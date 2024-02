Hasbro: tutte le novità per i 40° anniversario di Transformers

Hasbro Pulse celebra il 40° anniversario di Transformers con un HasLab colossale: Optimus Prime, Ultra Magnus e Omega Prime

Pochissimi giorni fa, Hasbro Pulse ha dato il via alle celebrazioni per il 40° anniversario di Transformers con un annuncio che ha fatto tremare i fan di tutto il mondo: un progetto HasLab che unisce Optimus Prime e Ultra Magnus per la prima volta dal 2001, dando vita al leggendario combiner Omega Prime.

Tutti i dettagli dell’annuncio di Hasbro

Il leader incontrastato degli Autobot ritorna nella sua iconica modalità alternativa non da camion dei pompieri, ma da un veicolo futuristico ricco di dettagli fedeli alla serie e con caratteristiche classiche del giocattolo originale. Ma non finisce qui dato che Ultra Magnus, il pilastro degli Autobot, è stato riproposto, con Hasbro che ne ha migliorato la struttura per una maggiore stabilità.

Combinando Optimus Prime e Ultra Magnus, nasce il possente Omega Prime, simbolo di forza e potenza. La combinazione classica è stata perfezionata con un supporto strutturale migliorato e un design elegante che permette al combiner di reggere pose d’azione spettacolari.

Questo progetto HasLab rappresenta il culmine di 40 anni di innovazione nel mondo dei Transformers, celebrando tutto ciò che i fan hanno amato delle action figure originali. Per entrare in produzione, il progetto necessita di 10.000 sostenitori. Il crowdfunding durerà fino al 12 marzo 2024 alle 23:59. Se il progetto avrà successo, le figure saranno spedite ai sostenitori nella primavera del 2025.

Dai fan per i fan!

Questo HasLab è un vero e proprio gioiello per i collezionisti e un tributo nostalgico all’eredità di Transformers. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di entrare a far parte della storia! Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Noi, come sempre, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per rimanere sempre aggiornati sul mondo del collezionismo e non solo!