L‘universo narrativo di Game of Thrones ha lasciato il suo segno nella storia della televisione, tanto da rilasciare un’altra serie spin-off. Sapendo tutto questo, la curiosità di recuperare questa serie verrà sicuramente a molti, perciò in questa guida scopriamo insieme dove vedere Game of Thrones

Anche chi non ha mai visto Game of Thrones non può negare il fatto che questa sia una serie che ha lasciato il suo segno nella storia della tv. Questa serie è diventata talmente famosa e amata dalla critica e dal pubblico (almeno per quanto riguarda le prime stagioni) che la gente la conosce almeno per sentito dire. Il passaparola di questa serie è diventato molto insistente, per cui sicuramente vi sarà venuta la curiosità di guardare la serie basata sui libri scritti da George R.R. Martin e quindi scoprire dove vedere Game of Thrones. Scopriamolo insieme in questa guida!

Game of Thrones: dove vedere la serie cult fantasy

Perché Game of Thrones è una serie così amata? C’è da dire che questa serie è ricca di intrighi, storie politiche, di amore e anche di incesto. Certe tematiche che vengono mostrate all’interno di questa serie sono molto forti, i personaggi sono estremamente interessanti e i conflitti politici tra le varie casate familiari rende praticamente impossibile staccare gli occhi dallo schermo. Ma non è tutto qui, questa serie ha anche molte tematiche fantasy, infatti vengono mostrate anche delle misteriose creature del folklore, alcuni racconti che derivano dalla mitologia, come quella del Grande Inverno. La serie ha avuto un successo talmente grande che da essa sono nate altre serie tv spin-off. Questa serie è originale di Sky, quindi per recuperarla on demand avrete bisogno di un abbonamento a Now TV.

Come vedere Game of Thrones su Now TV

Per potervi godere la serie tv di Game of Thrones su Now TV ci sono vari piani di abbonamento. Innanzitutto recatevi sul sito ufficiale. Da questa schermata potete scegliere il vostro piano di abbonamento. Troverete esattamente la scheda dedicata alle serie tv di HBO scorrendo verso il basso. Il costo è di 6,99 euro al mese, vi consigliamo quello se volete solo guardare Game of Thrones e altre serie tv. Ma ci sono altri piani di abbonamento per guardare sport o cinema, la scelta sta a voi.

Speriamo che la guida vi sia stata d’aiuto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro.

