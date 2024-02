Recensione EZVIZ RH2: potenza e versatilità per la pulizia domestica

L’EZVIZ RH2 si presenta in un packaging sofisticato e sobrio, in linea con la filosofia del prodotto. La confezione è realizzata con materiali riciclabili, evidenziando l’impegno di EZVIZ per la sostenibilità ambientale.

All’interno della confezione, insieme al robot aspirapolvere, sono inclusi:

La base di ricarica con funzione di autopulizia

Il serbatoio dell’acqua

Il panno per la pulizia

La spazzola laterale

Il filtro HEPA

Il manuale di istruzioni

Il design dell’RH2 si caratterizza per linee pulite e moderne. Il corpo bianco opaco si adatta armoniosamente a qualsiasi tipo di arredamento. La parte superiore del robot è dotata di un pannello a LED che fornisce informazioni sullo stato di funzionamento.

Grazie alle dimensioni compatte (353 x 350 x 98 mm) e al peso contenuto (3,6 kg), l’RH2 è facile da maneggiare e può essere riposto con facilità.

L’RH2 è progettato non solo per l’efficienza, ma anche per la sicurezza. I sensori anti-caduta e anti-collisione consentono al robot di evitare ostacoli e scale in modo intelligente.

In sintesi, l’EZVIZ RH2 rappresenta una combinazione ideale di design elegante, funzionalità avanzate e materiali di alta qualità. Non solo un prodotto efficiente nella pulizia domestica, ma anche un elemento di arredo raffinato.

Utilizzo e prestazioni: semplicità e potenza | Recensione EZVIZ RH2

L’utilizzo dell’EZVIZ RH2 è estremamente semplice e intuitivo, offrendo diverse opzioni di controllo per adattarsi alle preferenze dell’utente:

Pulsanti sul corpo del robot : Avvio/pausa e ritorno alla base di ricarica.

: Avvio/pausa e ritorno alla base di ricarica. App EZVIZ: Consente la programmazione della pulizia, la regolazione delle impostazioni e il monitoraggio dell’attività del robot.

L’app EZVIZ offre una vasta gamma di funzionalità che consentono una personalizzazione completa della pulizia:

Selezione della modalità di pulizia : Sia solo aspirazione, solo lavaggio, o entrambi contemporaneamente.

: Sia solo aspirazione, solo lavaggio, o entrambi contemporaneamente. Regolazione della potenza di aspirazione : Con 4 livelli di intensità.

: Con 4 livelli di intensità. Controllo del flusso d’acqua : Con 3 livelli di regolazione.

: Con 3 livelli di regolazione. Creazione di una mappa virtuale della casa : Per definire aree da escludere dalla pulizia.

: Per definire aree da escludere dalla pulizia. Programmazione della pulizia : Con opzioni giornaliere o settimanali.

: Con opzioni giornaliere o settimanali. Impostazione delle zone di pulizia : Per focalizzarsi su specifiche aree della casa.

: Per focalizzarsi su specifiche aree della casa. Monitoraggio dell’attività del robot: In tempo reale.

Le prestazioni dell’RH2 sono notevoli, con una potente forza aspirante di 2000Pa che cattura efficacemente polvere, peli di animali domestici e detriti. Il sistema di lavaggio intelligente si adatta automaticamente alle diverse superfici, garantendo una pulizia profonda e delicata.

L’RH2 supera ostacoli di 2 cm e pulisce sotto i mobili con agilità. La batteria ad alta capacità offre un’autonomia di circa 120 minuti, consentendo la pulizia di ampie superfici in una singola sessione.

In conclusione, l’EZVIZ RH2 si presenta come un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, con prestazioni eccellenti e una vasta gamma di funzionalità. La sua facilità d’uso, potenza e intelligenza lo rendono un alleato indispensabile per mantenere un ambiente domestico sempre pulito e confortevole.

Test e utilizzi quotidiani