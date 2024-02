DS Automobiles lancia l’Edit10n Limitée per i 10 anni in Italia

Da diversi anni noi Italiani ci facciamo deliziare dai prodotti della sottomarca di Citroen, tanto da arrivare al nostro decimo anniversario insieme. Per questo la DS Automobiles ha deciso di lanciare l’Edit10n Limitée in occasione di questi dieci anni trascorsi insieme

La sottomarca della Citroen, la DS Automobiles, è un marchio praticamente nuovo di zecca, nato esattamente nel 2014, dieci anni fa. Dalla sua nascita ha iniziato subito a servire anche noi italiani e ha rilasciato delle auto davvero ottime e ad un buon prezzo, che trovate proprio ora nella lista delle migliori auto sotto i 30000 euro. In occasione di questi fantastici dieci anni che abbiamo passato insieme, la DS Automobiles ha annunciato l’Edit10n Limitée che fornisce ora delle configurazioni completamente nuove che soddisfano le esigenze dei clienti.

Bonne anniversaire DS Automobile, con l’Edit10n Limitée per i 10 anni insieme!

Per festeggiare l’azienda francese ha messo a disposizione delle nuove auto, partendo dai livelli Performance Line, Performance Line+ e Rivoli+, che forniscono delle configurazioni diverse a seconda dei modelli che scegliamo. Ogni configurazione sarà particolarmente attrezzata e soddisferà ogni esigenza. Questo significa che non dovremo più preoccuparci dei dettagli tecnici o della personalizzazione, perché tutto questo sarà incluso. La serie DS Edit10n Limitée offre degli optional ad un prezzo avvero vantaggioso. Prendiamo per esempio la serie Performance Line, nello specifico la DS 4 Edit10n Limitée, che può essere equipaggiata con le motorizzazioni BlueHDi 130 e PureTech 130, abbinate alla vernice metallizzata Grigio Premiere.

Le sorprese però non finiscono qui, infatti con il pacchetto Access Premium, potremo avere inclusi il portellone motorizzato, il sistema Vision 360, il caricatore wireless, l’allarme e un tetto nero. La DS4 è ideale per chi ama avere un’auto elegante e con una tecnologia avanzata. Lo stesso discorso vale per il livello Performance Line+, infatti la DS7 nella medesima edizione speciale punta a regalarci un’esperienza di viaggio indimenticabile. Questo grazie alla motorizzazione BlueHDi 130, la finitura Grigio Premiere, Il Pack Access & Camera, il Pack Drive Assist + Vision 360 e infine i cerchi in lega da 20 pollici Tokyo.

Un bel modo per festeggiare un decimo anniversario come si deve! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.