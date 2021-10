Back 4 Blood: come usare Jim al meglio, consigli e strategie

Giocare nei panni di Jim può richiedere dimestichezza, tra uno zombi e l’altro: ecco come usare il cecchino numero uno di Back 4 Blood

Nella nostra guida di Back 4 Blood vi spiegheremo come usare ogni personaggio, e dopo altri membri del cast non ancora smembrati dagli zombi è il turno di Jim. Contrariamente a personaggi già analizzati, come ad esempio Holly, in questo caso abbiamo a che vedere con un personaggio un pizzico più di nicchia. Forse però non è il termine più appropriato: in realtà l’utilizzo ottimale di Jim è di un tipo che, in inglese, viene definito “situational”. In italiano non esiste un vero corrispettivo del termine, quindi ci limiteremo a dire che il cecchino si adatta meglio a situazioni molto specifiche.

La mira secondo Jim

Il ruolo di Jim è, appunto, quello di cecchino, ma vista l’orda di zombi con cui avrete sempre a che fare in Back 4 Blood viene naturale chiedersi come usare questo personaggio al meglio. In sintesi, questo Sterminatore eccelle nei colpi precisi ed è il più adatto a sfruttare le debolezze degli Infestati. In altre parole, dunque, è il personaggio ideale per concentrarsi sui personaggi più grandi come i Colossi e i boss. Se dunque ve la cavate bene con i colpi da lontano, che si tratti di sparatutto con armi di precisione o classi che ne hanno in dotazione, Jim è proprio il sopravvissuto che fa per voi.

Le abilità – Come usare Jim in Back 4 Blood

Uno dei segreti per usare Jim al meglio è concatenare le eliminazioni, in quanto il personaggio di Back 4 Blood gode di un’abilità molto utile se si sa come sfruttarla. Effettuando un’uccisione nei suoi panni, infatti, i danni consecutivi aumentano del 2,5% finché il cecchino non subisce danni. In aggiunta, la sua velocità negli attacchi da punti sopraelevati aumenta del 25%. Il suo influsso sulla squadra aumenta inoltre del 10% i danni inflitti ai punti deboli. Tuttavia, l’arsenale di cui dispone chiaramente gode di tutte le armi dotate di mirino: scopriamo insieme quali sono le più consigliate.

Le armi – Come usare Jim in Back 4 Blood

In realtà, le armi più adatte a Jim non si limitano ai soli fucili di precisione: il ragazzo sa il fatto suo anche con i fucili d’assalto semi-automatici. Vi converrà puntare sulle armi di questo tipo, se volete trarre davvero il massimo dalle sue eliminazioni così “chirurgiche” nella loro precisione. Una cosa di cui dovrete sempre assicurarvi, però, sarà tenervi a debita distanza dagli Infestati, pena la rovina di quelle catene di danni così gustose. Se poi mirare ai punti deboli non fa per voi, significa che è Jim stesso a non fare per voi. I cecchini (intesi proprio come giocatori) sono i più indicati per lui.

Specchio rotto, gatto nero, guardami le carte

Chiudiamo questo spiegone su come usare Jim passando all’altro aspetto di Back 4 Blood: le carte. Siccome la classe del cecchino eccelle nei danni aggiuntivi ai punti deboli dei nemici, è su questo che dovrete concentrarvi per costruire un mazzo. Vi abbiamo segnalato le carte migliori. Inseritele in un mazzo da 15 e godetevi i fuochi d’artificio.

Carte riflessi

Disinfestatore

Strategia avventata

Iperconcentrazione

Mirino ad alta visibilità

Visione tunnel

Passo veloce

Trituratore

Cannone di vetro

Sadismo

Carte Disciplina

Porta munizioni

Cintura di munizioni

Borsa di munizioni

Tattica di mira frontale

Addestramento militare

Cartucce di grosso calibro

Proiettili d’argento

Acquattato

Concentrazione massima

Controllo del grilletto

Movimenti controllati

A terra!

Cacciatore paziente

Ricarica potente

Marchio della morte

La conoscenza è potere

Carte Forza

Killer convinto

Cecchino

Piano B

Bordata

Carte Fortuna

Brigante

Scorta di munizioni

Il gioco è disponibile dal 12 ottobre su PS4, PC, Xbox One, PS5 ed Xbox Series X/S.

Il gioco è disponibile dal 12 ottobre su PS4, PC, Xbox One, PS5 ed Xbox Series X/S.