Eliseo Chiarelli, Cuore: l’album della rinascita

La musica ha una forza incredibile. Ci tiene a galla nei momenti difficili, come dimostra Eliseo Chiarelli con il suo album Cuore

Il giorno tanto atteso è arrivato: il nuovo album di Eliseo Chiarelli è online, si intitola Cuore. E questo già dice tutto sulla bellezza di questa sua creazione. Il giovane artista emergente si è liberato di un grande “peso”, permettendoci di conoscerlo ancora di più. Alla fine l’arte serve a questo, a liberarci dai nostri “mali” e a darci una spinta in più. Ecco allora che, dopo l’intervista, il 26enne ha festeggiato il suo compleanno con Cuore, disco a cui tiene moltissimo.

Cuore, il nuovo album di Eliseo Chiarelli

Come ogni disco che si rispetti, ogni brano è stato vissuto fino all’ultima nota, fino all’ultima strofa e fino all’ultimo fiato. Così è stato anche per Eliseo Chiarelli, ragazzo umile e pronto a rinascere con la sua musica, passione che lo accompagna fin da bambino (dall’età di 6 anni), come lui stesso ha raccontato nell‘intervista dedicata. La musica lo ha così aiutato a ripartire, a chiudere un capitolo e ad aprire un nuovo libro, con pagine che sta scrivendo giorno dopo giorno.

Dalle sue canzoni si avverte la necessità di urlare al mondo che lui c’è e che vuole inseguire un sogno, non tanto per il traguardo in sé, quanto perché sa come si sente mentre fa ciò che gli riesce meglio: cantare ed esprimersi.

All’interno di Cuore si troveranno i seguenti titoli:

Senza andare via

Pasquale Non Mi Uccidere

Mostro

Deja Vu

Aquilone

Mansarda

Sono quindi 6 le canzoni del disco, dal testo forte e il sound coinvolgente e avvolgente. Ogni brano ha vita propria ed è pronto ad accogliervi nel mondo di Eliseo Chiarelli.

Tanti auguri per un futuro ricco di sogni realizzati, percorsi tortuosi e strade in salita, utili alla risalita e scoperta di se stessi!

