Il PC è uno strumento che ci accompagna ogni giorno per tutte le nostre esigenze, che sia per lavorare o per giocare. In ogni caso, dopo un po’ di tempo, arriva il momento in cui bisogna necessariamente pulirlo: in questa guida scoprirai come pulire il PC

A chiunque abbia un PC capita di dover ripulirlo dalla polvere, che si infila continuamente all’interno del box. Sappi che, nel caso ti serva, abbiamo pubblicato anche una guida su come usare il PC, per guidarti ad usarlo al meglio delle sue potenzialità. Oggi parleremo proprio di come si fa a pulirlo ed eliminare ogni presenza di polvere al suo interno. In questa guida ti guideremo passo dopo passo per rimuovere ogni forma di sporco.

Troppa polvere = temperature alte | Come pulire il PC

La cosa più importante che devi sapere è che, quando c’è troppa polvere nel PC, questa polvere rende impossibile mantenere l’aria all’interno fresca. Se la temperatura è troppo alta, il PC farà fatica a lavorare e anzi, sarà tutto molto più lento. Quindi la prima cosa da fare è cercare di mantenere l’aria all’interno bella fresca. Se le temperature sono troppo alte, la CPU e la GPU inizieranno a far calare le loro performance, nei casi estremi addirittura all’arresto forzato. Per evitarlo, devi fare tutto il possibile per eliminare la polvere e mantenere il sistema fresco e pulito.

Come capire quando pulirlo | Come pulire il PC

Uno dei primi segnali che ti indica che è arrivato il momento di pulire il PC è quando vedi che la polvere è visibile sui filtri adiacenti per l’aria. Non limitarti semplicemente a pulire la polvere con un panno, devi proprio aprirlo e controllare l’interno. Innanzitutto spegni il PC e stacca il cavo dal plug, per sicurezza stacca tutti i cavi. Indossa una maschera anti-polvere o un respiratore se vuoi evitare di respirare aria tossica. Sposta il computer dove c’è più ventilazione, oppure apri una finestra o una porta per lasciare entrare l’aria fresca in camera. Rimuovi i pannelli laterali (anche quello frontale se possibile).

Strumenti da usare | Come pulire il PC

Elenchiamo tutti gli strumenti che servono per pulire il PC:

Panno in microfibra

Aria compressa

Mini soffiatore

Braccialetto antistatico

A questo punto seguiamo i vari passaggi. Iniziamo a sbarazzarci della polvere, che è uno dei nemici principali del PC e può infilarsi ovunque. Anche solo spostando il PC finirà un po’ di polvere per terra, a quel punto prendi l’aspirapolvere e pulisci, ma assolutamente NON USARLO SUL PC, perché potrebbe danneggiarlo. Piuttosto usa un tubo per eliminare la polvere, puoi ripulirlo anche senza rimuovere necessariamente le componenti. Se non lo pulisci da un po’ di tempo, probabilmente l’aria è finita anche nelle ventole. A questo punto dovrai necessariamente rimuovere le componenti per pulirlo. Pulisci tutto ciò che trovi di sporco così da permettergli di funzionare correttamente e al massimo delle potenzialità. Metti poi tutte le componenti su una superficie non conduttiva, così da capire quali sono le parti che hanno bisogno di più attenzione.

Pulisci le componenti | Come pulire il PC

Afferra il tuo panno e spazza via tutta la polvere che riesci a vedere. Presta particolare attenzione alle fessure, protezioni in plastica e i filtri per la polvere. Per le ventole puoi impugnare le lame per dargli una pulizia più dettagliata e approfondita. Se ci sono poi delle impronte, usa dell’alcol isopropilico e dei cotton fioc per pulire tutto con più precisione. Ovviamente presta attenzione e asciuga tutto prima di rimettere i pezzi a posto. Alcune componenti, come la scheda grafica, possono avere della polvere all’interno. Per pulirla avrai bisogno di smontare anche quella, che è possibile se hai gli strumenti giusti. Se hai fortuna non ce ne sarà bisogno, ma se c’era della polvere in grande quantità allora avrai bisogno necessariamente di pulirla. Altre parti sono pericolose da pulire, come l’interno della tua PSU, che non potrai pulire senza smontarla. Ti consigliamo quindi di usare una bomboletta per aria compressa.

Quanto spesso bisogna pulirlo?

Per mantenere il sistema bello in salute e funzionante, consigliamo di pulire il PC ogni tre o sei mesi, se invece hai degli animali in casa o vivi in un ambiente sporco, dovresti farlo più spesso. Per delle pulizie profonde, queste invece fanno fatte tra sei mesi o una volta all’anno, per mantenere le performance alte. Oppure consigliamo di farlo ogni due anni per evitare ogni potenziale problema di surriscaldamento.

