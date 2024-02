HONOR Magic6 Pro: ufficiale il nuovo top con IA

HONOR annuncia il lancio globale di HONOR Magic6 Pro dimostrando il suo impegno nel creare prodotti basati sull’intelligenza artificiale

Il marchio globale di tecnologia HONOR ha rivelato oggi la sua nuova strategia: un’esperienza OS potenziata dall’intelligenza artificiale, un’interfaccia utente basata sull’intento, e una suite di dispositivi smart creati con partner globali. Tra le novità presentate durante il keynote, HONOR ha annunciato non solo l’HONOR Magic6 Pro, ma anche il suo ultimo AI PC, l’HONOR MagicBook Pro 16. Questi nuovi modelli vantano tutti una forte implementazione di intelligenza artificiale a livello di piattaforma HONOR, regalando così un’esperienza d’uso ancora più immersiva e su misura.

HONOR Magic6 Pro: praticamente magico

È stato presentato l’ultimo modello della prestigiosa linea di flagship HONOR Magic Series: HONOR Magic6 Pro, che vanta miglioramenti in termini di fotografia, display, prestazioni ed esperienze utente basate sull’IA. Guidata dal suo impegno per l’innovazione incentrata sull’uomo, l’azienda ha presentato MagicOS 8.0, l’ultima versione del suo sistema operativo basato su Android che introduce l’IA a livello di piattaforma di HONOR e la prima interfaccia utente basata sull’intento del settore. In questo modo, viene trasformata l’esperienza dell’utente, introducendo modi completamente nuovi e multimodali di interagire con i dispositivi intelligenti.

Arricchito da Magic Capsule e Magic Portal, HONOR Magic6 Pro offre agli utenti un’esperienza più personalizzata e intuitiva. Con un semplice tocco sul banner delle notifiche nella parte superiore dello schermo, la Magic Capsule si espande per offrire informazioni aggiuntive e opzioni correlate, garantendo agli utenti l’accesso immediato alle risorse essenziali ed eliminando la necessità di navigare tra più app per ottenere la massima produttività ed efficienza.

Nel frattempo, Magic Portal sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per comprendere la messaggistica e il comportamento degli utenti, semplificando le attività complesse in un unico processo. Ad esempio, l’intelligenza artificiale di Magic Portal riconosce rapidamente gli indirizzi in un messaggio di testo e indirizza gli utenti a Google Maps, consentendo una navigazione senza sforzo a portata di mano. Per i social media come Tiktok e Facebook, il portale semplifica anche l’accesso e la condivisione, consentendo agli utenti di inoltrare i dettagli di una prenotazione o i risultati di una ricerca online con un solo trascinamento. Inoltre, Magic Portal facilita le esperienze di acquisto basate sulle immagini, guidando gli utenti alle piattaforme dove possono trovare e acquistare gli articoli desiderati.

HONOR Magic6 Pro: intelligenza artificiale

Guidata dalla volontà di entrare appieno nell’era dell’intelligenza artificiale, HONOR lavora attivamente con i partner del settore, cercando di portare al pubblico un numero sempre maggiore di tecnologie leader del settore. Per offrire un’anteprima delle potenziali opportunità future, HONOR ha inserito LlaMA open-source di Meta all’interno di HONOR Magic6 Pro, che può completare funzioni come Q&A, creazione di testi e comprensione della lettura in un ambiente offline. Questa collaborazione all’interno del settore può portare a un futuro più fantasioso per gli utenti.

Tra le novità in fatto di intelligenza artificiale, HONOR ha deciso di andare oltre al semplice rapporto uomo-device e inserire la gestione di un terzo elemento: un’auto. Infatti, con HONOR Magic6 Pro e la sua integrazione del sistema di tracciamento oculare, alimentato dall’intelligenza artificiale, è stato possibile controllare a distanza un veicolo. Questa dimostrazione è un ottimo esempio di come, secondo HONOR, l’intelligenza artificiale possa cambiare il modo in cui la comunicazione tra uomo e dispositivo potrà avvenire in futuro.

HONOR Magic6 Pro: Falcon di HONOR, dotato di AI

Mentre i consumatori attendono con ansia un anno ricco di eventi sportivi, HONOR si è posta come priorità quella di offrire una fotografia sportiva degna di una medaglia d’oro, con velocità di scatto migliorate e istantanee più chiare. Con il debutto di un nuovo e migliorato HONOR Falcon Camera System, alimentato da un modello IA addestrato con un database 28 volte più grande rispetto alla generazione precedente, HONOR Magic6 Pro include HONOR AI Motion Sensing Capture, un algoritmo di acquisizione AI avanzato che prevede e cattura senza sforzo i momenti decisivi in altissima definizione. L’avanzato HONOR AI Motion Sensing Capture supera la generazione precedente coprendo una gamma più ampia di sport e attività come il salto, la danza e le arti marziali, rendendolo perfetto per catturare momenti emozionanti durante eventi sportivi e gare.

Inoltre, l’ultimo sistema di fotocamere HONOR introduce un notevole teleobiettivo da 180 MP (f/2,6, OIS) con zoom ottico 2,5x e zoom digitale fino a 100x. HONOR Magic6 Pro è dotato anche di una fotocamera Ultra Wide da 50MP (f.2.0, EIS) e di una potente fotocamera principale da 50MP con apertura variabile (f/1.4 e f/2.0, OIS), per catturare momenti frenetici con una chiarezza eccezionale senza compromettere i dettagli.

Display ineguagliabile con HONOR NanoCrystal Shield

Dotato del vetro dello schermo più resistente alle cadute del settore, l’HONOR Magic6 Pro è in grado di migliorare la resistenza ai graffi del display. HONOR NanoCrystal Shield presenta uno strato di rivestimento in nitruro di silicio sul vetro a nanocristalli del dispositivo per una maggiore protezione. Ampiamente riconosciuto per la sua durezza e resistenza ai graffi, il nitruro di silicio offre una maggiore resistenza del display e una durata eccezionale, consentendo una protezione 10 volte maggiore in caso di caduta rispetto al normale vetro nanocristallino.

Oltre alla sua durata, HONOR Magic6 Pro è dotato di un display da 6,8 pollici LTPO Eye Comfort, che offre un’esperienza visiva eccezionale dando la priorità al benessere degli utenti grazie a una serie di innovazioni incentrate sull’uomo, tra cui il PWM dimming a 4320 Hz, il più alto del settore, il dynamic dimming, la visualizzazione notturna circadiana personalizzabile e la funzione Nature Tone.

HONOR Magic6 Pro: prestazioni potenti guidate dall’innovazione intersettoriale

L’HONOR Magic6 Pro è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, che offre ai nuovi dispositivi un miglioramento del 30% delle prestazioni della CPU e un aumento del 25% delle prestazioni della GPU. Grazie al Qualcomm AI Engine, le funzioni AI dell’HONOR Magic6 Pro sono supportate con eccezionale fluidità e stabilità, raggiungendo un miglioramento del 98% rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 offre esperienze di gioco eccezionali, con una superba efficienza della batteria e numerose innovazioni che ridefiniscono le potenti prestazioni.

Riconoscendo la crescente importanza della durata della batteria per gli utenti che si affidano ai loro dispositivi per un uso prolungato, HONOR si distingue per essere il primo marchio a pensare fuori dagli schemi, e introdurre tecnologie emergenti di altri settori in fatto di ricarica. Infatti, ispirandosi all’industria dirompente dei veicoli elettrici (EV), l’azienda installa sul suo HONOR Magic6 Pro la nuovissima batteria di seconda generazione al silicio-carbonio con HONOR E1, un chipset di gestione per migliorare l’efficienza energetica.

Autonomia

La batteria da 5600 mAh dimostra prestazioni eccezionali anche a basse temperature: gli utenti possono riprodurre un video di YouTube per 81 minuti a -20°C con appena il 10% di batteria residua. Inoltre, grazie alla HONOR Wired SuperCharge da 80W e alla HONOR Wireless SuperCharge da 66W, gli utenti possono caricare l’HONOR Magic6 Pro al 100% in soli 40 minuti, consentendo agli utenti più impegnati di ricaricare rapidamente i propri dispositivi in movimento.

A dimostrazione dell’eccellenza della tecnologia avanzata della batteria dell’HONOR Magic6 Pro, il dispositivo ha ottenuto il primo posto nella classifica globale dei display DXOMARK con un punteggio massimo di 157. Inoltre, con cinque etichette DXOMARK assegnate nel 2024, il nuovo smartphone rappresenta il top del settore per quanto riguarda la fotocamera, l’audio, il display, la batteria e le funzionalità per i selfie.

Disponibilità, colorazioni e prezzi

Progettato per gli utenti che preferiscono uno stile elegante e moderno e un fascino senza tempo, il nuovo Honor Magic6 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Black and Epi Green dal 25 febbraio a un prezzo suggerito al pubblico di 1299,90€ sul sito ufficiale con un coupon da 200€, attivo fino al 31/03. Inoltre, il prodotto avrà la protezione schermo inclusa per 6 mesi, e aggiungendo €39,90 l’utente potrà scegliere tra:

Opzione 1 : €39,90 Cover + Wired Charger 100W oppure Wireless Charger 100W

: €39,90 Cover + Wired Charger 100W oppure Wireless Charger 100W Opzione 2: €39,90 + €29,90 per acquistare accessori

Cosa ne pensate di questo smartphone Honor? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!