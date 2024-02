La nuova Giulia GT modificata è ancora più feroce

Partendo da una base di per sé già molto potente, Totem Automobili potenzia ancora di più la nuova Giulia GT, ancora più feroce e ruggente della versione base. Produrranno solo cinque esemplari della Giulia GT modificata

L’Alfa Romeo ha colto l’occasione, in questi giorni al salone dell’automobile di Ginevra, per presentare la versione modificata della nuova Giulia GT. Quest’auto sarà molto più potente e feroce della sua versione base con motore 2.8 V6 turbo benzina, capace di erogare tra i 600 e i 750 CV a seconda delle versioni. Una base già di per sé molto potente, ma la Alfa Romeo non si accontenta mai in fatto di potenza, motivo per cui ha voluto creare questa versione pompata. L’auto si chiama GTAmodificata, è più leggera di 200 kg e può avere fino a 200 CV e per di più di questa versione ne produrranno soltanto di cinque esemplari.

Il motore della nuova GT modificata ruggisce

Le prime novità che notiamo rispetto alla versione base si trovano sugli esterni. La GTAmodificata ha infatti una nuova carrozzeria fatta totalmente in fibra di carbonio, proposta nell’unica finitura metallica, personalizzata e abbinata a dei cerchi in lega da 19” in alluminio e fibra di carbonio. Spostiamoci invece sugli interni, a 2 posti, che sono stati riproposti in chiave minimalista, sempre in fibra di carbonio a vista, con sedili in pelle e un ambiente che in generale appare sì, molto semplice e minimalista, ma anche molto elegante. Anche la posizione di guida è stata studiata in base alle esigenze dell’autista. Ma ora parliamo del pezzo forte, il motore.

Il motore è lo stesso V6 di 2,8 litri della versione standard, ma è stato modificato sotto alcuni aspetti per superare i 610 CV, aggiungendone 200, per arrivare a 810 CV, accompagnati da 730 Nm di coppia. Questi tutti scaricati a terra dalle sole posteriori tramite una trasmissione sequenziale. Questa versione modificata l’hanno chiamata Gloria ITV62 ed è stata realizzata dalla Italtecnica Engineering. Quest’auto può vantare di avere il V6 biturbo più leggero mai costruito ed è in grado di spingere l’auto fino a una velocità massima di 300 km/h. Per controllarlo però c’è l’impianto frenante Brembo con dischi da 355mm all’anteriore e 345mm al posteriore. Ciascuno di questi esemplari sarà acquistabile al prezzo di 1,1 milioni di euro e saranno consegnate per l’estate 2026.

