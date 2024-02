Come di consueto, eccoci in un altro appuntamento settimanale della rubrica dedicata ai nostri eroi preferiti! Il protagonista di oggi è molto particolare, un personaggio unico nel suo genere che, nonostante i suoi problemi fisici, è uno dei più grandi eroi che l’universo Marvel abbia mai visto. Il protagonista dell’Aperit-Hero di quest’oggi è Daredevil, l’uomo senza paura!

Con quello che sta succedendo ultimamente nell’MCU, che solo negli ultimi mesi è stata resa canon. Una vera e propria gioia per tutti i fan che hanno amato alla follia la serie tv originale di Netflix, senza contare che tornerà anche il nostro amato Punisher. Il personaggio di Daredevil è uno dei più dark dell’universo Marvel, alcuni l’hanno perfino comparato a Batman della controparte DC. Ha un fascino incredibile, una storia strappalacrime e le tragedie all’ordine del giorno. Il personaggio era già apparso in live action nel lontano film del 2003, dove ad interpretarlo era Ben Affleck. Tuttavia, il personaggio ha raggiunto una popolarità maggiore grazie all”interpretazione di Charlie Cox, che ci ha regalato una performance magistrale. Analizziamo insieme la storia del personaggio nell’MCU!

Una brutta giornata | Aperit-Hero: Daredevil, l’uomo senza paura

Questo personaggio è un altro di quei classici protagonisti dei fumetti che hanno deciso di intraprendere la strada dell’eroe quando hanno vissuto la giornata peggiore della loro vita. Il piccolo Matt Murdock era povero e solo, senza amici, e l’unico affetto che riceveva era da suo padre Jack Murdock. Jack era un pugile di basso rango, che veniva più che altro usato per fare spettacolo, facendosi pestare continuamente dai suoi avversari. Ma al piccolo Matt non importava, lui amava guardare suo padre combattere come un vero e proprio diavolo. Purtroppo, però, le cose vanno peggiorando ancora di più quando, nel tentativo di salvare un civile che stava per essere investito da un camion che trasportava sostanze nocive, diventò cieco a causa di quelle stesse sostanze che gli entrarono negli occhi. Da allora l’istinto protettivo di suo padre Jack crebbe sempre di più.

Ma purtroppo questo istinto protettivo l’avrebbe portato ad una fine orrenda. Jack sentiva più che mai di dover proteggere suo figlio, e per farlo aveva bisogno di incassare più soldi. L’unico modo per farlo era vincere gli scontri e scalare i ranghi, per accumulare abbastanza denaro da curare la cecità di Matt. Ma presto questa scelta lo portò ad essere ucciso dagli uomini che gli avevano ordinato di perdere di nuovo. Matt si recò alla palestra dove suo padre avrebbe dovuto esibirsi e, nelle retrovie, riuscì a sentire il corpo di suo padre morto, ucciso da dei colpi di proiettile. La tragica storia di Daredevil inizia così, con una tragedia che l’avrebbe poi portato ad essere uno degli eroi più grandi e coraggiosi che l’universo Marvel abbia mai visto.

Non si vede con gli occhi | Aperit-Hero: Daredevil, l’uomo senza paura

Dopo aver perso il proprio padre ed essere senza madre, Matt Murdock fu affidato ad un orfanotrofio cattolico. In questo posto Matt crebbe con la fede in Dio, una delle poche cose che riusciva a portare avanti il giovane e ad avere una speranza per il futuro. Ma in ogni caso, le cose continuavano a non andare bene. Questo finché un giorno il piccolo Matt, in giro per Central Park, incontrò un misterioso uomo cieco, che si faceva chiamare semplicemente Stick. Fin dall’inizio, l’uomo notò un enorme potenziale in Matt, perciò decise infine di dedicarsi ad addestrarlo e a sviluppare gli altri sensi per riuscire a vedere il mondo attorno a sé.

Quello che Matt non sapeva, però, era che Stick faceva parte di una setta, chiamata La Mano. Questa setta aveva proprio l’obiettivo di accogliere tra le proprie braccia dei giovani per renderli delle armi mortali. Con il suo addestramento, che continuò a seguire durante tutto il suo percorso di crescita, Matt sviluppò al massimo l’udito. Quello che riusciva a fare era anche meglio di quanto potesse fare una persona comune munita di vista. Riuscì a sviluppare così tanto l’udito che ottenne la stessa abilità dei pipistrelli ciechi di usare le onde sonore per analizzare l’area attorno a sé e capire cosa ci fosse attorno a lui. Inoltre, Stick era anche un grande maestro di arti marziali miste, gli insegnò tutto quello che sapeva e Matt divenne una macchina da guerra.

Avvocato di giorno | Aperit-Hero: Daredevil, l’uomo senza paura

La vita di Matt Murdock non è iniziata nel migliore dei modi. Anzi, se vogliamo proprio essere sinceri, facciamo fatica a pensare a un modo peggiore in cui possa iniziare una vita. Ma Matt ha sempre avuto un sogno: diventare un avvocato. Per farlo ha avuto bisogno di tutto il sostegno possibile, un sostegno che, per fortuna, ha ricevuto direttamente dalle suore e dal parroco che lo avevano cresciuto all’interno dell’orfanotrofio. Il motivo per cui Matt ha voluto diventare un avvocato è stato proprio per aiutare le persone, riuscendo spesso e volentieri a far incarcerare i colpevoli per dei crimini che avevano commesso contro i propri clienti.

Ma non solo, grazie all’università che ha frequentato ha conosciuto il suo unico e migliore amico, Foggy Nelson. Dalla loro amicizia è nata una grande collaborazione, che avrebbe continuato per molto tempo. La loro amicizia li portò infatti ad aprire uno studio legale “Nelson & Murdock Attorneys at Law”. Proprio quando aprirono il loro studio, si occuparono della prima vittima, una giovane ragazza di nome Karen Page, che aveva rischiato la vita per un uomo che la teneva prigioniera e abusava di lei. La vita da avvocato al contempo era la sua vita da eroe quotidiano, era il vero sé stesso e aiutava le persone mettendoci la faccia, senza usare necessariamente una maschera. Per di più, riusciva a fare davvero giustizia, ponendo fine alla carriera di molti criminali.

Vigilante di notte | Aperit-Hero: Daredevil, l’uomo senza paura

L’altro aspetto della vita di Matt Murdock rappresenta proprio il suo lato più oscuro e vendicativo. Tuttavia, questa parte della sua vita è necessaria per far sì che l’avvocato abbia la meglio nei casi, o perlomeno, riesca a farsi giustizia da solo fermando i criminali che non sono stati incarcerati per corruzione della giuria o per altri motivi simili. Questa componente fondamentale della sua vita è ovviamente rappresentata dal suo alter ego per cui Matt Murdock è diventato un personaggio famoso: Daredevil. La cosa più interessante da vedere della trasposizione Netflix è che l’eroe ha cominciato con una comune tuta da ginnastica e del tessuto di cotone che gli coprisse il volto. Un costume molto economico, che comunque ha il suo fascino all’interno della serie.

Ma il punto non è questo. Il punto è che Daredevil ha una tenacia mai vista prima d’ora. Il motivo per cui Daredevil è così affascinante è che di per sé non ha poteri, ma la sua perseveranza e ostinatezza lo portano a sopportare i dolori più lancinanti che una persona comune non riuscirebbe a sopportare. Quando Matt Murdock è Daredevil, è come se portasse lo spirito di suo padre con sé. Daredevil agisce sul campo di battaglia esattamente come Jack Murdock: anche se le prende, si rialza e continua a combattere, spaventando i suoi avversari. La famiglia Murdock era famosa proprio per avere il diavolo in corpo. Sia Jack che Matt si muovono con una sicurezza e una spavalderia che spaventano i nemici, nonostante siano stati colpiti più volte. La vittima prediletta del Diavolo di Hell’s Kitchen è proprio il boss di un’organizzazione criminale, Wilson Fisk, che nonostante abbia usato tutte le armi e soldi a disposizione per fermare Daredevil, alla fine è stato battuto e il suo impero è crollato.

Il potere della fede

Daredevil è un personaggio complesso, con molte sfaccettature. Questo eroe rappresenta la fragilità umana e al contempo ne dimostra tutti i punti di forza. Ma nello specifico, per quanto riguarda Matt Murdock come persona, dimostra che la fede ha un grande potere. Il nostro eroe è sempre stato un grande praticante cristiano, che ha sempre posto la propria fede in Dio, ha letto la Bibbia e l’ha sfruttata per crearsi la propria vita basandosi sulle tragedie che l’hanno portato a crescere come persona e come eroe. Non è importante in quale divinità credere, l’importante è avere sempre fede che la propria vita migliori, con i propri sforzi e affrontando i propri problemi a testa alta. Daredevil è un personaggio che ci insegna a cogliere tutto il nostro potenziale e a sfruttarlo per fare del bene, sia a noi stessi che alle persone che amiamo di più.

L’episodio di Aperit-Hero con Daredevil finisce qui! Diteci cosa ne pensate di Daredevil, se vi è piaciuta la serie e se aspettate con impazienza ed eccitazione il suo ritorno in Daredevil: Born Again. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere il prossimo episodio di Aperit-Hero, sempre qui, ogni giorno, alle ore 18!

