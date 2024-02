Avrai sicuramente sentito parlare di Walter White, un personaggio diventato ormai un’icona della cultura pop. Beh, questo personaggio è il protagonista di una delle serie tv migliori mai create nella storia del cinema. Stiamo parlando di Breaking Bad e qui scoprirai dove vedere la famosissima serie acclamata dalla critica e dal pubblico

Non aver mai sentito parlare di Breaking Bad è una cosa davvero impossibile, anche perché da questa è nata una serie spin-off, Better Call Saul, conclusasi quasi due anni fa. Tutto l’universo di Breaking Bad gira attorno alla leggenda di uno dei più grandi personaggi della storia della televisione, Walter White, personaggio interpretato da Bryan Cranston e creato dalla mente geniale di Vince Gilligan. Gilligan ha creato uno dei più grandi universi televisivi che il mondo abbia mai visto e che ha fatto innamorare milioni di spettatori. Se non hai mai sentito parlare di questo universo, ci dispiace dirtelo, ma hai vissuto in una caverna. Se invece ne hai sempre sentito parlare e hai sempre avuto la curiosità di vederla, allora sei nel posto giusto. Qui scoprira dove vedere Breaking Bad, una delle migliori serie tv della storia.

Netflix | Breaking Bad: dove vedere una delle migliori serie tv della storia

Iniziamo col dire che questa è una delle serie tv più amate della storia. Il motivo è molto semplice e possiamo rispondere con un solo nome: Walter White. Il protagonista della serie è uno dei personaggi più iconici. La storia gira proprio intorno a lui, un professore di chimica che insegna al liceo che, improvvisamente, scopre di avere il cancro ai polmoni. Un giorno, quando incontra un suo ex studente e tossicodipendente, Jesse Pinkman, scopre dell’esistenza di una droga, e della possibilità di guadagno che può farci. Con la collaborazione con il suo ex studente, riuscirà a creare un impero della droga e affronterà degli avversari temibili e pericolosi. Questo nuovo stile di vita di Walter White lo porterà poi ad avere dei conflitti continui con la sua famiglia e, in particolare, con sua moglie Skyler. La serie è diventata famosa proprio per l’evoluzione del protagonista, che passa dall’essere un povero professore di chimica a un boss della droga. La serie tv è disponibile su Netflix.

Come vedere Breaking Bad su Netflix

Per vedere Breaking Bad su Netflix hai bisogno di un abbonamento. Recati sulla sito ufficiale di Netflix e clicca su “inizia”. Considera che ci sono ben tre piani di abbonamento. C’è l’abbonamento standard con pubblicità, che trovate al prezzo di 5,49 euro al mese, con il quale puoi guardare film e serie tv ma con interruzioni pubblicitarie, su un solo dispositivo. C’è poi l’abbonamento standard senza pubblicità, al prezzo di 12,99 euro al mese, col quale puoi guardare film e serie tv a risoluzione HD e su 2 dispositivi contemporaneamente e puoi scaricare film e serie tv. Infine c’è l’abbonamento Premium alla modica cifra di 17,99 euro al mese, con il quale guardi film e serie tv in 4K UHD che puoi anche scaricare e per di più su 4 dispositivi contemporaneamente.

Speriamo che la guida vi sia stata d’aiuto! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro. Buona visione!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.