annette Bening (Nyad – Oltre l’oceano)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Carey Mulligan (Maestro)

Margot Robbie (Barbie)

Emma Stone (Povere creature!)

Miglior attore in un film

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior attore in un film:

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers – Lezioni di vita)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Miglior cast in un film

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior cast in un film:

American Fiction

Barbie

Il colore viola

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Miglior gruppo di stunt in una serie / film | SAG Awards 2024: la lista di tutti i vincitori!

Miglior gruppo di stunt in una serie

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior gruppo di stunt in una serie:

Ahsoka

Barry 2

Beef – Lo scontro

The Last of Us

The Mandalorian 3

Miglior stunt ensemble in un film

Qui di seguito i candidati e il vincitore in grassetto al premio Miglior gruppo di stunt in un film:

Barbie

Guardiani della Galassia Vol. 3

Indiana Jones e il quadrante del destino

John Wick 4

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno

Conclusioni

E questi erano tutti i vincitori ai SAG Awards 2024! Fateci sapere che cosa ne pensate voi di queste premiazioni qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

