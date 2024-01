Aggiornamenti Android nel 2024: quali brand aggiornano di più?

Ad oggi Google e Samsung offrono il miglior supporto software con ben 7 anni di aggiornamenti Android, mettendosi così al pari di Apple

Quando si acquista uno smartphone, uno degli aspetti più importanti da considerare è il supporto software che l’azienda produttrice offre al dispositivo. Infatti, ricevere aggiornamenti regolari del sistema operativo e delle patch di sicurezza è fondamentale per mantenere il proprio smartphone performante, sicuro e al passo con le ultime novità di Android. In questo articolo parleremo di quali sono i produttori che offrono il miglior supporto software ai loro dispositivi Android e come si confrontano con Apple, la regina (o ex) degli aggiornamenti.

A cosa servono gli aggiornamenti?

In generale, gli aggiornamenti per Android si dividono tra aggiornamenti del software e patch di sicurezza. I primi portano nuove funzionalità e miglioramenti al sistema operativo, mentre i secondi correggono le vulnerabilità e i bug che possono compromettere la sicurezza dei dati e del dispositivo.

Entrambi sono importanti per garantire una buona esperienza d’uso e una maggiore durata del telefono. Tuttavia, non tutte le aziende offrono lo stesso livello di supporto software ai propri smartphone. Alcune sono più generose e puntuali, altre più lente. Vediamo quindi una panoramica sui principali produttori del momento.

Aggiornamenti Android: Google

Google è la società che sviluppa e mantiene il sistema operativo Android, è quindi naturale che i suoi smartphone Pixel siano i primi a ricevere gli aggiornamenti. A partire dalla serie Pixel 8, Google promette fino a 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e di patch di sicurezza per i suoi dispositivi.

Ciò significa che questi dispositivi potranno arrivare fino ad un eventuale Android 21 e beneficiare delle ultime correzioni e funzionalità per un periodo molto lungo. Tuttavia, i modelli precedenti alla serie Pixel 8 ricevono solo 3 anni di major e 5 anni di patch di sicurezza.

Aggiornamenti Android: Samsung

Samsung è il leader del mercato degli smartphone Android e offre anch’essa un ottimo supporto software ai suoi dispositivi. A partire dalla serie Galaxy S24 infatti, Samsung promette 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 7 anni di patch di sicurezza per i suoi smartphone di fascia alta.

Contemporaneamente, alcuni modelli della serie Galaxy A possono beneficiare di ben 4 anni di major e 5 di patch (comunque un risultato notevole considerata la fascia di prezzo inferiore).

Apple

Nonostante non produca smartphone Android, è giusto citare Apple poiché principale concorrente di Google e Samsung nel mercato degli smartphone.

Gli iPhone sono noti per offrire un supporto software molto lungo e affidabile, fino a 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo (o anche più come dimostra iPhone 6s). Questo è uno dei motivi per cui molti utenti preferiscono gli iPhone agli smartphone Android.

Aggiornamenti Android: OPPO e OnePlus

OPPO e OnePlus sono due società sorelle che producono smartphone Android di fascia alta. Entrambe hanno annunciato che offriranno fino a 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di patch di sicurezza per alcuni dei loro smartphone più costosi.

Questo rappresenta un grande passo avanti rispetto al passato, quando offrivano solo 2 o 3 anni di supporto software. Tuttavia, questo supporto esteso non vale per tutti i loro modelli, ma solo per quelli selezionati (tipicamente di fascia premium).

Aggiornamenti Android: Xiaomi

Al momento Xiaomi promette almeno 4 anni di aggiornamenti di sistema operativo e 5 anni di patch di sicurezza per i suoi smartphone, a partire dagli ultimi modelli della serie 13T.

Tuttavia la situazione rimane più incerta in caso di smartphone di fascia inferiore, con i tipici 2 o al massimo 3 anni di supporto. In ogni caso, vedremo come si comporterà ora l’azienda con la nuova interfaccia HyperOS.

Aggiornamenti Android: Fairphone

Fairphone è una società olandese che produce smartphone ecologici e sostenibili, realizzati con materiali riciclati ed eco-compatibili. Inoltre, i suoi smartphone sono molto facili da riparare e da aggiornare con componenti nuovi o usati.

Per limitare la necessità di cambiare smartphone, Fairphone promette fino a 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, al netto di una costanza non proprio da record. Questa è una delle caratteristiche distintive di Fairphone, che lo rende un’alternativa interessante per chi vuole uno smartphone etico e duraturo.

Altre aziende

Ci sono molte altre aziende che producono smartphone Android, ma che non offrono un supporto software molto lungo o affidabile. Alcune di queste sono ASUS, Huawei, Motorola, Nokia e Sony.

In generale, queste aziende offrono solo 2 o 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e di patch di sicurezza, a volte solo per i loro modelli più costosi o popolari. In alcuni casi, gli aggiornamenti sono anche molto lenti o irregolari.

Conclusioni

In conclusione, possiamo dire che il supporto software è un fattore cruciale da tenere in considerazione quando si acquista uno smartphone Android. Se si vuole avere uno smartphone sempre aggiornato, sicuro e performante, vi consigliamo di scegliere un’azienda che offra un supporto software lungo e puntuale. Al momento, le aziende che offrono il miglior supporto software lato Android sono Google e Samsung. Apple, invece, rimane scelta obbligata per chi preferisce iOS al robottino verde.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).