Casa Disney: rimandata l’uscita per Doctor Strange 2, Thor 4, Black Panter 2 e Indiana Jones 5

La casa di produzione internazionale Disney, ha reimpostato il programma d’uscita dei suoi film: Indiana Jones 5, Doctor Strange 2, Thor love and Thunder, e Black Panter 2

Casa di produzione Disney, per i film Marvel e Lucasfilm annunciano un re-invio per i film, Indiana Jones 5 (che finisce a giugno 2023), Doctor Strange 2, Thor love and Thunder, e Black Panter Wakanda Forever 2 vengono posticipati di qualche mese.

Tra i film citati, il più penalizzato è sicuramente il film di Indiana Jones 5, che viene rimesso nell’angolo per la quarta volta consecutiva del suo iter, proprio da quando fu annunciato nel primo 2016. Messo ora in attesa al 30 giugno 2023.

Certo le date d’uscita per il film di Indiana Jones 5, non sono state le uniche incombenze della lavorazione del progetto, ricordiamoci che a far rallentare le riprese fu anche l’infortunio di Harrison Ford, anche se ciò poi sembrava fosse stato risolto in quattro e quattr’otto dalla produzione.

Di fatti la produzione ripartì alla grande e di buona lena. Con anche alcune riprese fatte recentemente in Italia, per l’esattezza in Sicilia, dove alcune di queste scene hanno divertito molto lo stesso Jones.

Casa Marvel: Doctor Strange 2, Thor 4, Black Panter 2

Per i film Marvel Cinematic Universe è andata parzialmente meglio, perché la posticipazione dei film è meno lontana dalla prima data annunciata. Ossia: dai due ai cinque mesi.

Il primo in graduatoria è Doctor Strange 2, nel Multiverso della Pazzia che va da marzo a giugno 2022. Successivamente si parla di Thor: Love and Thunder da maggio a luglio. A seguire Black Panther Wakanda Forever da luglio a novembre. The Marvels da novembre a febbraio 2023, e ancora Ant-Man and the Waps: Quantumania, da febbraio a luglio 2023.

In tutto ciò, psicanalizziamo il comunicato stampa condiviso dalla rivista Variety, dove viene annunciato che quattro lungometraggi ancora non rivelati al pubblico, messi in lista nel 2023, sono stati rimossi del tutto dalla scaletta d’uscita.

Questi film erano: un Disney girato dal vero, due Marvel e un 20th Century Studios.

Ma la domanda effettiva è: si tratta di progetti cancellati del tutto oppure li troveremo sullo streaming di Disney +?

