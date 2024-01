Recensione Urbanista Austin: pratiche ed economiche!

Recensione completa delle Urbanista Austin, le cuffie true-wireless pratiche, stabili e semplici da usare.. al giusto prezzo

Le nuove Urbanista Austin sono le cuffie true-wireless ideali per chi cerca un prodotto di qualità ad un prezzo accessibile. In questo articolo vi raccontiamo le nostre impressioni su questi auricolari, che si distinguono per la loro praticità, stabilità e semplicità d’uso. Vediamo insieme le loro caratteristiche principali.

Confezione e qualità costruttiva | Recensione Urbanista Austin

La confezione delle Urbanista Austin è completa e contiene il case di ricarica, gli auricolari, la manualistica e il cavo di ricarica di tipo USB-C. Il case ha una forma compatta e leggera (ricorda molto, anche al tatto, un sassolino), con un meccanismo magnetico che facilita l’inserimento e l’estrazione degli auricolari. Sul lato inferiore è presente l’ingresso di ricarica, che avviene in circa un paio d’ore e garantisce un’autonomia complessiva di circa 20 ore di ascolto. Stato di ricarica che è possibile verificare grazie al piccolo LED presente nella parte frontale del case, che può lampeggiare o rimanere fisso.

Gli auricolari hanno una forma ergonomica che si adatta bene ai padiglioni auricolari, assicurando una buona tenuta anche durante le attività fisiche. Ottimo anche il peso, molto contenuto (soli 3 grammi per auricolare), tanto da far dimenticare di averli indossati. Da menzionare infine la certificazione IPX4, che permette a queste Urbanista Austin di essere utilizzate anche in condizioni di leggera pioggia o sudore.

Audio e funzionalità | Recensione Urbanista Austin

La qualità audio delle Urbanista Austin è sorprendente per la loro fascia di prezzo. Il suono è equilibrato e pulito, con una buona resa delle basse e delle alte frequenze. Grazie ai driver dinamici da 13 mm, si adattano bene a diversi generi musicali e fonti audio, come Youtube, Spotify o Amazon Music. Ovviamente non si può pretendere la stessa fedeltà di cuffie più costose e dedicate agli audiofili, ma per un uso quotidiano sono più che soddisfacenti (peccato solo per il supporto ai codec, limitato al poco performante SBC). In ogni caso anche la qualità del microfono (doppio) è buona, permettendo così di effettuare chiamate chiare e senza disturbi. Non è presente la riduzione attiva del rumore ambientale.

Le cuffie sono poi dotate di comandi touch che permettono di gestire facilmente la riproduzione musicale, le chiamate e l’assistente vocale, il tutto tramite uno o più tap consecutivi (non è però possibile modificare il volume). Eccezionale la connessione Bluetooth 5.3, veloce e stabile, che non presenta interruzioni o perdite di segnale (il collegamento allo smartphone avviene davvero in pochissimi secondi). Non è presente alcun tipo di app companion per smartphone.

Scheda tecnica

Driver : 13 mm

: 13 mm Autonomia auricolari : circa 5 ore

: circa 5 ore Autonomia complessiva : circa 20 ore

: circa 20 ore Certificazione : IPX4

: IPX4 Bluetooth : versione 5.3

: versione 5.3 Peso : 35 g (complessivo) – 3 g (per singolo auricolare)

: 35 g (complessivo) – 3 g (per singolo auricolare) Compatibilità : iOS e Android

: iOS e Android Colorazioni: nero, verde, bianco e viola

Conclusioni e prezzo

In conclusione, le Urbanista Austin sono delle cuffie true-wireless che offrono un ottimo rapporto qualità prezzo, con una qualità audio superiore alla media (in riferimento alla fascia di prezzo), una discreta autonomia e buona comodità d’uso. Sono ideali per chi cerca un prodotto versatile e affidabile, senza dover necessariamente spendere troppo.

Le trovate sul sito ufficiale o su Amazon, tramite il box sottostante. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!

(in offerta su amazon.it) Urbanista Auricolari Wireless, Bluetooth 5.3 In Ear IPX4 Cuffie con Doppio Microfono, 20 Ore di Riproduzione, Controlli Touch, TWS USB C Custodia di Ricarica, Austin, Nero ELEGANTE E COMPATTO: Con gli auricolari Urbanista Austin, sperimenta un suono potente in un design elegante e alla moda, ideale per qualsiasi look e che si adatterà facilmente alla tua tasca. In spiaggia o in palestra, concentrati sul divertimento senza problemi. Con 6 colori per adattarsi al tuo stile, l'estetica piccola e semplice di queste cuffie auricolari le rende perfette per tutte le tue esigenze quotidiane

8.7 Consigliate! Punti a favore Buona qualità audio..

Buona qualità audio.. Connessione veloce e stabile

Connessione veloce e stabile Leggere ed ergonomiche

Leggere ed ergonomiche Prezzo onesto Punti a sfavore ..seppur non eccelsa

..seppur non eccelsa Niente ricarica wireless