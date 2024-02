ChatGPT per Android: arriva il widget ufficiale!

ChatGPT per Android porta ufficialmente il suo nuovo widget ufficiale, per accedere più rapidamente alle funzioni IA

Grandi novità per gli utenti Android che utilizzano ChatGPT, il rivoluzionario servizio di intelligenza artificiale che ha conquistato il web. Nelle ultime ore è stato rilasciato il primo widget ufficiale per l’app ChatGPT, rendendo l’interazione con l’IA ancora più facile e immediata.

ChatGPT per Android: funzionalità rapide del widget

Interazione rapida: Il widget consente di scrivere del testo, inviare immagini o utilizzare la tua voce per comunicare con ChatGPT in modo intuitivo e veloce.

Il widget consente di scrivere del testo, inviare immagini o utilizzare la tua voce per comunicare con ChatGPT in modo intuitivo e veloce. Modalità conversazione: Avvia una conversazione con l’IA direttamente dal tuo smartphone con un semplice tocco.

Avvia una conversazione con l’IA direttamente dal tuo smartphone con un semplice tocco. Personalizzazione: Posiziona il widget nella schermata home in base alle tue preferenze per un accesso rapido e comodo.

Come attivare il widget

Assicurati di avere installato l’ultima versione dell’app ChatGPT (1.2024.052). Effettua una pressione prolungata su un punto libero della schermata home. Seleziona l’opzione “Widget”. Scorri tra i widget disponibili e trova quello di ChatGPT. Trascina il widget nella schermata home e posizionalo a tuo piacimento.

ChatGPT per Android: un’esperienza utente ancora più ricca

L’introduzione del widget rappresenta un passo avanti significativo per l’app ChatGPT su Android. Ora gli utenti possono interagire con l’IA in modo ancora più fluido e naturale, senza dover necessariamente aprire l’app completa. Un’aggiunta preziosa che rende l’esperienza utente ancora più ricca e gratificante. Se sei un utilizzatore di ChatGPT, ti consigliamo di scaricare l’ultima versione dell’app e di attivare il widget per sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità.

Che ne pensate del nuovo widget per Android sviluppato da OpenAI sul potente strumento di intelligenza artificiale? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!