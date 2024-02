Stampanti e fotocopiatrici a noleggio: quali sono i vantaggi

Avete mai pensate di noleggiare delle stampanti o delle fotocopiatrici? In questo articolo dedicato andremo a scoprire quali sono i vantaggi di effettuare questa operazione

Fotocopiatrici, stampanti e macchine multifunzione sono presenti in qualsiasi ufficio, dal piccolo studio alla grande azienda, e devono garantire doti di qualità, affidabilità, efficienza, costi di gestione ridotti e minimo impatto ambientale. Per ridurre le spese e poter usufruire delle prestazioni di un apparecchio di ultima generazione, il noleggio costituisce oggi la soluzione ideale, non solo per i grandi uffici o le copisterie che necessitano di numerose macchine, ma anche per le aziende di piccole dimensioni che producono quantità più basse di stampati.

Giustacchini Printing, leader nella fornitura e noleggio stampanti e fotocopiatrici Milano , propone una serie di soluzioni ottimali per chiunque abbia necessità di attrezzare la propria postazione di lavoro con una stampante multifunzione moderna e performante o con una o più fotocopiatrici in bianco e nero o a colori, in maniera tale da risparmiare e usufruire di una serie di funzioni innovative e di vantaggi.

Perché il noleggio di stampanti e fotocopiatrici è da preferirsi all’acquisto

La scelta del noleggio consente di avere sempre a disposizione una macchina nuova e moderna, e di usufruire al contempo di un servizio completo di assistenza tecnica, fornitura di materiale consumabile e pezzi di ricambio, manutenzione e riparazione.

Le stampanti più nuove sono dotate di funzioni innovative, dallo scanner integrato, all’installazione in rete alla possibilità di inviare direttamente le copie via e-mail, non comportano emissioni dannose nell’ambiente e funzionano anche con inchiostri a base vegetale, ecosostenibili e non inquinanti.

Il servizio di noleggio garantisce inoltre una consulenza personalizzata nella scelta della macchina più adatta al tipo di ambiente e di lavoro da svolgere, con la possibilità di stipulare un contratto personalizzato in base ad ogni singola esigenza. La stampante viene consegnata e installata nel luogo di destinazione, fornendo agli utenti tutte le informazioni necessarie per un utilizzo corretto e per evitare qualsiasi problematica.

In base al contesto e alle attività svolte, si può scegliere una stampante multifunzione, laser o a getto d’inchiostro, in grado di effettuare fotocopie e stampe da computer e da dispositivi mobili, oppure una fotocopiatrice tradizionale con funzione di rilegatura o, nel caso di un ufficio tecnico o di un negozio dedicato alla stampa di immagini fotografiche, una macchina che possa stampare anche su grandi dimensioni.

Generalmente, le macchine per ufficio utilizzano carta in formato A3 e A4, con la raccomandazione di scegliere sempre carta di qualità o di chiedere direttamente al tecnico installatore quale sia la carta più indicata: non è raro, che utilizzando carta di scarsa qualità e troppo sottile, si verifichino problemi di rottura dei fogli e relativo inceppamento.

Cosa comprende normalmente il contratto di noleggio

Di solito, le fotocopiatrici e le stampanti possono essere noleggiate anche per periodi di diversi anni, con l’opportunità di rinnovare il contratto di noleggio scegliendo una macchina di generazione più recente, o di sostituirla anche prima della scadenza, in base alle proprie esigenze del momento.

Viene garantita ovviamente la manutenzione periodica della macchina, con sostituzione dei pezzi sottoposti ad usura, e la fornitura di inchiostri, cartucce, toner e altro materiale consumabile, con periodicità variabile in riferimento al numero di copie che si prevede di effettuare.

Ogni contratto di noleggio viene comunque personalizzato per ogni utente perché possa usufruire di tutti i vantaggi e, al contempo, disporre di apparecchi moderni ed efficienti. In ogni caso, il noleggio è sempre da preferirsi all’acquisto, considerando il prezzo elevato di una fotocopiatrice professionale e la necessità di effettuare interventi periodici di controllo, manutenzione e calibratura. Senza dimenticare che con il noleggio si può sempre disporre di un apparecchio moderno, ecosostenibile e performante, in linea con le tendenze del momento e con le necessità del proprio ufficio.

Servizio completo di noleggio, consulenza e manutenzione fotocopiatrici

Giustacchini Printing offre il noleggio fotocopiatrici e stampanti multifunzione proponendo solo macchine recenti, innovative e dalle performance elevate, perfette per rispondere alle esigenze di un ufficio di grandi dimensioni, così come di un service di copisteria, stamperia e rilegatura.

È possibile anche richiedere il controllo e la gestione di tutto il processo di printing all’interno della propria azienda, ottenendo così la sostituzione automatica dei consumabili con relativo smaltimento, il monitoraggio remoto costante, 24 ore su 24, del parco stampanti aziendale, una riduzione degli sprechi e un basso impatto ambientale, unito ad un sicuro risparmio.

